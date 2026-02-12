СК проверяет информацию по исчезновению двух сестер из-за секты в Петербурге
Следователи начали проверку по факту исчезновения в Санкт-Петербурге женщины и двух ее дочерей, одна из которых несовершеннолетняя.
Как сообщили 12 февраля в пресс-службе СК России, есть сведения, что пропавшая может состоять в деструктивной религиозной секте. Материал зарегистрировали.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю петербургского ГСУ Павлу Выменцу доложить о ходе проверки и подключиться к розыску. Ранее в этот же день об исчезновении девочек сообщил их отец.
В беседе с журналистами он заявил, что мать увезла дочерей, попав под влияние тоталитарной секты. По его словам, одним из мест, где может находиться объединение, является село Айбаши в Старомайнском районе Ульяновской области. Мужчина также добивается лишения бывшей супруги родительских прав через суд.
Бабушка Марины и Ирины рассказала, что у экс-невестки появились сектантские идеи, при этом женщина не работала. По ее словам, в письмах бывшему мужу она описывала образ жизни, похожий на условия тюремного лагеря.
Позже стало известно, что 18-летняя Марина и 11-летняя Ирина вышли на связь из дома матери. Предполагается, что она привлекла их в секту. Старшая дочь, зачитывая заранее подготовленные тезисы, заявила, что из религиозных убеждений не пользуется документами.
Читайте также: