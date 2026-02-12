«Папа злился»: Сестры, пропавшие в Петербурге, нашлись в секте, куда их увела мать

12 февраля 2026, 17:19

Сестры, пропавшие в Петербурге, нашлись в секте, куда их увела мать

Фото: lizaalert.org

В Санкт-Петербурге нашлись 18-летняя Марина и её младшая сестра, которые пропали по дороге в школу. Девушки вышли на связь и сообщили, что находятся в религиозной организации, куда их привела мать. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».





На опубликованной записи Марина зачитала заявление с листа. Она утверждает, что отказалась от документов по религиозным соображениям, а отец якобы угрожал ей и сестре из-за их взглядов.

«Был момент, когда папа злился на нас, когда мы отказались от карточки. Когда моя сестра отказывалась от карточек, когда мы не хотели их брать, проходить по ним в школу, ездить по ним в транспорте, он угрожал», — пояснила девушка.