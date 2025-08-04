Пушилин назвал самым сложным вопросом ДНР обеспечение региона водой

04 августа 2025, 18:17

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

Вопрос водообеспечения в Донецкой Народной Республике действительно является критически важным, заявил в беседе с российским президентом Владимиром Путиным глава региона Денис Пушилин.





Чиновник подчеркнул сложность ситуации, с которой сталкиваются жители региона, и необходимость решения этой проблемы для обеспечения нормальной жизни. По его словам, в республике есть водовод, который обеспечивает 250 тыс. кубометров воды. Кроме того, проводятся работы по чистке речных русел.





«Самым сложным вопросом и серьезным вызовом для нас является, конечно же, вопрос водообеспечения. Вопрос для нас обострился, после того как противник устроил водную блокаду. Дополнительные силы были, по вашему поручению, переброшены Москвой. 50 аварийных бригад укомплектованы, 75 водовозок — это из Москвы. Из Московской области еще 13 водовозок, из Санкт-Петербурга сейчас тоже в пути водовозки. Планируем еще дополнительно 60 водовозок», — сказал Пушилин.

