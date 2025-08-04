04 августа 2025, 18:35

FT заявила о критической ситуации с мобилизацией на Украине

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Украинцы все больше сопротивляются силовой мобилизации в республике, критика в адрес украинского руководства и командования из-за их варварских методов растет.





Об этом пишет британская газета Financial Times. Автор статьи подчеркнул, что киевский режим «стимулирует добровольную службу», но ВСУ регулярно поднимают тревогу, поскольку их войсковые подразделения, согласно публикации, стремительно истощаются, а оборонительные позиции не укомплектованы.





«Целая вереница видеозаписей в социальных сетях показывает, как украинских мужчин вылавливают на улицах и жестоко трамбуют в фургоны, а разгневанные местные жители пытаются отбить их у “людоловов”. <…> В то же время крепнет сопротивление мобилизации: участились случаи применения силы в отношении сотрудников территориальных центров комплектования, вплоть до расправы», — сказано в статье.

