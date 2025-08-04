Смерть матери главкома ВВС Украины Кривоножко связали с его назначением

04 августа 2025, 17:24

Олейник связал смерть матери главкома ВВС Украины Кривоножко с его назначением

Фото: iStock/sandsun

Смерть матери нового командующего ВВС Украины Анатолия Кривоножко может быть связана с его назначением. Таким мнением поделился экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.





В своей беседе с NEWS.ru он заявил, что новость о назначении сына могла сказаться на здоровье Варвары Кривоножко. Напомним, что последняя скончалась в Шебекинском районе Белгородской области в возрасте 101 года.





«Ей сообщили такую «радостную» весть, что сын стал защитником бандеровского режима. Вероятно, в семье было много людей, которые сражались с фашизмом, с бандеровщиной. Понятно, что это не добавило ни радости, ни здоровья женщине, это однозначно», — сказал Олейник.