Стала известна причина перестановок в руководстве АО «Туполев»

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Большие кадровые перестановки произошли сегодня, 25 ноября, в АО «Туполев» и ПАО «Яковлев», где свои посты потеряли Константин Тимофеев и Андрей Богинский. Их места займут замгендиректора ОАК Александр Бобрышев и руководитель ПАО «ОАК» Вадим Бадеха соответственно.
Советник премьер-министра Татарстана Назир Киреев в беседе с «Татар-информ» отметил, что в корпорации решили сделать ставку на опыт 75-летнего Бобрышева, который с 2009 по 2014 год уже руководил «Туполевым». По его мнению, на выбор также повлияло то, что вся карьера Бобрышева связана с авиацией.
Киреев считает, что такие перемены обусловлены необходимостью развивать импортозамещение и запуск серийного производства отечественной авиации.
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Киреев считает, что такие перемены обусловлены необходимостью развивать импортозамещение и запуск серийного производства отечественной авиации.
«В России фактически полностью прекратили выпуск гражданской авиационной техники по всему модельному ряду: местных линий, региональных, ближнемагистральных, магистральных и дальнемагистральных. 95% пассажиров российских авиакомпаний перевозят на иномарках и 90% грузов перевозят на иномарках. Такое даже представить трудно было лет 25-30 лет назад, потому что каждый четвертый самолет в 1990 году в небе над планетой был советским», — подчеркнул он.Читайте также:
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