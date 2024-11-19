Президент и премьер Абхазии объявили об отставке

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Президент Абхазии Аслан Бжания и премьер-министр Александр Анкваб уходят в отставку. Об этом стало известно по итогам переговоров оппозиции с властями республики, на которых был подписан соответствующий протокол, передает «Интерфакс».
Как сообщил один из лидеров оппозиции Адгур Ардзинба, Бжания в ближайшие минуты подпишет заявление об отставке. Также свои посты покидают начальник Государственной службы охраны Дмитрий Дбар и премьер Анкваб.
Согласно Конституции Абхазии, временно исполнять обязанности президента будет вице-президент Бадра Гунба. Исполняющим обязанности премьер-министра станет Валерий Бганба, который ранее уже занимал этот пост.
По данным РИА Новости, пресс-служба президента уточняет, что протестующие должны 19 ноября покинуть правительственный комплекс Абхазии. В противном случае Бжания отзовет заявление об отставке.
Ранее «Радио 1» сообщало, что оппозиция Абхазии готова на компромисс в случае отставки правительства.
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Согласно Конституции Абхазии, временно исполнять обязанности президента будет вице-президент Бадра Гунба. Исполняющим обязанности премьер-министра станет Валерий Бганба, который ранее уже занимал этот пост.
По данным РИА Новости, пресс-служба президента уточняет, что протестующие должны 19 ноября покинуть правительственный комплекс Абхазии. В противном случае Бжания отзовет заявление об отставке.
Ранее «Радио 1» сообщало, что оппозиция Абхазии готова на компромисс в случае отставки правительства.
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Мария Моисеева