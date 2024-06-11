Стала известна причина задержания сотрудника НИИ ФСИН России

Фото: istockphoto/Thomasaf
Задержан сотрудник Научно-исследовательского института Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Его подозревают в публичном оправдании терроризма.
Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах. По его словам, причиной задержания стало подозрение в совершении мужчиной преступления, предусмотренного статьёй 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).
В настоящее время с задержанным проводятся необходимые следственные действия. Назначена служебная проверка. Задержали подозреваемого сотрудники ФСБ совместно с Главным управлением собственной безопасности ФСИН накануне, 10 июня. Рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Читайте также:
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму участника украинского нацбата
ФСБ: Житель Мелитополя выдворен за пределы РФ за шпионаж в пользу Украины
ФСБ задержала в Курске жителя Камчатки за ролики с призывами убивать бойцов СВО
Александр Бойцов