Стала известна роль восьмого фигуранта в деле о теракте в «Крокусе»

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СК просит арестовать еще одного участника теракта, который был совершен 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла». Им оказался 32-летний Алишер Касимов, сообщает телеграм-канал Baza.
Днем ранее Басманный суд арестовал троих задержанных по делу о теракте. Мера пресечения избрана до 22 мая.
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