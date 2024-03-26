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Стала известна роль восьмого фигуранта в деле о теракте в «Крокусе»

Восьмым фигурантом в деле о теракте в «Крокусе» стал Алишер Касимов
26 марта 2024, 11:23
Фото: istockphoto/shironosov

Фото: istockphoto/shironosov

СК просит арестовать еще одного участника теракта, который был совершен 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла». Им оказался 32-летний Алишер Касимов, сообщает телеграм-канал Baza.

Восьмой фигурант уголовного дела сдавал квартиру террористам, в которой они готовились к преступлению. Материалы на Касимова поступили в Басманный суд.

Днем ранее Басманный суд арестовал троих задержанных по делу о теракте. Мера пресечения избрана до 22 мая.

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#суд
#ск
#теракт
#крокус сити холл
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Электросетевую инфраструктуру Подмосковья готовят к пожароопасному периоду
26 марта 2024, 11:53

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Сотрудники компании «Мособлэнерго» проводят работы по защите электросетевого оборудования от возможных сезонных пожаров, сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.
«В рамках противопожарной подготовки вокруг деревянных опор ЛЭП роют рвы, в охранных зонах линий электропередачи убирают порубочные остатки и валежник, а также сухую траву. Вокруг электроподстанций, расположенных в лесу или рядом с лесными участками, создают минерализованные полосы», — говорится в сообщении.

Завершить всю подготовительную работу должны к 5 апреля.

Отмечается также, что в «Мособлэнерго» подготовлены 544 аварийно-восстановительные бригады, оснащённые, в том числе, средствами для тушения пожаров. В распоряжении бригад 570 единиц спецтехники.

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#мособлэнерго
#электричество
#пожарная безопасность
#минэнерго мо
#московская область
#подмосковье
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Школьники Подмосковья создадут компьютерные игры о родных городах
26 марта 2024, 11:31

Фото: iStock/max-kegfire

Создание игры про подмосковный город стало заданием детской онлайн-олимпиады по программированию на языке Scratch, которая проходит в Московской области, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Участники олимпиады могут выбрать задание «Квест по городу», в рамках которого надо создать компьютерную игру. Кроме того, можно сделать игру-стратегию по развитию Подмосковья или сделать мобильное приложение — электронного гида — для экскурсии по городу», — говорится в сообщении.
Олимпиада проводится для ребят от семи до 16 лет. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно зарегистрироваться на сайте проекта по ссылке. Работы принимаются до 4 апреля включительно. Оценивать присланные разработки будет специальное жюри, результаты олимпиады объявят не позднее 18 апреля.

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#олимпиада
#московская область
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#мининвест мо
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МЧС России повышает уровень культуры безопасности населения
26 марта 2024, 11:26

Фото: istockphoto/DmyTo

МЧС России проводит мероприятия по реализации информационной политики, направленной на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также по снижению их негативных последствий.
Мероприятия реализуются в целях национальной безопасности Российской Федерации, сохранения жизни и здоровья граждан страны, что является приоритетным направлением деятельности органов власти и гражданского общества России. Предпринимаемые меры служат защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности.

Об эффективности проводимой ведомством информационно-профилактической деятельности и пропаганды безопасности жизнедеятельности среди населения свидетельствует снижение количества бытовых пожаров и показателей гибели на них людей по итогам 2023 года.

С целью консолидированного подхода к данной работе и расширения каналов распространения информационно-профилактических материалов на всю страну специалисты МЧС разработали цикл мультимедиапродукции. Он включает в себя графические файлы, видео- и аудиоматериалы. Распространение указанного контента будет способствовать повышению уровня культуры безопасности населения.

Ссылка на информационно-профилактические материалы: https://clck.ru/38NksV

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#безопасность
#пожар
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Уполномоченный по правам человека в РФ заявил о неприемлемости пыток задержанных
Москалькова рассказала о недопустимости пыток задержанных
26 марта 2024, 11:01

Фото: iStock/akshmiprasad S

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о неприемлемости пыток в отношении задержанных, пишет ТАСС.
По мнению Москальковой, любые процессуально-оперативные действия необходимо проводить в соответствии с законом, применение пыток при задержании подозреваемых в любом правонарушении недопустимо.

«Совершенно недопустимо применение пыток к задержанным и обвиняемым», — сказала Москалькова журналистам.
Уголовное законодательство в России предусматривает, что действия при задержании с нанесением вреда не влекут ответственности для их исполнителей.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы заключил под стражу до 22 мая 2024 года четырех обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» – Далерджона Мирзоева, Рачабализода Саидакрами Муродали, Мухаммадсобира Файзова и Шамсиддина Фаридуни.

На всех подозреваемых во время суда были следы пыток и избиений: у одного мужчины при задержании было отрезано ухо, другой прибыл в зал суда на медицинском кресле и во время слушания находился практисчески без сознания.

Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#крокус сити холл
#теракт
#трагедия
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Анкара сообщила Москве данные о пребывании двоих боевиков из «Крокуса» в Турции
26 марта 2024, 10:29

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Двое из четверых непосредственных исполнителей террористического акта в «Крокус Сити Холле» ранее посещали Турцию. Однако никаких предупреждений со стороны Москвы в их отношении не поступало.
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает турецкое издание Hürriyet. Известно, что два террориста проследовали по маршруту РФ - Турция - РФ, прибыв в республику из Москвы. Никаких документов о регистрации на территории Турции у них не было — вида на жительство равно как и иных сведений о легализации на территории страны.

Представители турецких силовых структур тщательно изучают всё, что касается факта пребывания террористов в Турции. В публикации указано, что Анкара все собранные сведения передаёт Москве, как будет делать и далее.

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#страны
#турция
#рф
#москва
#террористы
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Загруженность дорог Подмосковья утром 26 марта составила четыре балла
26 марта 2024, 09:57

Фото: iStock/inspired_by_the_light

Общий уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 26 марта, составил 4 балла, при этом на 16 трассах движение в сторону столицы затруднено, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Проезд в сторону Москвы затруднён на одиннадцати шоссе и пяти федеральных трассах. Это, в частности: Щёлковское, Варшавское, Пятницкое, Ленинградское, Носовихинское, Новорижское, Можайское, Каширское, Осташковское, Калужское и Киевское шоссе, а также трассы М-1 «Беларусь», М-8 «Холмогоры», М-2 «Крым», М-7 «Волга» и М-4 «Дон», — говорится в сообщении.
Общее количество автомобилей, зафиксированное на дорогах утром 26 марта, составило более 839 тысяч, что на два процента меньше, чем среднее значение за прошлый месяц.

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#подмосковье
#трафик движения
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В Думе обсудят снятие моратория на смертную казнь на фоне теракта в «Крокусе»
«Известия»: в России обсудят вопрос снятия моратория на смертную казнь
26 марта 2024, 09:51

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутаты Госдумы намерены рассмотреть снятия моратория на смертную казнь.
Обсуждение пройдет в форме дискуссии на базе Общественной палаты РФ, сообщают «Известия».

По словам депутата Госдумы от «Единой России» Александра Спиридонова, терроризм против безоружных людей является самым подлым преступлением, и даже пожизненное лишение свободы не искупит вину перед обществом.

Обсуждение вопроса ведется на фоне трагических событий, которые произошли 22 марта. Группа вооруженных людей ворвались в концертное здание «Крокус Сити Холла» в Подмосковье и открыла огонь по безоружным людям, в числе которых были женщины и дети.

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#подмосковье
#рф
#теракт
#госдума
#смертная казнь
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В Подмосковье прошли «Разговоры о важном», посвященные терроризму
26 марта 2024, 09:33

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

С учащимися Подмосковья поговорили о борьбе с терроризмом. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
«Разговоры о важном» прошли в рамках внеурочных занятий в колледжах и школах Московской области.

«В рамках занятий ребятам рассказали о терроризме, о том, как в России борются с ним, как можно помочь пострадавшим в теракте. Обучающиеся узнали, что многие страны мира выразили соболезнования народу России, обратились к руководству со словами осуждения теракта.
Кроме того, школьникам и студентам показали фрагмент обращения президента РФ Владимира Путина, с которым он выступил после трагедии в «Крокус Сити Холл», – поделились в пресс-службе.

Также детям напомнили о важности соблюдения правил безопасности и телефоны служб экстренного реагирования.

Стоит отметить , что по окончанию занятий школьники сделали из бумаги белые крокусы — символ поддержки пострадавших в теракте.

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#школьники
#профилактика
#крокус сити холл
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Россиян предупредили о возможном росте тарифов на электроэнергию
«Ъ»: в Минэнерго предложат перевести россиян на тарифы коммерческих предприятий
26 марта 2024, 09:01

Фото: iStock/vladj55

Минэнерго хочет предложить россиянам принять участие в снижении спроса на электроэнергию. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проект ведомства.
Представители министерства выступили с предложением к населению, которое состоит в том, чтобы в определенные периоды времени отключать бытовые приборы.

Взамен на участие в программе снижения спроса, граждане смогут получить вознаграждение.

Эксперимент будет запущен не ранее 2025 года. Для участия в снижении спроса ведомство намерено привлечь молодежь.

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