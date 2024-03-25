МЧС: Система пожаротушения в «Крокус Сити Холле» сработала штатно

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Автоматические противопожарные системы в концертном зале сработали штатно в момент возгорания. Об этом заявил глава МЧС РФ Александр Куренков на совещании у президента РФ Владимира Путина в эфире телеканала «Россия 24».
В систему автоматического пожаротушения, по данным Куренкова, входили четыре роботизированных ствола и система программного управления.
Потушить возгорание система не смогла самостоятельно по причине его масштабов. Террористы обильно разливали зажигательную смесь на кресла в зрительном зале и поджигали их.
Владимир Путин озвучил на совещании, что Россия знает, кто совершил теракт в «Крокусе», но ее интересует, кто заказчик. Он отметил, что Следственному комитету РФ предстоит прояснить еще целый ряд вопросов, связанных с участием исламистов в подмосковном теракте, а также усилить меры безопасности в городах страны.
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Потушить возгорание система не смогла самостоятельно по причине его масштабов. Террористы обильно разливали зажигательную смесь на кресла в зрительном зале и поджигали их.
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Мария Федоровцева