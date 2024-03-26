Рогов: Атаковавших «Крокус» террористов могли втёмную использовать СБУ или ГУР

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Совершивших террористический акт в «Крокус Сити Холле» боевиков могли втёмную использовать украинские спецслужбы. Не исключена причастность к массовому убийству людей Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины или Службы безопасности Украины (СБУ).
По словам Рогова, украинские спецслужбы прекрасно овладели технологиями «промывки мозгов» и умеют воздействовать на сознание и психику людей. Они, по примеру тоталитарных сект, работают с тёмными сторонами человеческой души, программируя на разрушительные и деструктивные действия, заключил Владимир Рогов.
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Александр Бойцов