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Рогов: Атаковавших «Крокус» террористов могли втёмную использовать СБУ или ГУР

26 марта 2024, 09:11
Фото: istockphoto/waewkid

Фото: istockphoto/waewkid

Совершивших террористический акт в «Крокус Сити Холле» боевиков могли втёмную использовать украинские спецслужбы. Не исключена причастность к массовому убийству людей Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины или Службы безопасности Украины (СБУ).

Такое мнение высказал глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он полагает, что террористы искренне полагали, что получают заказ от представителей ИГИЛ*, в то время как с ними на самом деле могли общаться сотрудники СБУ или ГУР.

По словам Рогова, украинские спецслужбы прекрасно овладели технологиями «промывки мозгов» и умеют воздействовать на сознание и психику людей. Они, по примеру тоталитарных сект, работают с тёмными сторонами человеческой души, программируя на разрушительные и деструктивные действия, заключил Владимир Рогов.

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В Минздраве МО уточнили число пострадавших при теракте в «Крокусе»
26 марта 2024, 12:09

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

данные о пострадавших на 26 марта привели в Минздраве Московской области, сообщает РИА Новости.
При теракте в «Крокусе», по последним данным, пострадали 121 человек, 91 госпитализирован, выписаны 30.

Всем пострадавшим оказывали помощь медицинские бригады и санавиация, для людей было подготовлено 1,5 тысячи коек в медорганизациях Москвы и Подмосковья.

За прошедшие выходные 11 тыс. добровольцев сдали 4 тыс. литров цельной крови, чтобы помочь пострадавшим людям.

Напомним, в пятницу 22 марта ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре в подмосковном «Крокус Сити Холле». По данным СК РФ, от огнестрельных ранений во время теракта погибли 40 человек, от пожара — 45 человек.

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#теракт
#крокус сити холл
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#минздрав мо
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ФСБ России предотвратила теракт в пункте приема гуманитарной помощи
ФСБ России предотвратила теракт в пункте приема гуманитарной помощи в Самарской области
26 марта 2024, 11:48

Фото: istockphoto/fergregory

Сотрудники ФСБ России предотвратили террористический акт, который планировался в пункте приема гуманитарной помощи в Самарской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
Планировавший подрыв был ликвидирован при задержании. В ведомстве уточнили, что смерть подозреваемого произошла из-за взрыва бомбы.

Удалось выяснить, что к планированию теракта в Самарской области имела отношение Украина.

Сам исполнитель был пособником запрещенной в РФ террористической организации.

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#смерть
#теракт
#украина
#ск
#рф
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Арестович* случайно проговорился о причастности Киева к теракту в «Крокусе»
Арестович* проговорился о причастности Киева к теракту в «Крокусе»
26 марта 2024, 11:35

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* случайно проговорился о причастности Киева к теракту в «Крокус сити холле».
Арестович* решил обсудить теракт в «Крокусе» и заявил, что российские власти пытаются вызвать сочувствие во всем мире из-за большого числа жертв трагедии. Он отметил, что на Украине ежесуточно от действий армии России якобы гибнет такие же число мирных жителей.

«Они (Россия – ред.) у нас (на Украине — ред.) убивают столько людей, сколько мы убили... Сколько не мы убили, а у них убили в этом теракте», — проговорился Арестович в своем YouTube-канале.

Однако далее он всеми силами попытался оправдаться за свою оговорку.

Ранее глава СБУ Украины Василий Малюк заявлял об ответственности СБУ за атаки на Крымский мост, теперь его ведомство также подозревают в причастности к теракту в «Крокусе».

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#россия
#теракт
#youtube
#арестович
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СК просит суд арестовать восьмого обвиняемого по делу о теракте в «Крокус Сити Холле»
26 марта 2024, 11:07

Фото: istockphoto/Zolnierek

Восьмому участнику террористической группы, расстрелявшей людей в «Крокусе», сегодня могут избрать меру пресечения, сообщает телеграм-канал «112».
Материалы в Басманный суд поступили на некого Алишера Хатамовича Касимова.

По информации портала, именно он предоставил банде преступников квартиру, в которой осуществлялось приготовление к преступлению.

Ранее суд арестовал еще трех фигурантов уголовного дела о теракте. Одним из задержанных стал владелец автомобиля, на котором террористы пытались скрыться.

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#суд
#теракт
#крокус сити холл
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Hurriyet: Турция тщательно изучила данные по нападавшим в «Крокусе»
26 марта 2024, 10:40

Фото: iStock/naumoid

В Турции провели тщательное расследование и изучили данные, относящиеся к террористам, совершившим нападение на «Крокус Сити Холл». Соответствующей информацией делится турецкая газета Hurriyet, ссылаясь на собственные источники.
Анкара подтверждает, что до этого двое из подозреваемых прилетали из Москвы на территорию Турции, в которой они не были зарегистрированы. Сейчас все обстоятельства их приезда выясняются, они будут оперативно переданы в Москву.

Правоохранительные органы Турции уделяют особое внимание расследованию теракта и участию своих граждан в нем.

Ранее сообщалось, что двое террористов из четырех прибыли в Москву из Турции на одном самолете 2 марта. По данным следствия, именно эти двое участников террористической атаки на концертный зал были замечены в нем 8 марта, когда в «Крокус Сити Холле» выступал певец Григорий Лепс, а также с 9 по 11 марта, когда там был концерт исполнителя SHAMAN.

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#крокус сити холл
#теракт
#трагедия
#турция
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В Балтиморе обрушился огромный мост после того, как в него врезалось судно — видео
В штате Мэриленд обрушился огромный мост после того, как в него врезалось судно
26 марта 2024, 10:34

Фото: iStock/Ultima_Gaina

Автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта рухнул в Балтиморе в американском штате Мэриленд после того, как в его протаранил контейнеровоз. Об этом сообщает местный телеканал Fox Baltimore и публикует видео обрушения.
«Мост Key Bridge рухнул в воду после столкновения с грузовым судном», — сообщается на сайте телеканала.

По предварительным данным, в опору моста врезался контейнеровоз, после чего арочная конструкция полностью обрушилась вместе с пролетами. При этом несколько автомобилей упали в воду.

По данным СМИ в результате происшествия есть погибшие и раненые. Однако пока неизвестно сколько машин было на мосту в момент обрушения.
#мост
#погибшие
#сми
#происшествия
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Суд в Москве заочно арестовал главу СБУ по делу о теракте в «Крокусе»
26 марта 2024, 10:26

Фото: iStock/Zolnierek

Решение принял Басманный суд Москвы — Василий Малюк арестован на два месяца с момента задержания в РФ или экстрадицию из-за границы. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Ранее Малюк заявлял об ответственности СБУ за атаки на Крымский мост, теперь его ведомство подозревают в причастности к теракту в Москве.

Материалы на его арест зарегистрировали вместе с ходатайством об аресте грузина Александра Инасаридзе, которого также обвиняли в причастности к атаке на Крымский мост.

В понедельник 25 марта президент РФ Владимир Путин в ходе эфира на телеканале «Россия 24» сообщил, что теракт в «Крокусе» был совершен руками радикальных исламистов. Он отметил, что Следственному комитету РФ предстоит прояснить еще целый ряд вопросов, связанных с участием исламистов в подмосковном теракте, а также усилить меры безопасности в городах страны.

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#крокус сити холл
#теракт
#трагедия
#следствие
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ФСБ задержала коррупционеров из числа руководителей Минэкономразвития
ФСБ: задержаны коррупционеры из числа руководителей Минэкономразвития
26 марта 2024, 10:13

Фото: iStock/irene_rebrova

Представители ФСБ задержали участников преступной группы из числа руководителей Минэкономразвития, которые осуществляли рейдерские захваты в Ставропольском крае. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, передаёт ТАСС.
«ФСБ совместно с МВД РФ выявлена и пресечена противоправная деятельность членов организованной группы из числа высших должностных лиц Минэкономразвития России и предпринимателей Ставропольского края, причастных к совершению противоправных деяний экономической и коррупционной направленности», — говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что участники группы досрочно прекратили действия лицензии вододобывающей организации в Минеральных Водах, в рамках которой происходила добыча минеральной воды на одном из месторождений Ставропольского края. Это было сделано для «рейдерского захвата» , чтобы получить прибыть от деятельности юрлиц.

Кроме того, удалось установить, что участники преступной группы похитили природный газ у одной из нефтегазовых компаний региона. Всего у подозреваемых провели 17 обысков. В результате чего, у преступников обнаружили деньги, оружие, средства связи и автомобили премиум-класса.
По данному факту возбуждены уголовные дела о превышении должностных полномочий, краже и вымогательстве. Сейчас все участники задержаны и находятся под стражей.

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#деньги
#мвд
#автомобили
#оружие
#газ
#фсб
#лицензии
#рф
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Рецидивист из Иркутска забрал у подмосковной пенсионерки более 4,5 млн рублей
26 марта 2024, 09:42

Фото: iStock/blinow61

Подмосковные полицейские задержали в Иркутске 27-летнего ранее судимого местного жителя по подозрению в мошенничестве. Жертвой преступления стала 68-летняя жительница Домодедова, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«По данным следствия, некто позвонил женщине на мобильный и назвал себя сотрудником сайта госуслуг. Он рассказал, что из-за сбоя, якобы произошедшего в личном кабинете, она может потерять свои сбережения. Чтобы сохранить их, все средства нужно срочно снять и отдать курьеру, который положит их на «безопасный» банковский счёт», — говорится в сообщении.
Женщина поверила в эту легенду, сняла деньги и передала их курьеру, с которым встретилась рядом с одном из домов на Каширском шоссе.

Полиция сумела вычислить курьера, проследить его маршрут и задержала по месту проживания в Иркутске. Задержанный рассказал, что в его обязанности входило забирать деньги по адресам, которые его наниматель сообщал ему по телефону, и переводить на определённые счета, при этом оставляя себе процент.

Сейчас полиция разыскивает соучастников задержанного, а также проверяет его причастность к другим аналогичным преступлениям.

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#домодедово
#мошенничество
#криминал
#полиция
#иркутская область
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