СК просит суд арестовать восьмого обвиняемого по делу о теракте в «Крокус Сити Холле»

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Восьмому участнику террористической группы, расстрелявшей людей в «Крокусе», сегодня могут избрать меру пресечения, сообщает телеграм-канал «112».
Материалы в Басманный суд поступили на некого Алишера Хатамовича Касимова.
По информации портала, именно он предоставил банде преступников квартиру, в которой осуществлялось приготовление к преступлению.
Ранее суд арестовал еще трех фигурантов уголовного дела о теракте. Одним из задержанных стал владелец автомобиля, на котором террористы пытались скрыться.
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Анастасия Хохлова