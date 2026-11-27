27 ноября 2026, 05:00

ТАСС: Сфера гостиничного бизнеса и туризма стала самой доходной для самозанятых

Фото: iStock/FlamingoImages

Самая высокооплачиваемая сфера для самозанятых в России в январе–ноябре 2026 года — гостиничный бизнес и туризм. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах «Авито Подработки» и «Авито Услуг».