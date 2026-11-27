Стала известна самая высокооплачиваемая сфера для самозанятых
Самая высокооплачиваемая сфера для самозанятых в России в январе–ноябре 2026 года — гостиничный бизнес и туризм. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах «Авито Подработки» и «Авито Услуг».
Уточняется, что в этой сфере заказчики в среднем предлагали исполнителям 7 951 рубль за смену. На втором месте — такси и пассажирские перевозки, где исполнителям в среднем предлагали 7 856 рублей. Третью строчку рейтинга заняли техническое обслуживание и ремонт техники и оборудования — там средняя ставка составила 7 008 рублей.
В материале подчеркивается, что за январь–ноябрь 2026 года число предложений о подработке для самозанятых в России выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В среднем за этот период времени самозанятым предлагали 5 358 рублей за смену.
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