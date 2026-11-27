27 ноября 2026, 03:56

РИА Новости: В Петербурге визит Деда Мороза и Снегурочки стоит почти три тысячи рублей

Фото: iStock/Eshma

В Санкт-Петербурге пригласить Деда Мороза и Снегурочку на дом можно примерно за три тысячи рублей. Время визита за такую цену — около 15 минут. Об этом сообщает РИА Новости.