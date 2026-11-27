Выяснилось, сколько в Петербурге будет стоить визит Деда Мороза и Снегурочки на дом
В Санкт-Петербурге пригласить Деда Мороза и Снегурочку на дом можно примерно за три тысячи рублей. Время визита за такую цену — около 15 минут. Об этом сообщает РИА Новости.
Фирмы, которые отвечают за организацию подобных мероприятий, предлагают несколько новогодних программ разного уровня, и все они востребованы. Чем раньше заказать визит, тем дешевле он обойдётся. Например, 11–13 декабря 15-минутная базовая программа стоит 2,9 тысячи рублей, а утром 31 декабря — уже 5,3 тысячи рублей. Цена за похожий визит на дом с более качественными костюмами и реквизитом будет начинаться от 4,4 тысячи рублей.
Самые популярные даты — выходные 26–27 декабря и период с 29 по 31 декабря. Дороже всего обойдётся встреча со сказочными персонажами в предновогодние часы. Так, после 23:00 цена за получасовой визит составит примерно 22 тысячи рублей. К детям обычно приезжают профессиональные артисты 24–30 лет. При этом подарки обычно покупают сами родители, но передают их артистам для вручения.
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