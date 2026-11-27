В Приморье врачи спасли женщину, проглотившую кость во время ужина
В Приморье врачи спасли 37-летнюю жительницу Владивостока, которая проглотила кость во время ужина. Об этом сообщили в ночь на 27 ноября в канале «Минздрав Приморья» на платформе MAX.
Женщина обратилась в больницу с жалобами на боль. Она ощущала в пищеводе посторонний предмет: было трудно говорить и дышать, а в горле стоял ком. По словам пациентки, за ужином она торопливо ела борщ и не заметила, как проглотила что-то странное и твёрдое.
Компьютерная томография (КТ) показала, что кость длиной около четырёх сантиметров застряла у женщины в зоне аортального сужения и спровоцировала спазм. Медик извлёк её с помощью эндоскопической петли. К счастью, кость не травмировала пищевод, поэтому на здоровье этот случай не скажется. Пациентка поблагодарила врача, который приехал в больницу в свой выходной и блестяще провёл операцию.
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