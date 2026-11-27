27 ноября 2026, 04:33

Фото: iStock/JackF

В Приморье врачи спасли 37-летнюю жительницу Владивостока, которая проглотила кость во время ужина. Об этом сообщили в ночь на 27 ноября в канале «Минздрав Приморья» на платформе MAX.