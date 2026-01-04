Достижения.рф

На ж/д станции Домодедово провели рейд по безопасности

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Домодедово

Профилактический рейд «Сохрани себе жизнь» провели на железнодорожной станции Домодедово в субботу, 3 января. Об этом сообщает пресс-служба городского округа.



Рейд стал частью общеобластной акции, охватившей 49 муниципалитетов.

«В рамках рейда пассажирам и пешеходам напомнили об основных правилах безопасности на железной дороге. В частности, о том, что нельзя спрыгивать с платформы, переходить пути в необорудованных для этого местах, отвлекаться на гаджеты и подходить к краю платформы, когда прибывает поезд», — говорится в сообщении.
Особое внимание участники рейда уделяли детям и подросткам, так как во время каникул они больше времени проводят вне дома.

Мероприятия по профилактике несчастных случаев на железной дороге в округе Домодедово будут продолжаться.
