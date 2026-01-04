На ж/д станции Домодедово провели рейд по безопасности
Профилактический рейд «Сохрани себе жизнь» провели на железнодорожной станции Домодедово в субботу, 3 января. Об этом сообщает пресс-служба городского округа.
Рейд стал частью общеобластной акции, охватившей 49 муниципалитетов.
«В рамках рейда пассажирам и пешеходам напомнили об основных правилах безопасности на железной дороге. В частности, о том, что нельзя спрыгивать с платформы, переходить пути в необорудованных для этого местах, отвлекаться на гаджеты и подходить к краю платформы, когда прибывает поезд», — говорится в сообщении.Особое внимание участники рейда уделяли детям и подросткам, так как во время каникул они больше времени проводят вне дома.
Мероприятия по профилактике несчастных случаев на железной дороге в округе Домодедово будут продолжаться.