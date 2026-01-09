Стало известно о срыве почти ста рейсов в московских аэропортах из-за метели
В московских аэропортах 9 января задержали 57 рейсов и отменили 28. Два самолёта ушли на запасные аэродромы. Такие сведения приводит Ространснадзор.
В ведомстве сообщили, что инспекторы непрерывно дежурят во всех аэропортах Московского авиаузла и следят за обстановкой из-за сложных погодных условий. По информации надзорной службы, в Домодедово отменили четыре рейса и задержали 12.
Аэропорт Внуково отменил 24 рейса и задержал 26. В Шереметьеве и Жуковском отмен нет, однако здесь задержали 18 и один рейс соответственно. Два рейса перенаправили на запасные аэродромы.
В Ространснадзоре подчеркнули, что в терминалах не наблюдают массового скопления пассажиров. Авиакомпании и аэропорты обеспечивают путников всеми услугами, которые предусматривает законодательство.
