Стала известна судьба Асии Несоевой

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Журналистку Асию Несоевую, которая попалась на выдумывании материалов для либеральных оппозиционных СМИ, уволили с работы после недели работы в центре занятости в Казани. Об этом стало известно RT.
«Руководитель сектора пресс-службы центра Валентина Ибатуллина рассказала RT, что девушка не подошла им по профстандартам», — говорится в материале.При этом, как отмечается, сама Несоевая считает, что ее уволили из-за скандала, а в центре занятости, по ее словам, были в курсе, что она не имеет сертификата соцработника, но все равно устроили на работу.
Однако в центре занятости пояснили, что Несоевая отработала лишь неделю неофициально, так как проходила испытательный срок.
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