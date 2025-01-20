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Известный российский военный корреспондент Александр Коц дал оценку событиям, произошедшим в селе Русском Поречном (Суджанский район Курской области), где в одном из подвалов были обнаружены останки мирных жителей. По его словам, эту трагедию можно сравнить с действиями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Буче, где сразу после захода военных появились сообщения о телах.
«Мы все это видели почти три года назад — в Буче. Те же самые тёмные подвалы. Те же замученные мирные жители, которых заподозрили в сотрудничестве с российскими войсками», — цитирует слова журналиста «Комсомольская правда».Минобороны РФ в апреле 2022 года назвали опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, которые являются якобы доказательствами преступлений российских военных в Буче, очередной украинской провокацией. В ведомстве отметили, что за время нахождения города под контролем российских военных ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
Кроме того, МИД России неоднократно заявлял, что Москва уже несколько лет не может получить список жертв. По словам представителя МИД Марии Захаровой, что этот список не может предоставить даже ООН.
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Анастасия Ларина