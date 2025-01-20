Известный российский военный корреспондент Александр Коц дал оценку событиям, произошедшим в селе Русском Поречном (Суджанский район Курской области), где в одном из подвалов были обнаружены останки мирных жителей. По его словам, эту трагедию можно сравнить с действиями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Буче, где сразу после захода военных появились сообщения о телах.