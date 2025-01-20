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Российский военкор сравнил события под Суджей с трагедией в Буче

Военкор Коц: трагедия под Суджей сопоставима с событиями в Буче
Фото: iStock/Jakub Laichter

Фото: iStock/Jakub Laichter

Известный российский военный корреспондент Александр Коц дал оценку событиям, произошедшим в селе Русском Поречном (Суджанский район Курской области), где в одном из подвалов были обнаружены останки мирных жителей. По его словам, эту трагедию можно сравнить с действиями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Буче, где сразу после захода военных появились сообщения о телах.
«Мы все это видели почти три года назад — в Буче. Те же самые тёмные подвалы. Те же замученные мирные жители, которых заподозрили в сотрудничестве с российскими войсками», — цитирует слова журналиста «Комсомольская правда».
Минобороны РФ в апреле 2022 года назвали опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, которые являются якобы доказательствами преступлений российских военных в Буче, очередной украинской провокацией. В ведомстве отметили, что за время нахождения города под контролем российских военных ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.



Кроме того, МИД России неоднократно заявлял, что Москва уже несколько лет не может получить список жертв. По словам представителя МИД Марии Захаровой, что этот список не может предоставить даже ООН.

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Били дубинкой и грозились изнасиловать: контрактников в Туве избили в части перед отправкой на СВО, что известно, фото
20 января 2025, 14:44

Фото: iStock/Highwaystarz-Photography

В Республике Тува военный жестоко избил дубинкой ветеранов-контрактников, которые проходили лечение после ранений, чтобы мотивировать их побыстрее вернуться в зону СВО. Распространившееся в Сети видео инцидента привлекло внимание не только местного правительства, но и ФСБ и военной прокуратуры. Виновник задержан. Подробности жестокого избиения приводит «Радио 1».

Избиение контрактников в Туве


В Сети распространилось видео с жестоким избиением контрактников, которые проходят лечение после ранений. Военный использовал дубинку и электрошокер, а также угрожал изнасиловать их. Таким образом он пытался принудить их вернуться к выполнению боевых задач до срока фактического выздоровления. На видео видно, что один из мужчин может передвигаться только с помощью трости.


​Кадр из видео с избиением контрактника в Туве (Фото: ТГ-канал Виталия Бородина)


Кадры в своем Telegram-канале опубликовал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он уточнил, что все произошло в городе Кызыл в части № 55115, а штурмовиков избил сотрудник военной полиции с позывным «Бешенный». По словам Бородина, раненые штурмовики возмутились по поводу возвращения на фронт, несмотря на то, что они еще не восстановились.

Расследование инцидента


После того, как видео избиения раненых контрактников распространилось в Сети, правительство Тувы взяло расследование под контроль.

«Правительство Тувы взяло под контроль расследование инцидентов с участием военнослужащих из республики после распространения в региональных группах в социальных сетях и мессенджерах ряда видеозаписей. В одной из них сообщается, что 16 января 2025 года в военной части № 55115 зафиксированы случаи жестокого обращения с контрактниками, включая избиения и применение электрошокеров перед их отправкой в зону СВО», — говорится в сообщении.

При этом спецпредставитель главы Республики Тува по вопросам СВО Тимур Куулар заявил, что из-за насилия над контрактниками уже проводится активная работа следственных органов. В частности, может быть расформирован целый батальон. По его словам, информация об этом уже доведена до высшего командования и военной прокуратуры для обеспечения объективности расследования. Виновник обязательно понесет заслуженное наказание, подчеркнул Куулар.

Избившего штурмовиков военного задержали


20 января в пресс-службе Центрального военного округа заявили, что военнослужащего, который жестоко избил раненых штурмовиков, задержали и поместили под стражу. Оказалось, что инцидент, заснятый на видео, вызвал общественный резонанс и привлек внимание правоохранительных органов. По данному факту возбуждено уголовное дело.

«Ведется проверка ФСБ. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении ведомства.
Для выяснения всех обстоятельств произошедшего и привлечения виновных собрана комиссия Минобороны.


Что грозит задержанному


Военный блогер Алексей Живов считает, что виновнику необходимо предъявить серьезные обвинения.

«Местные органы военной прокуратуры уже возбудили дело и допрашивают истязателей. Обвинения к ним должны быть самые серьезные, потому что пытать раненых фронтовиков, словно они попали в застенки СБУ, это за пределами любой морали», — написал Живов в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что органы военной прокуратуры должны провести тщательную проверку наличия подобных случаев в других тыловых частях, а также оценить, насколько военная медицина дает восстановиться солдату перед возвращением на службу.

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ВС РФ освободили Шевченко в ДНР и Новоегоровку в ЛНР
20 января 2025, 12:46

Фото: iStock/macky_ch

ВС РФ освободили населённые пункты Шевченко в ДНР и Новоегоровку в ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что подразделения российской группировки войск «Центр» взяли под контроль населённый пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике. Бойцам удалось продолжить продвижение в глубину обороны ВСУ.

Также нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии около населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Новоелизаветовка, Нововасилевка, Лысовка и Славянка в ДНР.

Кроме того, подразделениям «Западной» группировки войск в результате активных наступательных действий удалось освободить населённый пункт Новоегоровка в Луганской Народной Республике.

В зоне действия группировки ВСУ потеряли до 400 военнослужащих.

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Казань подверглась массированной атаке дронов ВСУ: что известно, последствия, разрушения, жертвы, видео
20 января 2025, 12:17

Фото: iStock/Dragon Claws

Утром 20 января украинская сторона атаковала Республику Татарстан. Серия взрывов раздалась в Казани. Целями беспилотников ВСУ стали промышленные предприятия. Подробности атаки приводит «Радио 1».

Атака на Казань


Первые взрывы в Казани раздались около примерно в 04:30. Местные жители сообщили о беспилотнике самолетного типа, который пролетел в Авиастроительном районе, после чего в небе прогремел мощный взрыв. После стало известно о не менее четырех взрывах над городом, писал Shot. Предполагалась работа систем противовоздушной обороны.

Около 06:00 о вспышках в небе сообщили жители Аракчино и Кировского, Московского, Ново-Савиновского районов.

Всего было зафиксировано несколько волн украинской атаки.
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Цели атак ВСУ в Казани


Предполагается, что утром 20 января ВСУ пытались атаковать казанские заводы. Основными целями стали авиационный и вертолетный заводы, которые расположены в Авиастроительном и Кировском районах Казани. Все дроны удалось сбить. Кроме того, по некоторым данным, целью еще одной атаки стали резервуары с топливом аэродрома «Борисоглебское».

Предварительно, после отработки ПВО обломки дрона врезались в пустой бак Казанского авиационного завода имени Горбунова. Сотрудников эвакуировали в бомбоубежище, пострадавших нет.

«Сегодня утром была совершена попытка атаки вражеских беспилотников на промышленные предприятия республики. Был принят комплекс мер по защите. В результате все БПЛА обезврежены», — говорится в сообщении пресс-службы главы Татарстана.

Отмечается, что в результате вражеской атаки никто не пострадал, также нет разрушений на земле.

СМИ пишут, что ВСУ для ударов по Казани использовали беспилотники «Лютый».

Обломки дрона рухнули во двор многоквартирного дома


В пресс-службе Кировского и Московского районов Казани сообщили, что в результате атаки ВСУ один из обломков сбитого дрона рухнул рядом с домом на улице Можайского, задев обшивку балкона на пятом этаже дома. Жителей эвакуировали.

Позже в мэрии Казани сообщили, что спецслужбы проверили объект и установили, что угрозы жизни и здоровья граждан нет. Сама упавшая деталь оказалась не взрывоопасной. В результате жители дома смогли вернуться в свои квартиры.

Данные Минобороны


По данным российского Минобороны, минувшей ночью в небе над Республикой Татарстан был сбит один украинский дрон. Еще два сбили утром.

«С 06:00 до 07:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Татарстан», — отчиталось российское оборонное ведомство.

Это уже третья массированная атака ВСУ на Казань за последнее время. Первая была 21 декабря 2024 года, потом — 14 января текущего.

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#статьи
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Более 100 домов получили повреждения в Курской области из-за атак ВСУ
В Курской области 93 частных и 21 многоквартирный дома повреждены от атак ВСУ
20 января 2025, 11:22

Фото: iStock/Roman Novitskii

В результате атак ВСУ в Курской области за последние дни оказались повреждены более 90 частных и 20 многоквартирных домов. Об этом сообщил врио председателя правительства региона Алексей Дедов, слова которого приводит ТАСС.
Отмечается, что украинскими обстрелами были повреждены 93 частных домовладений и 21 многоквартирный дом.

За минувшую неделю специалисты установили 194 новых оконных блока из 831 повреждённого. Также удалось отремонтировать 10 кровель частных домов и три – в многоквартирных.

Все работы планируется завершить до конца текущего месяца, добавил Дедов.

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#курская область
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В США считают, что Трамп поможет России выгодно закончить конфликт на Украине
NYT: симпатия Трампа к Путину поможет РФ выгодно закончить украинский конфликт
20 января 2025, 10:51

Фото: iStock/sb2010

Давняя симпатия избранного президента США Дональда Трампа к президенту России Владимиру Путину поможет Москве выгодно завершить конфликт на Украине. Об этом пишет New York Times.
Автор пишет, что пока не ясно, как именно Трамп планирует достичь мирного соглашения между Россией и Украиной.

«Учитывая его давнюю симпатию к президенту России Владимиру Путину, враждебное отношение к Украине и сопротивление оказанию военной помощи Киеву со стороны США, аналитики ожидают, что любое соглашение, к которому он стремится, будет выгодным для Москвы», — говорится в статье.

При этом издание отмечает, что Трамп еще не раскрывал подробности своего плана по окончанию конфликта на Украине, что заставляет многих гадать, что именно он предпримет.

20 января стало известно, что Трамп поручил своей команде организовать телефонный разговор с Путиным.

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#соглашение
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Бербок призвала Путина остановить конфликт на Украине и отступить
20 января 2025, 10:36

Фото: iStock/macky_ch

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок призвала российского президента Владимира Путина остановить боевые действия на территории Украины. Об этом пишет N-tv.
«Когда, наконец, наступит день, которого мы все жаждем, когда Путин прекратит бомбардировки, и войска смогут наконец отступить, тогда мы должны гарантировать, что война никогда больше не вспыхнет в Европе», — заявила Бербок.

Она подчеркнула, что это касается не только Украины, но и Молдавии и стран Прибалтики, которые также нуждаются в обеспечении безопасности.

По словам Бербок, Германия в качестве крупнейшей страны ЕС должна нести ответственность за мир, желанный для всех стран Европы. Глава МИД ФРГ также призвала российского лидера прекратить боевые действия для установления мира на Украине.

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#путин
#пушков
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Атака на Татарстан, контрнаступление в Курской области, зачистка Викторовки: последние новости СВО
20 января 2025, 10:23

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска достигли успехов на Купянском, Угледарском и Покровском направлениях. Наступление ВС РФ продолжается в Курской области и Часов Яре. О последних событиях в зоне СВО на 20 января расскажет «Радио 1».

Курская область


Российские подразделения в районе Кругленького продолжают наступление в направлении Николаевка – Викторовка. По мере продвижения Вооруженные силы России закрепляются на достигнутых позициях, поступают сообщения о зачистке территорий к югу от Викторовки.

В районе Малой Локни украинская сторона предприняла новую попытку контратаки. По словам свидетелей, первый удар оказался решающим для противника: была уничтожена техника, а оставшаяся пехота разбежалась. Несмотря на активные действия ВСУ, российские войска сохраняют свои позиции и успешно отражают атаки.

В районах Старой и Новой Сорочины российские войска осуществляют перегруппировку. В ответ противник подтягивает резервы, усиливает передний край обороны и увеличивает количество расчетов беспилотных летательных аппаратов. На участках, прилегающих к населенным пунктам Русское и Черкасское Поречное, наблюдается активное укрепление позиций украинских сил. Также поступают сообщения о появлении новых пехотных групп ВСУ в районе Ивашковского леса.
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ВСУ атаковали Казань


Силы противовоздушной обороны РФ за ночь уничтожили 31 украинский беспилотник над регионами России.

Уточняется, что 14 беспилотников было сбито над Брянской областью, шесть — над Калужской, по три — над Белгородской и Курской, два — над Рязанской и Орловской областями. ВСУ также предприняли попытку атаковать беспилотниками промышленные предприятия Республики Татарстан. Экстренные службы ликвидируют последствия падения БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.


Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Херсонское направление


На Херсонском направлении изменений на фронте не наблюдается. Нет признаков активизации боевых действий. Однако украинские силы продолжают обстреливать левый берег Днепра. За сутки по Каховке и Алёшкам было выпущено 36 снарядов. В результате атак погиб мирный житель в Каховке, еще один человек получил ранения.


Торецкое направление


В Торецке российские войска продолжают штурм последнего опорного пункта противника. Под контроль российских вооруженных сил перешла большая часть шахты «Торецкая». Также зафиксировано продвижение на 600 метров в районе Крымского.


Часовоярское направление


На направлении Часов Яр российские силы завершили освобождение района Новосеверный. Теперь три северных микрорайона, включая Северный и Десятый, находятся под контролем России.


Краснолиманское направление


На этом участке российские войска продвигаются от Иваново к Колодезям, а также от Макеевки к Грековке по высотам. Южнее Тернов разворачиваются активные боевые действия, где зафиксировано продвижение на 600 метров в сторону Ямполовки.


Купянское направление


За последние сутки российские войска улучшили свои позиции в районе Двуречной на 15-20 километров. Это заставило Вооруженные силы Украины перебрасывать резервы, что указывает на нарастающее напряжение в этом регионе. Встречные бои происходят южнее Загрызово, где российские силы активно атакуют, стремясь выйти к районам Богоуславка и Новой Кругляковки. Кроме того, войска подошли к Зелёному Гаю с двух направлений — от Лозовой и Вишнёвого, где также идут ожесточенные сражения.

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Угледарское направление


На Угледарском направлении российские войска продолжают уверенное наступление, сосредоточив усилия на штурме ключевого рубежа Вооружённых сил Украины — посёлка Великая Новосёлка. Этот населённый пункт остается последней значительной точкой обороны украинских войск на южнодонецком направлении. По последним данным, российским подразделениям удалось вытеснить силы противника и закрепиться в северо-восточной и юго-восточной частях посёлка.

Контроль над Великой Новосёлкой открывает для российских вооруженных сил новые оперативные возможности, в том числе создаёт предпосылки для удара по флангу украинской группировки в Запорожской области.

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ВС РФ ударили по месту концентрации ВСУ перед отправкой на передовую под Харьковом
Лебедев: ВС РФ ударили по Харьковской области, где концентрируются силы ВСУ
20 января 2025, 09:18

Фото: iStock/Leonid Ikan

Армия России ударила по городу Богодухову в Харьковской области, где концентрируются вражеские подразделения ВСУ непосредственно перед отправкой на передовую. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
«Есть и хороший прилет в город районного назначения Богодухов. Находится он на северо-западе от Харькова и является одним из пунктов концентрации сил и средств перед распределением на фронт», — написал Лебедев.

Он уточнил, что прилет в 22:45, предположительно, пришелся по бывшей военной части на западе города. ВСУ используют стрельбище для учений и большую автостоянку, где получают навыки вождения бронетехники. Также на территории располагаются склады, гаражи, подсобные помещения, казармы, столовая и даже свинарник.

Лебедев со ссылкой на местных жителей отметил, что после была слышна повторная детонация, а к месту взрыва последовало большое число экипажей скорой помощи, в том числе военных.

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#вс рф
#солдат
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Обломки сбитого дрона рухнули на территорию предприятия в Калуге
Шапша: Обломки БПЛА ВСУ упали на территорию предприятия в Калуге
20 января 2025, 08:45

Фото: iStock/yucelyilmaz

Обломки сбитого украинского дрона упали на территорию предприятия на окраине Калуги, возникшее возгорание оперативно ликвидировано. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
«Сегодня ночью, помимо 2 БПЛА, о которых информировал ранее, силами ПВО уничтожены еще 4 БПЛА в Калуге и Бабынинском районе. На окраине Калуги обломки БПЛА упали на территорию предприятия», — написал Шапша в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что после падения обломков сбитого вражеского беспилотника возникло незначительное возгорание, которое было оперативно потушено.

Глава региона также отметил, что в результате украинской атаки пострадавших нет.

Тем временем ВСУ предприняли попытку атаковать беспилотниками промышленные предприятия Республики Татарстан. Экстренные службы ликвидируют последствия в Казани.

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#заводы
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