«Уснул в обнимку с мандаринами и иконой»: бойца СВО эвакуировали после четырех дней на болотах

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В зоне СВО эвакуировали 28-летнего бойца, который на протяжении четырех дней полз по болотам и прикрывался телами погибших. После спасения военный уснул в обнимку с пакетом мандаринов и иконкой Александра Невского.
RT опубликовал видео с рассказом бойца. Он поделился, что отправился на СВО добровольцем. После первого задания чудом выжил, получив обморожение ног.
Отмечается, что сейчас боец находится в больнице. В ближайшее время ему должны провести операцию на ногах.
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«Я когда лежал, я просто думал: блин, как бы сейчас было классно там с кем-нибудь, с девчонкой на лыжах покататься или ещё что-нибудь. <…> Когда прятался под трупами, то извинялся перед каждым и постоянно молился», — приводит RT рассказ бойца.
Отмечается, что сейчас боец находится в больнице. В ближайшее время ему должны провести операцию на ногах.
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Данил Пономарев