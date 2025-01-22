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Журналистку из Татарстана обвинили в придумывании историй о проблемах СВО

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

В Татарстане 21-летнюю журналистку Асю Несоевую (псевдоним) обвинили в том, что она выдумывает истории о проблемах спецоперации, пишет Mash.
Девушка писала истории о военкоматах, которые не дают хоронить солдат-мусульман по религиозному обычаю, родственниках бойцов СВО, которые не могут добиться выплат, расстреле военных, отказывающихся ехать на фронт и несчастных татарских женщинах, спасающих единственного мужчину в деревне от участия в спецоперации.

Всего журналистка опубликовала 33 статьи, ссылаясь на собственные источники, которые опубликовали Осторожно Новости, «Важные истории»**, «Холод»*, «Новая газета. Европа»** и другие иноагентсткие СМИ.



Сама Ася утверждает, что все ее истории являются истинной правдой, однако никаких доказательств, кроме сомнительных переписок с признаками подделки, предоставить не смогла.

На сегодняшний день все статьи молодой журналистки удалены.

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* признаны СМИ-иноагентами
** признаны СМИ-иноагентами и нежелательной организацией
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Стубб: Трамп урегулирует конфликт на Украине за три-шесть месяцев
22 января 2025, 15:25

Фото: iStock/Silent_GOS

Президент США Дональд Трамп сможет урегулировать конфликт на Украине за три-шесть месяцев. Так считает лидер Финляндии Александр Стубб, о чем он и заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
«Я думаю, что сроки таковы, что 24 часа превратились в промежуток где-то между тремя и шестью месяцами, это, вероятно, окно возможностей, с которым мы имеем дело», — сказал Стубб.

По его словам, решение по украинскому конфликту не должно стать «Афганистаном 2.0», чтобы позже посредников «сделки» впоследствии не обвинили в продаже Украины.

При этом Стубб настаивает на независимости, суверенитете и территориальной целостности Украины при мирном урегулировании конфликта.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу задачу завершить украинский конфликт за 100 дней.

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ВС РФ уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения и БПЛА ВСУ
22 января 2025, 13:28

Фото: iStock/:dzika_mrowka

Армия России нанесла групповой удар по складам ракетно-артиллерийского вооружения, БПЛА и горюче-смазочных материалов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке о ходе спецоперации.
Удары были нанесены с помощью ракетных войск и артиллерии, а также оперативно-тактической авиацией и ударными беспилотниками.

«Нанесено поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения, беспилотных летательных аппаратов и горюче-смазочных материалов ВСУ», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Отмечается, что удар также пришелся по скоплениям живой силы ВСУ и технике в 136 районах.

В Минобороны также сообщили, что российские войска продолжают наступательные операции на разных направлениях и участках в Донбассе и в целом в зоне специальной военной операции. Освобождён, в частности, населённый пункт Западное в Харьковской области.

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«Уснул в обнимку с мандаринами и иконой»: бойца СВО эвакуировали после четырех дней на болотах
Спасенный боец СВО уснул с мандаринами и иконой после четырех дней на болотах
22 января 2025, 13:12

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В зоне СВО эвакуировали 28-летнего бойца, который на протяжении четырех дней полз по болотам и прикрывался телами погибших. После спасения военный уснул в обнимку с пакетом мандаринов и иконкой Александра Невского.
RT опубликовал видео с рассказом бойца. Он поделился, что отправился на СВО добровольцем. После первого задания чудом выжил, получив обморожение ног.
«Я когда лежал, я просто думал: блин, как бы сейчас было классно там с кем-нибудь, с девчонкой на лыжах покататься или ещё что-нибудь. <…> Когда прятался под трупами, то извинялся перед каждым и постоянно молился», — приводит RT рассказ бойца.
Отмечается, что сейчас боец находится в больнице. В ближайшее время ему должны провести операцию на ногах.

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МО: Российские войска освободили населённый пункт Западное в Харьковской области
22 января 2025, 12:53

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские войска продолжают наступательные операции на разных направлениях и участках в Донбассе и в целом в зоне специальной военной операции. Освобождён, в частности, населённый пункт Западное в Харьковской области.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В ведомстве также уточнили, что в штурме участвовали подразделения группировки войск «Запад». В сводке уточняется, что село находится к северу от Купянска, в направлении которого продолжают наступать части Вооружённых сил РФ.

Громе того, военные этой войсковой группировки нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и боевой техники противника в окрестностях населённых пунктов Каменка, Зеленый Гай, Двуречная, Глушковка и Лозовая в Харьковской области. Также были нанесены удары по подразделениям ВСУ в районах Ямполя, Северска и Колодезей в Донецкой Народной Республике.

В ходе атакующих действий российскими войсками были уничтожены более 460 солдат ВСУ, один танк, семь боевых бронированных машин, включая два бронетранспортера М113 американского производства, 14 пикапов, шесть орудий полевой артиллерии и два склада боеприпасов.

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Зеленский заявил, что Украина не отдаст России потерянные территории
Зеленский: Киев не признает новые регионы РФ
22 января 2025, 11:36

Владимир Зеленский

Киев никогда не признает потерянные территории регионами России. Об этом заявил Владимир Зеленский во время пресс-конференции на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
«Кто бы что ни хотел, пусть хоть все союзники мира объединятся — мы все равно не признаем (потерянные земли регионами России — ред.). Это невозможно. Мы юридически их не признаем», — заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что Украина будет вести переговоры с Россией исключительно с позиции силы. По его словам, переговоры на равных приведут его страну к поражению.

20 января советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил о готовности Зеленского к переговорам с Россией.

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#зеленский
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«Его предали»: Политолог Лозанский раскрыл, кто из команды Трампа будет настаивать на поддержке Украины
Политолог Лозанский: в команде Трампа есть друзья киевского режима
22 января 2025, 11:23

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп назвал российского лидера Владимира Путина умным. Встреча лидеров двух государств, по словам Трампа, может состояться уже очень скоро.
Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в беседе с «Радио 1» заявил, что Дональд Трамп обвинял администрацию Байдена в разжигании угрозы ядерной Третьей Мировой войны из-за расширения НАТО к границам России, что является позитивным моментом, однако не все так однозначно.

«Не все так просто, если судить по некоторым заявлениям членов его новой команды. Например, советник по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель по Украине Кит Келлогг практически повторяют требования прежней администрации о снижении призывного возраста для украинцев, а министр финансов Скотт Бессант угрожает новыми санкциями, если Россия не согласится с требованиями США по прекращению конфликта. Правда, все они заявляют о лояльности к Трампу, так что последнее слово будет за ним, в отличие от его первого срока, когда практически все члены его команды, отвечающие за внешнюю политику, включая вице-президента Пенса, его предали», — объяснил эксперт.

По словам политолога, пока они и никто из номинированных кандидатов, кроме Госсекретаря Марко Рубио, не прошел утверждение в Сенате.

«Исключение составляет Майкл Уолтц, так как должность советника по Национальной Безопасности не требует такого утверждения. В Сенате у республиканцев большинство, но оно незначительное, и с большой вероятностью некоторые из них могут проголосовать против. Например, бывший их лидер в Сенате Митч Макконнелл уже намекает на это, а он большой друг нынешнего киевского режима. Трампу и вице-президенту Вэнсу, как председателю Сената, придется приложить все усилия, для убеждения своих коллег не препятствовать идеям президента», — подчеркнул Лозанский.

Она добавил, что о решениях Трампа мы узнаем в ближайшее время, потому что отсчет времени для обещанного им нового курса пошел.

«Ждем его звонок Владимиру Путину и договоренности о дате их судьбоносного саммита», — заключил эксперт.

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Трамп назвал новый период для урегулирования украинского конфликта
WSJ: Трамп поручил урегулировать украинский конфликт на Украине за 100 дней
22 января 2025, 10:39

Фото: iStock/sb2010

Президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу задачу завершить украинский конфликт за 100 дней. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
«Заключение сделки с президентом России Владимиром Путиным будет гораздо более сложной задачей, чем ее представлял Трамп в ходе предвыборной кампании, когда заявлял, что положит конец конфликту до вступления в должность главы государства», — говорится в статье.

При этом издание, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Трамп будет самостоятельно контролировать ход переговоров по Украине. Бывшие коллеги Келлога рассказали WSJ, что он не является самостоятельной фигурой и полностью зависит от мнения Трампа. Поэтому, утверждает автор, Келлога не допустят к реальным переговорам США с Россией.

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Пропавший без вести боец из Башкирии два месяца добирался до позиций ВС РФ
22 января 2025, 10:22

Фото: iStock/zabelin

Мобилизованный из Башкирии Виталий с позывным «Малой», числившийся пропавшим без вести, два месяца добирался до расположения позиций ВС РФ, пишет Mash.
По данным издания, «Малой» отправился в зону СВО осенью 2022 года. В составе 5-й ОГМБ принимал участие в штурме Красногоровки, был старшим разведотряда и занимался эвакуацией погибших и раненых с линии боевого соприкосновения. В ноябре 2024 года он пошел на очередное задание и пропал.

Родственники безуспешно пытались найти его и почти потеряли надежду увидеть его живым. А в военной части его признали пропавшим без вести. Однако недавно они увидели распространившееся в Сети фото, где боец спит на мандаринах, обнимая икону Невского и признали в нем Виталия.

Оказалось, что на протяжении 60 дней полз к российским позициям. У него не было еды, а пил он растопленный снег. Почти всю дорогу он вынужден был ползти, прикрываясь телами погибших боевиков ВСУ от вражеских дронов.

Пока семья не знает, где находится «Малой». Они пытаются найти хоть какую-то информацию о нем и продолжают надеяться на скорую встречу.

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Наемники под Суджей, бои за поселки в Курской области, отход ВСУ из Тернов: последние новости СВО
22 января 2025, 10:14

Фото: istockphoto/zabelin

Российские силы активно сражаются в Часовом Яре и Торецке, укрепляют свои позиции в Волково и продолжают наступление на Угледарском направлении. ВСУ, в свою очередь, теряют важные позиции и усиливают оборону на различных участках фронта. Подробнее об обстановке в зоне СВО читайте в материале «Радио 1».

Курская область


Телеграм-канал «Рыбарь» сообщает о продолжающихся интенсивных боях за поселок Никольский и деревню Викторовка в Курской области.

Также стало известно, что командование ВСУ отправило французский спецназ в приграничный район Курска для участия в боевых действиях под Суджей. По имеющимся данным, их численность может быть небольшой, однако точные цифры не раскрываются. В украинских каналах начали появляться фотографии наемников с французскими шевронами и нашивками на форме.

По информации портала «Северный Ветер», на Украине могут находиться военнослужащие Французского иностранного легиона, с которыми российские силы уже сталкивались в Донбассе. Экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в своей статье для Asia Times сообщает, что на территорию Украины прибыли около 100 французских «легионеров».


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Херсонское направление


На левом берегу Днепра российские беспилотники активно атакуют блиндажи, огневые позиции и транспортные средства противника. В течение суток украинские силы провели 39 артиллерийских обстрелов по населенным пунктам региона.


Запорожское направление


Позиционные бои продолжаются, но без заметных изменений. В селе Верхняя Криница в результате артобстрела один человек погиб, еще один получил ранения.


Часовоярское направление


В южной части Часова Яра, рядом с железнодорожным вокзалом и западнее завода огнеупоров, происходят интенсивные городские столкновения. Украинские войска упорно удерживают свои позиции, российские штурмовые подразделения продолжают наступление.
Фото: iStock/MikeMareen

Краснолиманское направление


Относительное спокойствие в этом районе может быть связано с перегруппировкой украинских войск в Ивановке. Здесь ВСУ усиливают оборонительные позиции, чтобы предотвратить прорыв линии фронта российскими штурмовиками. Основные боевые действия сосредоточены в районе Колодези и к северу от Ивановки. По данным украинских источников, возможное поражение в этом секторе может привести к обрушению фронта до Торского выступа, что откроет путь к Лиману — важному логистическому узлу для снабжения ВСУ.


Харьковское направление


В районах Волчанска и Липцов продолжаются позиционные бои. Воздушные силы России наносят удары по переправам и скоплениям украинских войск. В районе Тернов противник, зажатый в низине у реки, принял решение о выводе своих элитных подразделений из города.

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Покровское направление


На Покровском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. ВСУ перебрасывают резервы, однако, как отмечается, большинство из них представляют собой плохо обученных бойцов, несмотря на численное преимущество. Немного севернее Удачного находится мощный укрепрайон на территории шахты «Южнодонбасская №3», который, по сообщениям, играет ключевую роль в оборонительных планах украинских сил.

В селе Котлино продолжается операция по зачистке территории, и зона контроля постепенно расширяется. Тем не менее, продвижение российских подразделений в районе села Зверево затрудняется из-за позиций ВСУ, расположенных на терриконах.

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#операция
#всу
#курская область
#рф
#сво
#запорожская область
#харьковская область
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