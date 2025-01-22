Журналистку из Татарстана обвинили в придумывании историй о проблемах СВО

Фото: iStock/Mihajlo Maricic
В Татарстане 21-летнюю журналистку Асю Несоевую (псевдоним) обвинили в том, что она выдумывает истории о проблемах спецоперации, пишет Mash.
Девушка писала истории о военкоматах, которые не дают хоронить солдат-мусульман по религиозному обычаю, родственниках бойцов СВО, которые не могут добиться выплат, расстреле военных, отказывающихся ехать на фронт и несчастных татарских женщинах, спасающих единственного мужчину в деревне от участия в спецоперации.
Всего журналистка опубликовала 33 статьи, ссылаясь на собственные источники, которые опубликовали Осторожно Новости, «Важные истории»**, «Холод»*, «Новая газета. Европа»** и другие иноагентсткие СМИ.
Сама Ася утверждает, что все ее истории являются истинной правдой, однако никаких доказательств, кроме сомнительных переписок с признаками подделки, предоставить не смогла.
На сегодняшний день все статьи молодой журналистки удалены.
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* признаны СМИ-иноагентами
** признаны СМИ-иноагентами и нежелательной организацией
Всего журналистка опубликовала 33 статьи, ссылаясь на собственные источники, которые опубликовали Осторожно Новости, «Важные истории»**, «Холод»*, «Новая газета. Европа»** и другие иноагентсткие СМИ.
Сама Ася утверждает, что все ее истории являются истинной правдой, однако никаких доказательств, кроме сомнительных переписок с признаками подделки, предоставить не смогла.
На сегодняшний день все статьи молодой журналистки удалены.
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«Уснул в обнимку с мандаринами и иконой»: бойца СВО эвакуировали после четырех дней на болотах
Трамп назвал новый период для урегулирования украинского конфликта
В Горняке после освобождения нашли тела расстрелянных мирных жителей
* признаны СМИ-иноагентами
** признаны СМИ-иноагентами и нежелательной организацией
Элина Позднякова