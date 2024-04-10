Стала известна судьба лежащего в коме и признанного дезертиром ветерана СВО

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Участника специальной военной операции, почти год лежащего в коме, которого из-за бюрократической ошибки признали дезертиром, перевезут из госпиталя в Пушкинском районе Санкт-Петербурга в Екатеринбург. Об этом рассказал депутат Государственной думы Максим Иванов.
В беседе с URA.RU парламентарий сообщил, что сейчас там ему готовят место в одном из местных госпиталей. Родственники бойца ожидают документы о его увольнении с воинской службы. В Екатеринбурге уроженца Сухого Лога Свердловской области поместят в паллиативное отделение, где солдату будут обеспечены должный уход и помощь.
О том, что боец, впавший в кому в результате минно-взрывной травмы, признан самовольно оставившим часть, стало известно после обращения в военную прокуратуру с целью назначения ему причитающихся выплат. Тогда-то и выяснилось, что в части, где он служил, солдата считают дезертиром. После вмешательства надзорного ведомства ошибка была быстро устранена, а виновные понесли наказание.
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Александр Бойцов