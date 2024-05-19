Стала известна судьба президента Ирана Раиси, попавшего в авиакатастрофу

В настоящее время ведется работа по оформлению необходимых документов для деятельности магазинов беспошлинной торговли, которые могут открыться в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом РИА Новости сообщили в департаменте пресс-службы и информации главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ.