Стала известна судьба президента Ирана Раиси, попавшего в авиакатастрофу

Фото: Официальный сайт Кремля
Президент Ирана Ибрагим Раиси и министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдулахиян выжили при жёсткой посадке вертолёта на границе с Азербайджаном, об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местные СМИ.
По информации иранских изданий, президентский вертолёт совершил аварийную посадку в горной местности из-за плохой погоды.
Предварительно, никто из находившихся на борту не пострадал. Ранее сообщалось, что спасателям удалось выйти на связь с чиновником, находившимся в вертолёте Раиси.
В настоящий момент спасатели пытаются добраться до места, на котором мог совершить жёсткую посадку президентский самолёт.
Никаких официальных комментариев по поводу предполагаемой авиакатастрофы пока не поступало.
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Предварительно, никто из находившихся на борту не пострадал. Ранее сообщалось, что спасателям удалось выйти на связь с чиновником, находившимся в вертолёте Раиси.
В настоящий момент спасатели пытаются добраться до места, на котором мог совершить жёсткую посадку президентский самолёт.
Никаких официальных комментариев по поводу предполагаемой авиакатастрофы пока не поступало.
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Евгения Парфентьева