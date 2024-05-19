В Азербайджане, предположительно, разбился вертолёт с президентом Ирана на борту

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Вертолёт Ми-171, на борту которого находился президент Ирана Ибрагим Раиси и министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдулахиян, совершил жесткую посадку в Азербайджане, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Иранская делегация во главе с Ибрагимом Раиси находилась в стране с официальным визитом. Незадолго до крушения Раиси встречался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на границе страны. Там проходила торжественная церемония открытия новых гидроузлов «Худаферин» и «Гыз-Галасы» на реке Араз.
По сообщениям иранских СМИ, вертолёт с первыми лицами страны на борту совершил жёсткую посадку.
В настоящий момент к месту происшествия пытаются добраться экстренные службы, подробности случившегося уточняются.
Никаких официальных комментариев о произошедшем пока не поступало.
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По сообщениям иранских СМИ, вертолёт с первыми лицами страны на борту совершил жёсткую посадку.
В настоящий момент к месту происшествия пытаются добраться экстренные службы, подробности случившегося уточняются.
Никаких официальных комментариев о произошедшем пока не поступало.
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Евгения Парфентьева