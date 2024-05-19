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Спортсмен умер прямо во время соревнований по силовому экстриму в Тюмени. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что после поднятия большого веса у мужчины остановилось сердце. Трагедия произошла во время турнира «Тюмень сильная».
Один из участников спортивного состязания внезапно упал на землю без сознания. Врачи пытались его реанимировать, но безуспешно.
Погибшим оказался сотрудник МЧС Михаил. Он регулярно принимал участие в соревнованиях.
Однако последний поднятый вес — 80 кг — оказался для Михаила смертельным. У него остались жена и ребёнок.
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Один из участников спортивного состязания внезапно упал на землю без сознания. Врачи пытались его реанимировать, но безуспешно.
Погибшим оказался сотрудник МЧС Михаил. Он регулярно принимал участие в соревнованиях.
Однако последний поднятый вес — 80 кг — оказался для Михаила смертельным. У него остались жена и ребёнок.
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Екатерина Коршунова