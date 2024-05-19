В Австрии задержали 14-летнюю девочку по подозрению в подготовке теракта

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Полицейские города Грац установила, что 14-летняя девочка планировала теракт против «неверных» от имени ИГ*. Об этом информирует Bild.
Отмечается, что подросток планировала напасть на «неверных» на одной из центральных площадей города Якоминиплац. При обыске полицией у малолетней преступницы были обнаружены нож и топор.
В процессе обыска в доме подозреваемой правоохранители нашли пропагандистские материалы ИГ*, а также различные видеозаписи боев и казней. Уточняется, что школьница активно участвовала в специальных чат-формах, которые используются для вербовки.
В настоящее время девочка отказывается давать показания.
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В процессе обыска в доме подозреваемой правоохранители нашли пропагандистские материалы ИГ*, а также различные видеозаписи боев и казней. Уточняется, что школьница активно участвовала в специальных чат-формах, которые используются для вербовки.
В настоящее время девочка отказывается давать показания.
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*террористическая группировка, запрещена в РФ
Екатерина Коршунова