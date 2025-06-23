СК завершил расследование теракта в «Крокусе»
Установлен заказчик теракта в «Крокусе»
Следственный комитет завершил расследование теракта в «Крокус Сити Холле», по делу проходят 19 человек.
Как сообщает РБК, теракт был совершен членами террористической организации «Вилаят Хорасан»* по заказу Киева.
В результате нападения погибли 149 человек, ущерб составил около 6 млрд руб. Следователи также сообщили о предотвращении планировавшегося подрыва развлекательного комплекса в Каспийске.
*«Вилаят Хорасан» — запрещенная в России террористическая организация.
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