Адвокат Трунов: в крови трех исполнителей теракта в «Крокусе» обнаружили мефедрон
Наркотическое вещество нашли в крови трех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом заявил адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы семей пострадавших, в разговоре с RT.
«Экспертиза показала, что в крови Рачабализоды, Мирзоева и Файзова было обнаружено наркотическое вещество — мефедрон. ... Он стимулирует повышенную активность, вызывает вброс в кровь адреналина и дофамина», — обратил внимание адвокат.
Трунов уточнил, что боевики не выдвигали каких-либо требований, они должны были расправиться с как можно большим количеством людей. Как уточнил представитель семей пострадавших, под воздействием наркотиков исполнители теракта не были бы способны выдвигать сложные требования и контролировать их выполнение.
Напомним, что все случилось 22 марта 2024 года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались боевики и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, начался пожар. Из-за теракта погибли 149 человек, один пропал без вести, пострадали 609 граждан.