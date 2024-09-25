Стала известна цена билета на новую ВСМ Москва-Петербург

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Цена билета на высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурга составит 8905 рублей. Об этом сообщил замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев, передает РИА Новости. По его словам, запуск поездов на этом направлении запланировали на 2028 год.
Зверев отметил, что такая стоимость билетов ожидается на старте движения по ВСМ.
Замминистра напомнил, что ВСМ — отдельная линия, перевозка пассажиров на имеющихся магистралях останется в прежнем объеме.
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«С точки зрения ценовых параметров, что заложено в модель Москва - Санкт-Петербург <…> стоимость билета на начало движения, оно запланировано третий квартал 2028 года, составляет 8 тысяч 905 рублей в сегодняшних расчетах», — пояснил он.
Замминистра напомнил, что ВСМ — отдельная линия, перевозка пассажиров на имеющихся магистралях останется в прежнем объеме.
«Не надо не забывать, что высокоскоростная магистраль представляет совершенно другой уровень комфорта пассажиру, поэтому этим и обусловлен возможный ценовой диапазон. И частотность. <...> Поэтому вот те параметры, которые закладываем: комфорт все равно, ценовая доступность и частотность», — отметил Зверев.Он также добавил, что к 2030 году планируют интервальность движения поездов в 10-15 минут.
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