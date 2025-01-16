Стали известны адреса крещенских купелей в Санкт-Петербурге

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Стал известен список с адресами официальных купелей в Санкт-Петербурге. 17 иорданей оборудуют в 10 районах города. Главная городская купель появится на стрелке Заячьего острова.
«Главная городская купель по традиции будет оборудована на стрелке Заячьего острова у Петропавловской крепости в Петроградском районе Петербурга», — отмечает «Петербургский дневник», перечисляя все адреса купелей.Тем временем в Кемеровской области обещают оборудовать 42 купели, две из которых — в областном центре. Как сообщает «Сiбдепо», следить за безопасностью у иорданей на Крещение будут 889 спасателей и 278 единиц техники.
«В ночь с 18 на 19 января и днем 19 января возле прорубей дежурят спасатели, врачи и полицейские, рядом расставляют отапливаемые места для переодевания и палатки с тепловыми пушками внутри», — отмечает издание.Читайте также:
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