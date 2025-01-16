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Стали известны адреса крещенских купелей в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге оборудуют 17 официальных купелей на Крещение
Фото: iStock/Dina Damotseva

Фото: iStock/Dina Damotseva

Стал известен список с адресами официальных купелей в Санкт-Петербурге. 17 иорданей оборудуют в 10 районах города. Главная городская купель появится на стрелке Заячьего острова.
«Главная городская купель по традиции будет оборудована на стрелке Заячьего острова у Петропавловской крепости в Петроградском районе Петербурга», — отмечает «Петербургский дневник», перечисляя все адреса купелей.
Тем временем в Кемеровской области обещают оборудовать 42 купели, две из которых — в областном центре. Как сообщает «Сiбдепо», следить за безопасностью у иорданей на Крещение будут 889 спасателей и 278 единиц техники.


«В ночь с 18 на 19 января и днем 19 января возле прорубей дежурят спасатели, врачи и полицейские, рядом расставляют отапливаемые места для переодевания и палатки с тепловыми пушками внутри», — отмечает издание.
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В Подмосковье проведут работы по восстановлению лесов на площади 300 га
16 января 2025, 16:58

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Искусственное лесовосстановление проведут в 2025 году в Московской области на площади 300 гектаров, работы будут организованы в рамках реализации нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.
«Деревья будут сажать на тех участках, где до этого проводились сплошные санитарные рубки. Для этого до начала посадок будет подготовлена почва путём нарезки борозд. Высаживать планируется сеянцы 1-3 лет», — рассказал председатель областного Комлесхоза Евгений Агулов.
В ведомстве отметили, что в рамках лесовосстановления высаживать будут высаживать сеянцы с открытой корневой системой высотой от 12 см и с закрытой корневой системой высотой от 8 см. Полноценный лес на местах посадок появится примерно через семь лет.

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Новые лекарства и бесплатная помощь: изменения ОМС в 2025 году
Эксперт Саверский: изменения ОМС в 2025 в России существенные и серьезные
16 января 2025, 16:41

Фото: iStock/megaflopp

Финансирование программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи россиянам увеличит более чем на 500 млрд. рублей, это больше на 16,5% относительно 2024 года.
Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский в беседе с «Радио 1» рассказал об основных новшествах в ОМС.

Общие изменения в ОМС


В 2025 году на здравоохранение в России выделено на триллион рублей больше, чем в прошлом году. По словам эксперта, изменения в ОМС большие и достаточно серьезные.
«Добавляется 28 новых групп в лечении гепатита, неврологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Дополняются ситуации скорой медицинской помощи», — пояснил он.

Увеличение медицинской помощи для больных Гепатитом С


Планируется расширить количество пациентов, получающих терапию от гепатита С — до 33 тысяч.

«Расширение числа больных получается на 38 %. Программа рассчитана на несколько лет и должна привести к тому, что гепатит будет полностью исключен как болезнь. Есть такая надежда», — дополнил Саверский.

Фото: iStock/demaerre


Новые лекарства от рака и онкологий


По словам специалиста, основные изменения будут связаны с доступностью лекарств.

«Будут доступны лекарства, которые не были доступны ранее. Возникнет порядок получения препаратов, доступ к незарегистрированным лекарственным средствам будет осуществляться через врачебные комиссии, что гораздо демократичнее того, что было раньше», — объяснил специалист.

Он добавил, что запускается мониторинг потребления для дорогостоящих лекарственных препаратов и молекулярно-генетические экспертизы.

Восстановление после операций


Александр Саверский отметил, что после операции и стационарного лечения возникает обязательный порядок передачи выписок в амбулаторию.

«То есть пациент теперь оказывается не брошенным после проведения операции, а с выпиской в поликлинику по месту жительства, и все те назначения, которые были сделаны, будут перед глазами у врача», — добавил он.

Утверждена программа бесплатной медицинской помощи


Важный элемент, по мнению собеседника, возможность получить стационарную помощь удаленно.

«Люди, которые живут в удаленных местах, получат возможность впервые в России получать стационарную помощь на дому с лекарствами, то есть им будут обеспечивать лекарствами на дому. А системных изменений, к сожалению, пока нет. Я ожидаю, прежде всего, обеспечение лекарственными средствами в амбулаторном режиме, который назначаются терапевтами в поликлиниках», — подчеркнул Саверский.

Фото: iStock/KTStock


Внедрение ИИ в медицину РФ


В сфере здравоохранения существуют два вида взаимодействия с ИИ: медицинские (анализ изображений, данных электронной медкарты, видеопотока) и немедицинские изделия (голосовые сервисы оптимизации работы центров обработки звонков, сервисы видеоаналитики для обеспечения безопасности пациента, чат-боты для первичного сбора данных о пациенте перед записью к врачу).

В ОМС включены новые виды высокотехнологичной помощи


По словам эксперта, важное новшество — подключение к системам телемедицины, с помощью чего можно будет дистанционно получать консультации.

«Возможно, скоро это перейдет не только в удаленный пункт, но и к нам в квартиры, потому что, в принципе, стационар дома — это новый вид помощи», — дополнил Саверский.

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В 2025 году россиянам станет доступнее ряд операций по ОМС

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Как оформить загранпаспорт в 2025 году взрослому и ребенку: в МФЦ или через госуслуги, инструкция
16 января 2025, 16:30

Фото: iStock/Dimitri Disterheft

Россиянам доступно два вида загранпаспортов: нового и старого образца. Как оформить документ и сколько нужно будет за него заплатить — в материале «Радио 1».

Что такое и зачем нужен загранпаспорт


Загранпаспорт подтверждает личность гражданина только за пределами России и при пересечении границы. Его проверяют при посадке в самолёт, заселении в гостиницу и других случаях.

Виды загранпаспортов


  • Биометрический — загранпаспорт нового образца с чипом.
  • Обычный — загранпаспорт без чипа старого образца.

В биометрическом паспорте содержится цифровая информация о владельце, при подаче документов для него делают фото, которое записывается на чип. А заявители старше 12 лет при оформлении еще сдают отпечатки пальцев. У обычного паспорта чипа нет.

Биометрический паспорт действителен 10 лет, а обычный – пять.

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Как оформить загранпаспорт в 2025 году


Для того, чтобы оформить загранпаспорт нужно собрать необходимые документы и написать заявление. Сделать это можно как через портал госуслуг, так и лично — в МФЦ или в подразделении по вопросам миграции МВД.

Как оформить загранпаспорт через «Госуслуги» в 2025 году: пошаговая инструкция


Шаг 1. Для получения загранпаспорта нового образца сначала необходимо сфотографироваться. Цифровое фото нужно для подачи заявления. Для самого документа будут фотографировать отдельно. Для оформления загранпаспорта старого образца фотография не требуется.

Шаг 2. Подайте заявление на портале госуслуг РФ. Для этого вам нужно быть зарегистрированным пользователем с полными правами доступа. В онлайн-форме заявления введите данные требующихся для получения загранпаспорта документов, а также сведения о вашей деятельности за последние 10 лет (учеба, служба, работа). После заполнения заявления проверьте настройки уведомлений в личном кабинете: там должен быть указан удобный вам способ получения уведомлений — PUSH или электронная почта.

Шаг 3. Дождитесь уведомления о приеме заявления подразделением по вопросам миграции МВД.

Шаг 4. После того как ваше заявление рассмотрят, вам придут уведомление о возможности уплатить госпошлину и квитанция. Вы можете уплатить госпошлину онлайн, в личном кабинете на портале госуслуг РФ, либо по квитанции любым другим способом.

Шаг 5. Дождитесь уведомления от портала госуслуг РФ с приглашением в подразделение по вопросам миграции МВД, которое вы выбрали во время подачи заявления. Запишитесь на прием в подразделение МВД на портале gosuslugi.ru. Если в течение 15 суток со дня приглашения человек не придет, то оказание услуг будет приостановлено. Восстановить рассмотрение заявления можно будет в течение шести месяцев. Для этого придется прийти в выбранное подразделение по вопросам миграции МВД по предварительной записи. Записаться на прием можно также через «Госуслуги».

Шаг 6. Принесите пакет документов в подразделение по вопросам миграции МВД. Сотрудник полиции сверит данные оригинальных документов с данными, указанными в электронном заявлении, и сфотографирует для документа. В случае оформления загранпаспорта нового образца, сделают дактилоскопию.

Шаг 7. Дождитесь уведомления от портала госуслуг РФ о готовности загранпаспорта. Готовность загранпаспорта можно проверять и онлайн с помощью сервиса на сайте МВД. Для этого вам понадобятся серия и номер общегражданского паспорта.

Шаг 8. Получите документ там, где были поданы документы. Сделать это можно по предварительной записи на портале госуслуг РФ.

Как оформить загранпаспорт в 2025 году через МФЦ: пошаговая инструкция

Фото: iStock/gregory_lee

Шаг 1. Заполните заявление. Его нужно распечатать на одном листе с двух сторон. Заполнять можно как на компьютере, так и от руки.
При подаче документов в центре госуслуг «Мои документы» специалист центра заполнит заявление за вас на компьютере на основе ваших документов.

Шаг 2. Подайте заявление и документы в центр госуслуг «Мои документы». Для оформления паспорта нового образца необходимо записаться в офис, в котором установлена криптобиокабина. Прием ведется как по предварительной записи на mos.ru, так и без нее, если в электронной очереди будут свободные слоты. При этом для оформления паспорта старого образца можно прийти в любой центр без предварительной записи.
Госпошлина уплачивается при подаче документов.

Во время визита сотрудник сверит данные оригинальных документов с данными, указанными в заявлении, также вас сфотографируют и сделают дактилоскопию для паспорта нового образца.

Шаг 3. Когда паспорт будет готов к выдаче, вам придет СМС-сообщение. После этого его можно будет забрать.

Как оформить загранпаспорт ребенку в 2025 году


Оформить документ для ребенка можно с его рождения. Загранпаспорт старого образца детям до 14 лет можно оформить без их личного присутствия, тогда как для паспорта нового образца присутствие ребенка обязательно, так как фото на документ делают в подразделении по вопросам миграции МВД либо в криптобиокабине в центре «Мои документы». При этом обязательная дактилоскопическая регистрация делается только с 12 лет. Подать документы на загранпаспорт для ребенка можно также через портал госуслуг или в МФЦ.

Сколько стоит загранпаспорт в 2025 году


Госпошлина за оформление загранпаспорта старого образца для ребенка составляет 1000 рублей, а для взрослого — 2000 рублей.
При этом за оформление документа нового образца для ребенка до 14 лет придется заплатить 3000 рублей, а для всех остальных госпошлина составит 6000 рублей.

Сроки выдачи загранпаспорта


В случае подачи заявления на оформление загранпаспорта в подразделение по вопросам миграции МВД или центр «Мои документы» по месту жительства, загранпаспорт вам сделают в течение месяца, если по месту пребывания или фактического проживания — в течение трех месяцев. Этот срок одинаков для обоих видов документов и исчисляется со дня регистрации заявления на портале госуслуг РФ, то есть со дня, когда вам придет уведомление, что оно принято.

При этом оформить загранпаспорт старого образца можно в срочном порядке в случае тяжелой болезни и необходимости лечения за границей, а также тяжелой болезни или смерти близкого родственника, находящегося за границей.

Для этого в МФЦ необходимо принести один из следующих документов:

  • письмо органа здравоохранения, подтверждающее необходимость срочной поездки на лечение за границу;
  • письмо зарубежной медицинской организации о необходимости экстренного лечения и медицинское заключение лечебного учреждения по месту жительства больного;
  • телеграфное сообщение, поступившее из-за пределов России, подтверждающее факт тяжелого заболевания или смерти близкого родственника или супруга.

Заявление нужно заполнять на бумажном носителе и подавать со всеми необходимыми документами лично. Его будут рассматривать не более трех дней, а на четвертый — уже выдадут.

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В каких случаях могут отказать в выдаче загранпаспорта


Законодательных оснований для отказа в оформлении и выдаче загранпаспорта в России нет. Однако есть ситуации, когда право гражданина на выезд из страны может быть временно ограничено.

Так, в выдаче загранпаспорта могут отказать в следующих случаях:

  1. Имеется допуск к сведениям, составляющим гостайну.
  2. При наличии судимости, в том числе с условным сроком.
  3. Прохождение срочной военной или альтернативной гражданской службы.
  4. Задержание по подозрению в совершении преступления или привлечение в качестве обвиняемого.
  5. Заявление заведомо ложных сведений при оформлении загранпаспорта.
  6. Долги свыше 10 тысяч рублей, в том числе по алиментам.
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Блиновский прибыл из зоны СВО на судебное заседание по уголовному делу жены
16 января 2025, 16:24

Фото: iStock/Zolnierek

Алексей Блиновский прибыл из зоны СВО в столичный Савёловский суд, где впервые участвует в заседании по уголовному делу своей супруги, по которому проходит свидетелем. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что ранее супругам запрещено было видеться, поэтому на всех заседаниях присутствовала только Елена Блиновская.

В зале суда Блиновский подмигнул супруге, после чего его сразу же вывели в коридор.

Ранее в этот день сообщалось, что блогер Елена Блиновская полностью признала вину по всем вменяемым ей обвинениям по трём статьям Уголовного кодекса России.

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#суд
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#блогер
#уголовное дело
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Подмосковная студентка победила на Всероссийской олимпиаде по философии
16 января 2025, 16:06

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Дарья Шамина, обучающаяся в балашихинском Центре подготовки сферы услуг — структурном подразделении подмосковного колледжа «Энергия», заняла первое место на международной интернет-олимпиаде по философии «Солнечный свет», сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«Это выдающееся достижение — результат упорного труда, целеустремленности и глубоких знаний. Мы гордимся тем, что в нашем подразделении учатся такие талантливые и умные студенты! Дарья, желаем тебе дальнейших успехов и новых побед!» — сказала заведующая балашихинским подразделением Ангелина Берая.

Фото: пресс-служба Минобразования МО

В министерстве отметили, что такие олимпиады проводятся на международном учебном портале по единому сценарию — дистанционно и в строгом соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

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Крещение Господне 2025: как праздновать, что можно и нельзя делать, приметы
16 января 2025, 15:48

Фото: iStock/ Koszubarev

Праздник Крещения Господня или Богоявления — один из наиболее важных и торжественных праздников Православной Церкви. Верующие отмечают его 19 января. Этот день связан с евангельским событием — крещением Иоанном Предтечей Иисуса Христа в реке Иордан. «Радио 1» расскажет об истории Крещения, купании в прорубях и приметах.

Смысл праздника Крещение Господне

Основную мысль, заложенную в основу праздника, весьма точно выразил апостол Иоанн Богослов.

«Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его (Ин. 1: 14)», — сказал он.

Получается, Крещение Господне — это торжество людей, к которым явился их Бог и Создатель. Похожую идею несут в себе и иные христианские праздники, так как само христианство — религия, в которой Творец нисходит к Своему творению, он становится его частью, но не сливается с ним и не перестает оставаться Творцом.

Именно Крещение Господне в своих литургических текстах наиболее полно представляет такую мысль — Тот, Кто создал всю вселенную, Кто повелевает стихиями, Кому подвластны ангелы и демоны, смиряет Себя до уровня простого Сына Человеческого, принимает нашу природу, подчиняет Себя законам материального мира и потом погружается в воды Иордана.

Иисус Христос как Искупитель мира, который принял на Себя вместе с человеческой плотью все тяготевшее на нас бремя проклятия и смерти за грехи, участвует в обряде Крещения. Это знаменует, что Он является истребителем греха и победителем смерти, Иисус Христос дарует людям, соединенным с Ним единством природы, высочайшие блага.

Фото: iStock/ Iuliia Zavalishina

Как появился праздник Крещения Господне


Крещение Господне описали апостолы Лука, Марк и Матфей. В Евангелии говорится, что после длительных скитаний по пустыне пророк Иоанн Предтеча, еще до своего рождения предрекший пришествие Иисуса Христа, отправился в Вифлеем, к реке Иордан. Издавна ее воды считались священными: именно в этой реке иудеи совершали религиозный обряд омовения.

У берегов Иордана Предтеча говорил людям о покаянии перед скорым пришествием спасителя. Он побуждал их подготовиться к такому событию путем очищения от своих грехов через обряд крещения водой — именно Иоанн стал первым, кто ввел такую традицию в Иудее.

Согласно Евангелию, когда пророк увидел у берегов Иордана Мессию, то поклонился ему. А после просьбы Иисуса Христа о крещении, Иоанн Предтеча сказал, что не может совершить это, поскольку перед ним стоит истинный Бог.

«Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» — подчеркнул Иоанн.

Однако Иисус, в самом деле не нуждавшийся в обряде крещения, так как был безгрешен, настоял на этом действии. Он уточнил, что пришел не нарушить закон, а выполнить, так как «надлежит нам исполнить всякую правду».

«После погружения в воды иорданские сошел Святой дух в виде голубя и был глас с небес: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». С этого события начинается мессианское служение Христа, которое проходило три года», — обратил внимание протоиерей Николай Ельчев.

Считается, что именно в тот момент людям в первый раз явилась Святая Троица: Бог Отец — голос, прозвучавший с небес, Бог Сын — Иисус Христос, принявший крещение в Иордане от Иоанна Предтечи, а еще Святой Дух — он спустился во время крещения Христа в образе голубя.

Крещение Господне стали праздновать еще при жизни апостолов. Поначалу Крещение и Рождество представляли собой единый праздник, его называли Богоявление.

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С конца IV века (в разных местностях по-разному) Крещение Господне начали праздновать отдельно. Однако и сейчас люди могут наблюдать признаки единства Рождества и Крещения — в богослужении. К примеру, у обоих праздников есть Навечерие — Сочельник, который включает в себя строгий пост и особые традиции.

В первые века христианства на Богоявление крестили новообращенных (оглашенных), из-за этого праздник часто называли «днем Просвещения», «праздником Светов», или «святыми Светами» — в знак того, что Таинство Крещения помогает очистить человека от греха и просвещает Светом Христовым. Уже в то время существовала традиция освящать в этот день воды в водоемах.

Фото: iStock/ Nikolay_Donetsk

Как празднуют Крещение Господне


Перед Крещением верующим необходимо соблюсти однодневный пост. 18 января едят кашу из крупы, меда и изюма. Она называется «сочиво».

В Крещение Господне проводится праздничная литургия, иногда проходят крестины. Важная часть праздника — освящение воды. Вода, которую освятили в Крещенский сочельник или на Богоявление, называется агиасмой (в переводе — «великой святыней»). Принято считать, что она остается свежей еще несколько месяцев или лет и хранит в себе чудотворные свойства.

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Раньше на Руси перед праздником готовили специальные проруби, называвшиеся иорданью. Обычно их делали в форме круга или креста, рядом устанавливали крест из дерева или ледяного голубя. После литургии верующие шли крестным ходом к проруби — там священник освящал водоем молитвой и троекратным погружением креста. Следом прихожане набирали столько воды, сколько полагали нужным.

Купания в проруби, наоборот, определяют не как церковную, а как народную традицию. В ледяной воде плавали для очищения от грехов, в том числе за гадания на святки. Часть священнослужителей полагают, что такие купания — это отголоски суеверий и предлагают заменить их посещением праздничной литургии и исповедью.

Почему на Крещение освящают воду


Освящать воду в праздник Крещения Господня в Церкви принято с V века.

В богослужебных текстах говорится о том, что «днесь вод освящается естество» — то есть освящается вся вода во всём мире.

У Крещенской воды есть особые свойства, первоначально — духовные. В молитве на освящении воды просят, чтобы всем, кто пьет эту жидкость и окропляется ею, Господь послал «освящение, здравие, очищение и благословение».

Такая вода не портится в долго время, в отличие от обычной воды, которая быстро становится непригодной для питья.

Фото: iStock/ Osobystist

Зачем на Крещение купаются в прорубях


Крещенские купания — давняя традиция, которая существует в России, Белоруссии, на Украине и в иных странах.

Верующие полагают, что подобный обряд поможет очистить душу и приблизить их к Богу. Согласно обычаю, на Крещение обязательно необходимо помыться и смыть с себя грехи.

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Стоит отметить, что купание в прорубях в Крещение Господне не является церковным обрядом. Церковь придерживается мнения, что грехи смываются лишь покаянием через таинство исповеди.

Очень важно не окунаться в холодную воду в неположенных местах.

Что можно и нельзя делать на Крещение Господне

Нет строгого списка дел, которые непременно необходимо совершить на Крещение. Есть лишь рекомендации того, чему стоило бы уделить свое время в этот святой праздник.

  • Можно молиться, посещать церковь. Священнослужители говорят, что исповедь помогает очиститься от грехов.
  • Можно и нужно провести канун праздника, соблюдая пост.
  • Можно взять в храме святую воду. Она обладает целебной силой, может освятить жилище.
  • Можно окунуться в прорубь. Несмотря на то, что такая традиция не предписана церковью, она прочно обосновалась в народе.
  • Можно на некоторое время распахнуть все окна в доме. Согласно поверьям, это поможет очистить жилище от плохого.
  • Можно принимать ванну. Считается, что целебными свойствами наделена в этот день вся вода, в том числе снег. Поэтому, если не получилось принять участие в крещенских купаниях, можно принять ванну или растереть снегом лицо и руки.
Фото: iStock/ Ivan Murauyou


Согласно церковным традициям и народным поверьям в праздник Крещения Господня нельзя:

  • Желать зла иному человеку, отказывать людям, которые нуждаются в помощи, ссориться с окружающими.
  • Убираться, заниматься бытовыми делами. Стоит подготовить жилище к празднику в Сочельник, а в сам праздник Крещения Господня избегать физического труда.
  • Работать. Ранее это правило активно соблюдали, но в настоящее время Крещение — это негосударственный праздник с отдельным выходным, из-за этого в будни придерживаться подобного указания будет тяжело. Однако даже трудящимся рекомендуют найти время и не пропускать праздничную литургию в день Крещения Господня.
  • Стирать вещи. Вся вода в этот день считается святой, из-за этого использовать жидкость для бытовых нужд не стоит.
  • Гадать и проводить обряды. Однако стоит отметить, что раньше в это время как раз предпочитали ворожить.
  • Давать деньги в долг, так как потом это может притянуть нищету.
  • Тратить время на сплетни, ругань и оскорбления.
  • Плакать в этот день, поскольку слезы предвещают много поводов для грусти в наступившем году.

Приметы 19 января

Крещенские приметы появились не намного позже самого праздника. В основном они связаны с водой, которая в этот день становится весомой частью церковного торжества.

  • Сосвататься или сделать предложение 19 января — добрая примета. Считается, что такой брак будет благословлен на небесах. Существует даже соответствующая поговорка: «Крещенское рукобитье – к счастливой семье».
  • Если незамужняя девушка или женщина выйдет на улицу и первым делом увидит именно молодого человека, то она заключит брак в этом году.
  • Если разобьется чашка или тарелка, то это принесет финансовое благополучие и новые знакомства.
  • Если на Крещение нет морозов и вода в реках не замерзла, то стоит ждать глобальных потрясений и серьезных перемен мирового масштаба.
  • Солнечный крещенский день предрекает жаркое лето.
  • Если во время того, как священник опустит крест в прорубь, пойдет снег, то год будет урожайным.

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В Подмосковье оборудуют 195 мест для крещенских купаний
16 января 2025, 15:48

Фото: istockphoto.com/Aleksei Smyshliaev

195 мест для крещенских купаний будет оборудовано на территории Московской области, большинство их них откроется вечером 18 января и проработает до конца 19 января, сообщает пресс-служба регионального министерства благоустройства.
«На открытых водоёмах будет подготовлено 66 мест, на улице — 67 мест и 62 купели будут расположены в помещениях. На всех площадках будут соблюдены необходимые меры безопасности», — отметил глава областного министерства Михаил Хайкин.
В частности, купель организуют на источнике «Гремячий ключ» в деревне Взгляднево и на берегу реки Пажи у церкви Преображения Господня в селе Радонеж в Сергиево-Посадском округе и в шести локациях в Ленинском округе.
Полный список мест, оборудованных для крещенских купаний в этом году, опубликован на сайте Минблагоустройства Подмосковья. В каждом оборудованном месте предусмотрен комфортный подход и спуск к воде, тёплые раздевалки, туалеты, навигация и парковки.

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

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Брынцалов назвал главные направления работы Мособлдумы на 2025 год
16 января 2025, 15:32

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Депутаты Мособлдумы провели первое заседание весенней сессии. Приоритетные направления работы подмосковных парламентариев в 2025 году перечислил спикер Игорь Брынцалов. Одним из главных станет подготовка к юбилею Великой Победы.
«Президент объявил Год Защитника Отечества в честь воинов, которые в разные исторические периоды сражались за Родину. С особым трепетом и ответственностью мы готовимся встретить самый важный праздник – 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В приоритете нашей работы – поддержка подмосковных участников СВО и их близких. Все уже принятые нами решения работают. Речь идёт, например, о реабилитации и трудоустройстве наших воинов. В эту сессию продолжим совершенствовать законодательство, чтобы оно отвечало запросам героев», – отметил председатель Мособлдумы.
Другие важные темы – поддержка социально незащищённых категорий граждан, подмосковных семей, в том числе многодетных.
«Важно в ближайшее время провести анализ как областного, так и федерального законодательства, и понять, какие дальнейшие шаги нужны, чтобы усилить помощь семьям с детьми», – заявил Брынцалов.
Он также напомнил, что правительство завершило формирование единого плана по достижению национальных целей развития, который определяет стратегические приоритеты на ближайшие годы. Московская область как один из ведущих регионов России будет и дальше вносить весомый вклад в общее дело.

Также в конце прошлого года губернатор Андрей Воробьёв назвал ключевые задачи в ежегодном обращении. Речь идёт о строительстве и капремонте социальных объектов, модернизации ЖКХ, дорог, развитии предпринимательской деятельности. Мособлдума будем продолжать законотворческую работу, чтобы развивать и социальную сферу, и экономику региона.

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В Лобне открылась после капремонта школа №5 с расписными стенами
16 января 2025, 15:25

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт завершился в здании школы №5 в Лобне, с сегодняшнего дня здесь начали учиться лицеисты. Стены школы расписали члены творческой мастерской Алексея Шилова — они изобразили озеро Киёво, Шуховскую водонапорную башню, Шереметьево и МЦД, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области в четверг, 16 января.
«Здание школы на Авиационной улице было построено в 1960 году. В рамках капитального ремонта здесь поменяли кровлю, обновили и утеплили фасад, установили новые окна и двери, а также обновили все инженерные сети и поставили новое оборудование», — говорится в сообщении.
В честь открытия для лицеистов и их родителей провели ознакомительную экскурсию по обновлённой школе и устроили праздничный концерт.

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