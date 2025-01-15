Мытищинский врач-терапевт Давыдов рассказал, как безопасно окунаться в прорубь на Крещение

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
Приверженцы традиции крещенских купаний готовятся к зимнему обряду, который состоится в ночь с 18 на 19 января. Согласно народным поверьям, купание в таких водах в день Крещенья способствует духовному очищению и дарует здоровье на весь год. Однако очень важно соблюдать меры предосторожности, о которых рассказал начальник отдела первичной медицинской помощи, врач-терапевт Мытищинской больницы Кирилл Давыдов.
«Противопоказано купание в проруби людям с хроническими воспалительными заболеваниями носоглотки, хроническими бронхолёгочными, сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями центральной нервной системы. Нежелательно окунаться в ледяную воду людям с остеоартрозом, с часто рецидивирующим остеохондрозом позвоночника», — сказал Давыдов.
Кроме того, врач добавил, что настоятельно не рекомендуется погружать голову в холодную воду, так как это может привести к рефлекторному сужению сосудов головного мозга, что может вызвать серьёзные последствия.
Также Давыдов отметил, что перед посещением Крещенской купели не рекомендуется переедать. Разумеется, употребление алкоголя также запрещено — он негативно влияет на состояние сосудов. Непосредственно перед процедурой не следует пить горячий чай.
Перед погружением в прорубь необходимо подготовиться: сначала снять верхнюю одежду, затем раздеться до пояса, после чего разуться и постоять босиком, чтобы ноги адаптировались к холоду. Далее следует разогреть мышцы: подвигать руками и ногами, выполнить приседания, наклоны и пробежку на месте.
Окунаться нужно в специально оборудованных местах. Тонкий лёд на водоёмах представляет опасность и может привести к несчастным случаям.
Медицинские работники Мытищинской больницы будут дежурить в местах крещенского омовения по следующим адресам:
- деревня Витенёво, Успенский храм, Пяловское водохранилище, 19 января с 10:00 до 16:00;
- поселок Николо-Прозорово, Никольский храм, часовня с купелью, 18 и 19 января с 13:00 до 21:00.
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