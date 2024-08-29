Стали известны даты торжественных линеек ко Дню знаний в петербургских вузах

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Торжественные мероприятия и линейки в честь Дня знаний в университетах Санкт-Петербурга будут проходить в разные дни.
Так, Санкт-Петербургский гуманитарный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП) отпразднует День знаний 30 августа, Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена и Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (СЗИУ РАНХиГС) – 1 сентября.
А в Санкт‑Петербургском государственном университете (СПбГУ) посвящение в студенты пройдёт 31 августа.
До этого сообщалось, что завтра, 30 августа, отмечается праздник День Мирона. Как пишет Общественная Служба Новостей, в эту дату нельзя посещать кладбище, а влюблённым не рекомендуется ссориться.
Ранее в России отмечали Успение Пресвятой Богородицы.
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А в Санкт‑Петербургском государственном университете (СПбГУ) посвящение в студенты пройдёт 31 августа.
«Каждый год 31 августа в Университете встречаются сотрудники, почётные гости, правительство города, чтобы поздравить наших первокурсников с началом учёбы. Это важный этап их жизни, посвящение в большое и дружное сообщество университета, которое на протяжении 300 лет связывает выдающихся ученых, общественных деятелей, политиков, спортсменов и деятелей искусства», – приводит «Петербургский дневник» слова первого проректора по молодёжной политике и организации приёма СПбГУ Александр Бабич.
До этого сообщалось, что завтра, 30 августа, отмечается праздник День Мирона. Как пишет Общественная Служба Новостей, в эту дату нельзя посещать кладбище, а влюблённым не рекомендуется ссориться.
Ранее в России отмечали Успение Пресвятой Богородицы.
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Мелисса Тимофеева