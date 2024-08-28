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В России отмечают Успение Богородицы

28 августа 2024, 07:28
Фото: iStock/sedmak

Фото: iStock/sedmak

Православные верующие отмечают Успение Пресвятой Богородицы - один из важнейших христианских праздников.
Как гласит легенда, перед смертью Богородица проживала в Иерусалиме и часто приходила на Голгофу, где был распят её Сын. Во время одной из молитв там к ней явился архангел Гавриил и сообщил, что вскоре Спаситель заберёт её в Царствие Небесное. В доказательство своих слов он вручил Деве Марии ветвь от райского дерева.

Когда пришло время умирать Богородице, все апостолы, кроме Фомы, собрались в Иерусалиме. Они принесли её тело в Гефсиманский сад, где много лет назад умерла её мать, праведная Анна. Во время похорон к апостолам явился сам Иисус Христос и забрал душу матери в Царство Небесное.



Через три дня в город приехал апостол Фома. Другие ученики рассказали ему о том, что видели, и он попросил убрать камень от гробницы, чтобы попрощаться с Божьей Матерью. Когда они это сделали, то увидели, что тела нет. Господь воскресил Богородицу и забрал её в Рай.

Успение Пресвятой Богородицы: Что нужно сделать 28 августа, чтобы не навлечь болезнь
Успение Пресвятой Богородицы: Что нужно сделать 28 августа, чтобы не навлечь болезнь

Праздник Успения Богородицы является одним из двенадцати самых важных для христиан, но в первые века этот праздник не отмечали.

Богослужебная жизнь развивалась на протяжении долгого времени, и не сразу удалось выработать определенную форму почитания. Поэтому праздник Успения стал общецерковным только спустя некоторое время. Но Богоматерь всегда была почитаема.

В день торжества не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом, однако повседневный бытовой труд считается уместным. В праздник Успения верующие обычно посещают храм, молятся на службе и слушают проповедь священника, посвященную смыслу этого дня. После службы они собираются за общим столом.

Этот день не является постным, но если он приходится на среду или пятницу, то из скоромной пищи дозволяется употреблять только рыбу и немного вина.

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Фигуранты дела о поставке бронежилетов получили от Минобороны 2,4 млрд рублей
28 августа 2024, 07:29

Фото: iStock/blinow61

Фигуранты дела о поставке некачественных бронежилетов получили от МО РФ не менее 2,4 миллиарда рублей. Об этом информирует РИА Новости.
До этого сообщалось, что Басманный районный суд арестовал гендиректора группы компаний «Пикет» Андрея Есипова, финансового директора Викторию Антонову, а также начальника службы безопасности Михаила Кальченко по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие утверждает, что сотрудниками ГК «Пикет» было совершено хищение денежных средств, которые Минобороны РФ выделило для реализации госконтракта на поставку средств защиты. Отмечается, что было поставлено не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом.

«В результате своих действий путем обмана получили от министерства денежные средства в сумме не менее 2 400 000 000 рублей, получив возможность ими распоряжаться по собственному усмотрению», — говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Ранее было объявлено, что обвиняемые использовали деньги государственного контракта для приобретения долей в пяти компаниях и недвижимости.

По данным агентства, общество с ограниченной ответственностью «ГК «Пикет» владеет долями в уставных капиталах пяти компаний (от 25% до 99% доли), нежилым зданием площадью 1265,7 квадратного метра, а также тремя земельными участками. Помимо этого, у компании имеются денежные средства на 22 банковских счетах.

Следователи выявили факты многомиллиардных хищений в «Роснано», в результате чего было возбуждено несколько уголовных дел. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Госдуме захотели увеличить отпуск некоторым россиянам
В Госдуме хотят увеличить отпуск представителям стрессовых профессий
28 августа 2024, 04:59

Фото: istock/FTiare

В Госдуму внесут законопроект, который предполагает предоставление дополнительного отпуска для работников стрессовых профессий. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
Проект предусматривает добавление дополнительных дней отпуска для тех, чья работа связана с высоким уровнем стресса, чтобы улучшить условия труда и поддержать психическое здоровье работников. Законопроект направлен на то, чтобы обеспечить более качественный отдых и снизить риск профессионального выгорания среди таких специалистов. Об этом сообщает ОТА Новости.

Ожидается, что документ будет рассмотрен в ближайшее время, и его принятие может привести к изменениям в трудовом законодательстве, касающимся отпуска и трудовых условий.

Ранее сообщалось, что общеобластное мероприятие «Парк знаний» проведут 1 и 2 сентября более чем в 70 парках Московской области. Его приурочат ко Дню знаний, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.

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«Страна может просто треснуть»: Медведев о миграционной политике в России
Медведев: страна «треснет» без миграционной политики
27 августа 2024, 23:47

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что простого решения миграционного вопроса в России не существует. Он подчеркнул, что игнорирование этой проблемы может привести к серьёзным последствиям для страны, вплоть до её разрушения.

«У нас в этой сфере тоже очень много проблем. Другой вопрос, что, действительно, те страны, которые вы упомянули, в полной мере показали, что вообще может произойти со страной: если этим не заниматься в угоду каким-то либеральным ценностям, страна может просто треснуть», — отметил Медведев в ходе обсуждения миграционной политики.

Зампред Совбеза РФ также подчеркнул, что в России необходимо обеспечить разнообразие трудовых ресурсов, но при этом мигранты должны соблюдать российские законы и традиции.

«Все, кто приезжают, должны жить по нашим правилам. Если они приехали к нам, то они должны понимать нашу историю, владеть языком, как, собственно, и в других странах. Они должны правильно себя вести, они не должны навязывать нам никакие порядки», — добавил Медведев.

Таким образом, по мнению Медведева, важнейшей задачей является создание условий, при которых мигранты будут интегрироваться в общество, не нарушая его устоев, что требует комплексного подхода и чёткой государственной политики.

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#рф
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Более 70 подмосковных парков приглашают отпраздновать День знаний
27 августа 2024, 20:02

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Общеобластное мероприятие «Парк знаний» проведут 1 и 2 сентября более чем в 70 парках Московской области. Его приурочат ко Дню знаний, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
В Центральном парке культуры и отдыха Пушкинского городского округа 1 сентября покажут спектакли «Женитьба Бальзаминова» и «Грушенька» в рамках Пушкинского театрального фестиваля.

В парке «Ёлочки» городского округа Домодедово в тот же день организуют игровую программу с ростовыми куклами и мастер-класс по созданию интерактивного панно. Состоятся также праздничный концерт и интеллектуальная игра с вопросами из школьной программы.

В сквере им. В.А. Зайцева в Коломне пройдут торжественная линейка и концертная программа. Для посетителей организуют интерактивное шоу «Дорога знаний», дискотеку, тематическую зону «Компьютерный класс» и гастромаркет «Школьный буфет».

В Раменском городском парке 1 сентября пройдут обзорная историческая экскурсия, детская анимация и викторина на знание школьной программы.

2 сентября там же желающие смогут посетить презентацию кружков и мастер-классов от учреждений дополнительного образования. Завершится праздник анимационной программой.

В парке «Сестрорецкий» в Клину также 2 сентября состоится презентация кружков и секций. Посетители смогут присоединиться к мастер-классам по столярному делу, изготовлению и запуску авиамоделей, созданию народных игрушек.

В Городском парке культуры и отдыха Ивантеевки в это же день более 500 школьников примут участие в параде первоклассников, мини-квестах и химическом шоу.

Ранее сообщалось, что хотя торжественные линейки в школах пройдут в понедельник, праздничная программа для школьников стартует уже в воскресенье.

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#московская область
#подмосковье
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Павла Дурова выдвинули на Нобелевскую премию
Ректор ЕМУ Клименко официально выдвинул Павла Дурова на Нобелевскую премию
27 августа 2024, 19:40

Фото: iStock/rrodrickbeiler

Ректор «Евразийского международного университета» Константин Клименко написал в своем Telegram-канале, что направил официальное представление в Нобелевский комитет о присуждении основателю Telegram Павлу Дурову Нобелевской премии.
По словам Клименко, Дуров достоин данной премии. Он отметил, что представление поддержали представители некоторых высших учебных заведений и общественных организаций из стран Азии и Африки.

Клименко подчеркнул, что пригласил Дурова на Дубайский инвестиционный форум БРИКС в качестве спикера. Уточняется, что ему будет предоставлена возможность принять участие в форуме в формате онлайн, если он продолжит находиться под арестом во Франции.

Напомним, 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Вместе с ним задержали его спутницу Юлию Вавилову. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.

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#telegram
#задержание
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#франция
#премия
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Девушка Павла Дурова называла себя Белоснежкой и росла в скромной однушке
27 августа 2024, 19:28

Фото: соцсети Павла Дурова

Юлия Вавилова, возлюбленная Павла Дурова, выросла в однокомнатной квартире в Северном Чертаново и называла себя Белоснежкой. Об этом сообщает «Комсомольская Правда».
Уточняется, что 24-летняя Вавилова проживала в панельном доме недалеко от Битцевского леса. Она часто называла себя Белоснежкой из-за своей любви к животным.

По словам соседа по дому, 9 лет назад Екатерина Вавилова, мать возлюбленной Дурова, выставила квартиру в спальном районе на продажу, после чего переехала на Нагатинскую набережную. Другая соседка сообщила, что Юлия Вавилова уехала за границу и не планирует возвращаться домой.

Напомним, 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Вместе с ним задержали его спутницу Юлию Вавилову. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.

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#задержание
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#telegram
#франция
#павел дуров
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В Одинцове проведут региональный форум «Активное долголетие»
27 августа 2024, 19:23

Фото: телеграм-канал «Активное долголетие в Подмосковье»

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной 29 августа пройдёт форум «Активное долголетие в Подмосковье». Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
В форуме примут участие представители Госдумы, Мособлдумы, Минсоцразвития, Минздрава, а также Министерства информации и молодёжной политики Московской области, уполномоченного по правам человека в регионе, администраций городских округов.

Форум торжественно откроется в 11:30. Затем участников и гостей ждут выступление творческих и художественно-музыкальных коллективов Московской области, мастер-классы по изготовлению изделий ручной работы, джампинг, танцы, йога, дыхательная гимнастика, рисование, дефиле и диспансеризация.
«В рамках форума все желающие сможет посетить ярмарку. На ней свою продукцию представят инклюзивные мастерские «Империя ремёсел». В учебно-производственных мастерских люди с ограниченными возможностями здоровья получают навыки в ремёслах, изготавливают декоративно-прикладную продукцию», – отметили в региональном парламенте.
После спортивной разминки будет проведён мастер-класс по скандинавской ходьбе, а затем пройдёт пленарное заседание.

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#подмосковье
#московская область
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Эротическая модель и бывшая Тимати: все любовницы Павла Дурова и кто из них «упек» его за решетку
27 августа 2024, 18:35

Фото: соцсети П. Дурова

24 августа в Париже был задержан 39-летний миллиардер Павел Дуров. Вместе с ним была его спутница — 24-летняя Юлия Вавилова, с которой он, вероятно, состоит в романтических отношениях. При этом несколько недель назад в Сети обсуждалась другая пассия основателя мессенджера Telegram, которая якобы ждет от него ребенка. Что известно о женщинах Павла Дурова и кого из них заподозрили в связи с западными спецслужбами расскажет редакция «Радио 1».

Первая любовь Павла Дурова


Анна была первой девушкой Павла в школьные годы. Их отношения были полны юной романтики и невинных свиданий. Анна вдохновила Дурова на написание первых стихов и рассказов. Хотя их путь не пересекся во взрослой жизни, она осталась для него важным воспоминанием.


Муза Лена


Лена — одна из самых загадочных женщин в жизни Дурова. С ней он познакомился в университете и их отношения стали источником вдохновения для многих его проектов. Лена была творческой личностью, увлекавшейся искусством и литературой.


Фото: соцсети П. Дурова

Модель и блогер Дарья


Дарья — модель и блогер, с которой Павел встречался в начале 2010-х годов. Дарья часто появлялась на светских мероприятиях вместе с Дуровым. Несмотря на яркость их романа, пара рассталась спустя несколько месяцев.

Бизнесвумен Екатерина


Екатерина — успешная бизнесвумен, с которой Павел также имел кратковременные отношения. Она работала в сфере стартапов и делового консалтинга. Однако и эти отношения не переросли в нечто большее.

Алена Шишкова


Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В 2018 году Дуров использовал скрины модели и бывшей супруги Тимати Алены Шишковой в соцсетях для описания новых функций в Телеграме. А после девушка поделилась совместным снимком из Парижа. Селфи с Павлом она сопроводила подписью: «Все сложно».

Хельга Лавкейти


Фото: соцсети Х. Лавкейти

Темноволосая модель с пятым размером груди также входила в круг любовных увлечений Павла Дурова. В то время Хельга была связана с известным модельным агентством, учредитель которого поддерживал дружеские отношения с Дуровым.

Настоящее имя Хельги — Ольга Коробицына. Эротические снимки этой модели стали предметом обсуждения в различных онлайн-сообществах. С Дуровым она познакомилась через общих знакомых и позже присутствовала на нескольких мероприятиях, организованных «Вконтакте», находясь в непосредственной близости к Павлу.


Ирина Болгар

Фото: соцсети И. Болгар

Недавно в прессе появилась новость о так называемой «тайной жене» Павла Дурова, некой Ирине Болгар. Она заявила, что длительное время жила с Павлом Дуровым и родила ему троих детей. Сам основатель Telegram быстро отреагировал на ситуацию, заявив, что является донором спермы и у него около ста детей по всему миру.

На этом история со знойной брюнеткой не закончилась. Сразу после информации о задержании Дурова во Франции, Болгар публиковала в социальных сетях посты, в которых указывала, что отмечает свой лучший день рождения. Интернет-пользователи начали высказывать подозрения, утверждая, что такие совпадения не случайны, и выдвигали версии о возможной связи женщины с иностранными разведывательными службами.


«Отца её детей арестовали, а она выкладывает такие счастливые посты. Это не просто стёб», «Это вы накаркали?», «Это она упекла его за решетку», «Ирина, а вы никак не связаны с западными спецслужбами?», — пишут комментаторы.

Юлия Вавилова

Фото: соцсети Ю. Вавиловой


Нынешней избранницей Павла Дурова, вероятно, является 24-летняя Юлия Вавилова. Именно она находилась рядом с миллиардером в момент задержания.

Девушка размещала в своих соцсетях фотографии с мест отдыха, совпадающие с периодами, когда там был и Павел.

Например, 16 августа Юлия поделилась постом о своем прилете в Азербайджан из Казахстана, что совпадает с присутствием Дурова в тот же период. Юлия занимается стримами и криптоинвестициями, считая себя геймером. Журналисты выяснили, что места их встреч с Дуровым чаще всего совпадали в Дубае, где Павел давно обосновался.

Модель Диана Бако

Фото: соцсети Д. Бако

Эротическая модель Диана Бако рассказала телеграм-каналу Shot, что тоже состояла в романтических отношениях с Павлом Дуровым, но их любовь оказалась скоротечной. Причиной разрыва пары стала Юлия Вавилова. По словам венгерской модели, Павел закрутил роман с Юлией еще весной 2024-го. В этот же период Бако узнала о беременности. Павел на эту новость отреагировал негативно и они поссорились.

Во время разрыва с Дуровым Бако продолжала общаться с Юлией и делилась с ней своими чувствами. Однако, вместо того чтобы поддержать ее, Вавилова решила занять пустующее место рядом с Павлом.

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#франция
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Российские туристки, подравшиеся с полицейским в аэропорту Антальи, возвращаются в Москву
Находившиеся под подпиской о невыезде в Анталье россиянки вернулись на родину
27 августа 2024, 18:13

Фото: iStock/Sitikka

Две россиянки, которые с июня находились под подпиской о невыезде в Анталье, вылетели в Россию. Об этом сообщило генконсульство РФ в турецкой провинции.
Уточняется, что запрет на выезд был снят по результатам совместной работы российского посольства в Турции, генконсульства России в Анталье и соответствующего адвоката турецкой стороны. Несколько дней назад туристки получили уведомление от местных властей, что суд по их делу назначили на 11 декабря.

Сегодня, 27 августа, россиянки вылетели в Москву. В общей сложности они провели в Турции почти 3 месяца.

Женщины не могли вернуться в Россию из-за подписки о невыезде. Такое решение вынес местный суд после того, как они стали участницами инцидента с турецкими правоохранителями в аэропорту Антальи.

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