В России отмечают Успение Богородицы

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Православные верующие отмечают Успение Пресвятой Богородицы - один из важнейших христианских праздников.
Как гласит легенда, перед смертью Богородица проживала в Иерусалиме и часто приходила на Голгофу, где был распят её Сын. Во время одной из молитв там к ней явился архангел Гавриил и сообщил, что вскоре Спаситель заберёт её в Царствие Небесное. В доказательство своих слов он вручил Деве Марии ветвь от райского дерева.
Когда пришло время умирать Богородице, все апостолы, кроме Фомы, собрались в Иерусалиме. Они принесли её тело в Гефсиманский сад, где много лет назад умерла её мать, праведная Анна. Во время похорон к апостолам явился сам Иисус Христос и забрал душу матери в Царство Небесное.
Через три дня в город приехал апостол Фома. Другие ученики рассказали ему о том, что видели, и он попросил убрать камень от гробницы, чтобы попрощаться с Божьей Матерью. Когда они это сделали, то увидели, что тела нет. Господь воскресил Богородицу и забрал её в Рай.
Праздник Успения Богородицы является одним из двенадцати самых важных для христиан, но в первые века этот праздник не отмечали.
Богослужебная жизнь развивалась на протяжении долгого времени, и не сразу удалось выработать определенную форму почитания. Поэтому праздник Успения стал общецерковным только спустя некоторое время. Но Богоматерь всегда была почитаема.
В день торжества не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом, однако повседневный бытовой труд считается уместным. В праздник Успения верующие обычно посещают храм, молятся на службе и слушают проповедь священника, посвященную смыслу этого дня. После службы они собираются за общим столом.
Этот день не является постным, но если он приходится на среду или пятницу, то из скоромной пищи дозволяется употреблять только рыбу и немного вина.
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Когда пришло время умирать Богородице, все апостолы, кроме Фомы, собрались в Иерусалиме. Они принесли её тело в Гефсиманский сад, где много лет назад умерла её мать, праведная Анна. Во время похорон к апостолам явился сам Иисус Христос и забрал душу матери в Царство Небесное.
Через три дня в город приехал апостол Фома. Другие ученики рассказали ему о том, что видели, и он попросил убрать камень от гробницы, чтобы попрощаться с Божьей Матерью. Когда они это сделали, то увидели, что тела нет. Господь воскресил Богородицу и забрал её в Рай.
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Праздник Успения Богородицы является одним из двенадцати самых важных для христиан, но в первые века этот праздник не отмечали.
Богослужебная жизнь развивалась на протяжении долгого времени, и не сразу удалось выработать определенную форму почитания. Поэтому праздник Успения стал общецерковным только спустя некоторое время. Но Богоматерь всегда была почитаема.
В день торжества не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом, однако повседневный бытовой труд считается уместным. В праздник Успения верующие обычно посещают храм, молятся на службе и слушают проповедь священника, посвященную смыслу этого дня. После службы они собираются за общим столом.
Этот день не является постным, но если он приходится на среду или пятницу, то из скоромной пищи дозволяется употреблять только рыбу и немного вина.
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Дарья Осипова