Успение Пресвятой Богородицы: Что нужно сделать 28 августа, чтобы не навлечь болезнь

Фото: istockphoto / Jacob Wackerhausen
28 августа 2024 года в церквях отмечается важный двунадесятый праздник — Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Этот праздник завершает церковный год, который заканчивается 13 сентября.
В этот день заканчивается Успенский пост, и на Руси издавна начиналась пора свадеб.
Успение Богородицы — один из главных православных праздников, посвящённый Божией Матери. В этот день верующие вспоминают о кончине Богородицы и её вознесении на небо.
Праздник имеет давнюю историю. Его отмечали ещё в раннем христианстве, а в VI веке установили официальную дату — 28 августа. В этот день церковь проводит особую Службу погребению Богоматери.
В православной и католической традициях праздник Успения посвящён кончине Божией Матери. Согласно Новому Завету, когда Иисус был распят, он попросил своего ближайшего ученика заботиться о его матери. Апостол Иоанн исполнил просьбу Христа. После смерти и воскресения Сына Богородица жила вместе с Иоанном в Иерусалиме. Она часто молилась на Голгофе, где однажды к ней явился архангел Гавриил.
Он сказал Марии, что через три дня она «отойдёт ко Христу Богу». В последний день жизни Марии апостолы, которые проповедовали в разных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы проститься с ней. Они совершили погребение и положили тело Богородицы в гробницу её родителей, закрыв вход камнем.
Среди апостолов только Фома не успел проститься с Богородицей до её смерти. На третий день после погребения он пришёл в Иерусалим. Другие апостолы открыли гробницу, чтобы Фома попрощался с Богородицей, но они не увидели её тела. Вместо этого в гробу были только её одежды, которые благоухали чудесным ароматом.
Чуть позже в этот же день Богородица явилась к апостолам в окружении ангелов и сказала: «Радуйтесь, ибо Я с вами во все дни».
На Руси Богородицу считали древним божеством — Матерью Сырой Землёй. Поэтому 28 августа землю считали именинницей, которую нельзя было обижать: нельзя было ходить по ней босиком или втыкать в неё любые острые предметы.
К этому времени крестьяне заканчивали жать хлеб, поэтому этот день называли Дожинком. В основном в жатве участвовали женщины, поэтому время отдыха после Успения прозвали Молодым Бабьим летом.
Перед праздником соблюдают строгий двухнедельный пост. По ограничениям он сопоставим с Великим постом. В последний день поста начинается всенощное бдение, во время которого из алтаря выносят плащаницу с образом Богородицы.
Утром 28 августа в храмах проходит Божественная литургия. Священнослужители облачаются в голубые ризы — символические цвета Богородицы, олицетворяющие чистоту и непорочность.
Прихожане приносят к иконам цветы и зажигают свечи с молитвой о здоровье близких.
На Руси на это время приходилось окончание полевых работ, когда крестьяне срезали последний сноп в поле. Поэтому в церковь часто приносили пучки колосьев и хлеб из зерна нового урожая, которые освещали после службы.
Кроме того, Успение Богородицы считалось началом бабьего лета.
Для молодых людей этот день был волнительным: в деревнях устраивали помолвки, чтобы осенью сыграть свадьбу. По народным поверьям, такие браки обещали быть долгими и счастливыми, так как их благословляла сама Богородица.
В праздник Успения не следует желать зла другим людям, а также замышлять плохие вещи или завидовать. Если взять на себя такой тяжкий грех в этот день, можно столкнуться со страшными последствиями, такими как болезни, несчастья, горе и нищета.
28 августа, в день Успения, земля считается именинницей. Поэтому в этот день запрещено копать и рыхлить землю, втыкать в неё палки, разводить костры и выливать отходы. Если проявить неуважение к земле, это может привести к болезням и неурожаю.
Также в этот день не рекомендуется ходить босиком по земле и траве. Роса в этот день символизирует слёзы по Богородице, и её нельзя тревожить.
В такой большой праздник не следует заниматься тяжёлым физическим трудом, уборкой или стиркой. Это считается тяжким грехом.
Женщинам, особенно незамужним девушкам, запрещено стричь волосы и ходить в грязной или мятой одежде. Иначе можно навлечь на себя и свою семью беду.
Кроме того, не стоит носить каблуки или любую неудобную обувь, а также заниматься травмоопасными видами спорта. Риск травм ног в этот день возрастает, и раны будут долго и трудно заживать.
Также не стоит устраивать шумные торжества и разгульные пьянки. Лучше провести этот день в церкви и вместе с родными.
Кроме того, в этот день строго запрещено ходить по росе босиком, так как это может привести к болезням и неудачам в жизни. Земная влага в этот день олицетворяет слёзы Богородицы.
Также не рекомендуется ссориться, разводить негатив, сплетничать или громко спорить с кем-то. Это может привести к проблемам в жизни.
Если юная одинокая девушка хочет найти свою вторую половинку, ей не рекомендуется ни с кем разговаривать утром 28 августа.
Наконец, в этот день лучше отложить все острые предметы в сторону, так как если порезаться, в дом придёт беда.
Все верующие ранним утром отправляются в церковь, чтобы посетить праздничную службу, помолиться перед иконой Богородицы, а также освятить свежеиспечённый хлеб, мёд, фрукты и орехи. Те, кто не может посетить храм, могут произнести молитвы дома.
Сегодня заканчивается двухнедельный Успенский пост, поэтому уже завтра можно будет употреблять в пищу продукты животного происхождения.
В этот день важно носить светлую и чистую одежду. Считается, что это поможет привлечь в жизнь больше светлых моментов.
В древности крестьянки выходили в поле, обвязывали серпы соломой и катались по земле. Они просили у жнивы вернуть силу, потраченную на уборку урожая. После этого последний сноп наряжали в сарафан и кокошник и с песнями несли в деревню.
В сёлах по случаю Успения и окончания жатвы устраивали большой пир, на который каждый житель приносил свои угощения и напитки.
Молодёжь присматривалась к представителям противоположного пола, поскольку с этого дня начиналась пора свадеб. В старину говорили, что если девушка не выйдет замуж с Успения до Покрова, то ещё целый год будет незамужней.
Этот день прекрасно подходит для рукоделия, творчества, изготовления посуды, ковров и одежды. Всё, что будет сделано в этот день, будет необычайно красивым и долго прослужит.
С Успением Богородицы связано множество погодных примет.
Например, если на небе появляется радуга, то осень будет тёплой и солнечной. А вот дождь в этот день сулит непогоду до конца сентября.
Если на праздник солнечно и тепло, то бабье лето не будет жарким. Много паутины на растениях — к бесснежной зиме, а сильный туман — к большому урожаю грибов.
Если же на Успение стоит пасмурная погода, то зарядят дожди.
Если после дождя появилась радуга, то осень порадует обилием тёплых и солнечных дней.
Если вы заметили много паутины на растениях, то зима будет холодной с сильными морозами.
Если мухи стали назойливыми и кусаются, то после Успения похолодает.
А если в Успение разразилась гроза, то осенью будет преимущественно сырая погода.
Наконец, если в этот день стоит солнечная погода, то следующий год, скорее всего, удивит богатым урожаем.
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История праздника
Успение Богородицы — один из главных православных праздников, посвящённый Божией Матери. В этот день верующие вспоминают о кончине Богородицы и её вознесении на небо.
Праздник имеет давнюю историю. Его отмечали ещё в раннем христианстве, а в VI веке установили официальную дату — 28 августа. В этот день церковь проводит особую Службу погребению Богоматери.
В православной и католической традициях праздник Успения посвящён кончине Божией Матери. Согласно Новому Завету, когда Иисус был распят, он попросил своего ближайшего ученика заботиться о его матери. Апостол Иоанн исполнил просьбу Христа. После смерти и воскресения Сына Богородица жила вместе с Иоанном в Иерусалиме. Она часто молилась на Голгофе, где однажды к ней явился архангел Гавриил.
Он сказал Марии, что через три дня она «отойдёт ко Христу Богу». В последний день жизни Марии апостолы, которые проповедовали в разных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы проститься с ней. Они совершили погребение и положили тело Богородицы в гробницу её родителей, закрыв вход камнем.
Среди апостолов только Фома не успел проститься с Богородицей до её смерти. На третий день после погребения он пришёл в Иерусалим. Другие апостолы открыли гробницу, чтобы Фома попрощался с Богородицей, но они не увидели её тела. Вместо этого в гробу были только её одежды, которые благоухали чудесным ароматом.
Чуть позже в этот же день Богородица явилась к апостолам в окружении ангелов и сказала: «Радуйтесь, ибо Я с вами во все дни».
Традиции в Успение Пресвятой Богородицы
На Руси Богородицу считали древним божеством — Матерью Сырой Землёй. Поэтому 28 августа землю считали именинницей, которую нельзя было обижать: нельзя было ходить по ней босиком или втыкать в неё любые острые предметы.
К этому времени крестьяне заканчивали жать хлеб, поэтому этот день называли Дожинком. В основном в жатве участвовали женщины, поэтому время отдыха после Успения прозвали Молодым Бабьим летом.
Перед праздником соблюдают строгий двухнедельный пост. По ограничениям он сопоставим с Великим постом. В последний день поста начинается всенощное бдение, во время которого из алтаря выносят плащаницу с образом Богородицы.
Утром 28 августа в храмах проходит Божественная литургия. Священнослужители облачаются в голубые ризы — символические цвета Богородицы, олицетворяющие чистоту и непорочность.
Фото: istockphoto / Aleksandr Golubev
Прихожане приносят к иконам цветы и зажигают свечи с молитвой о здоровье близких.
На Руси на это время приходилось окончание полевых работ, когда крестьяне срезали последний сноп в поле. Поэтому в церковь часто приносили пучки колосьев и хлеб из зерна нового урожая, которые освещали после службы.
Кроме того, Успение Богородицы считалось началом бабьего лета.
Для молодых людей этот день был волнительным: в деревнях устраивали помолвки, чтобы осенью сыграть свадьбу. По народным поверьям, такие браки обещали быть долгими и счастливыми, так как их благословляла сама Богородица.
Что нельзя делать 28 августа
В праздник Успения не следует желать зла другим людям, а также замышлять плохие вещи или завидовать. Если взять на себя такой тяжкий грех в этот день, можно столкнуться со страшными последствиями, такими как болезни, несчастья, горе и нищета.
28 августа, в день Успения, земля считается именинницей. Поэтому в этот день запрещено копать и рыхлить землю, втыкать в неё палки, разводить костры и выливать отходы. Если проявить неуважение к земле, это может привести к болезням и неурожаю.
Также в этот день не рекомендуется ходить босиком по земле и траве. Роса в этот день символизирует слёзы по Богородице, и её нельзя тревожить.
В такой большой праздник не следует заниматься тяжёлым физическим трудом, уборкой или стиркой. Это считается тяжким грехом.
Женщинам, особенно незамужним девушкам, запрещено стричь волосы и ходить в грязной или мятой одежде. Иначе можно навлечь на себя и свою семью беду.
Кроме того, не стоит носить каблуки или любую неудобную обувь, а также заниматься травмоопасными видами спорта. Риск травм ног в этот день возрастает, и раны будут долго и трудно заживать.
Фото: istockphoto / g-stockstudio
Также не стоит устраивать шумные торжества и разгульные пьянки. Лучше провести этот день в церкви и вместе с родными.
Кроме того, в этот день строго запрещено ходить по росе босиком, так как это может привести к болезням и неудачам в жизни. Земная влага в этот день олицетворяет слёзы Богородицы.
Также не рекомендуется ссориться, разводить негатив, сплетничать или громко спорить с кем-то. Это может привести к проблемам в жизни.
Если юная одинокая девушка хочет найти свою вторую половинку, ей не рекомендуется ни с кем разговаривать утром 28 августа.
Наконец, в этот день лучше отложить все острые предметы в сторону, так как если порезаться, в дом придёт беда.
Что можно делать в день Успения Пресвятой Богородицы
Все верующие ранним утром отправляются в церковь, чтобы посетить праздничную службу, помолиться перед иконой Богородицы, а также освятить свежеиспечённый хлеб, мёд, фрукты и орехи. Те, кто не может посетить храм, могут произнести молитвы дома.
Сегодня заканчивается двухнедельный Успенский пост, поэтому уже завтра можно будет употреблять в пищу продукты животного происхождения.
В этот день важно носить светлую и чистую одежду. Считается, что это поможет привлечь в жизнь больше светлых моментов.
Фото: istockphoto / Jovanmandic
В древности крестьянки выходили в поле, обвязывали серпы соломой и катались по земле. Они просили у жнивы вернуть силу, потраченную на уборку урожая. После этого последний сноп наряжали в сарафан и кокошник и с песнями несли в деревню.
В сёлах по случаю Успения и окончания жатвы устраивали большой пир, на который каждый житель приносил свои угощения и напитки.
Молодёжь присматривалась к представителям противоположного пола, поскольку с этого дня начиналась пора свадеб. В старину говорили, что если девушка не выйдет замуж с Успения до Покрова, то ещё целый год будет незамужней.
Этот день прекрасно подходит для рукоделия, творчества, изготовления посуды, ковров и одежды. Всё, что будет сделано в этот день, будет необычайно красивым и долго прослужит.
Приметы
С Успением Богородицы связано множество погодных примет.
Например, если на небе появляется радуга, то осень будет тёплой и солнечной. А вот дождь в этот день сулит непогоду до конца сентября.
Если на праздник солнечно и тепло, то бабье лето не будет жарким. Много паутины на растениях — к бесснежной зиме, а сильный туман — к большому урожаю грибов.
Если же на Успение стоит пасмурная погода, то зарядят дожди.
Если после дождя появилась радуга, то осень порадует обилием тёплых и солнечных дней.
Фото: istockphoto / Frank Wagner
Если вы заметили много паутины на растениях, то зима будет холодной с сильными морозами.
Если мухи стали назойливыми и кусаются, то после Успения похолодает.
А если в Успение разразилась гроза, то осенью будет преимущественно сырая погода.
Наконец, если в этот день стоит солнечная погода, то следующий год, скорее всего, удивит богатым урожаем.
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