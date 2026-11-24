Новый ледокол Береговой охраны США впервые побывал в Арктике
Первый за почти 30 лет новый ледокол Береговой охраны США совершил поход в Арктику и вернулся из него. Об этом сообщает Defense News.
Ледокол Storis, введённый в эксплуатацию в августе 2025 года, впервые провёл в море 133 дня в районе Северного Ледовитого океана и Аляски. Уточняется, что этот поход продемонстрировал растущую роль Береговой охраны США в Арктике на фоне усиления конкуренции в регионе.
Экипаж выполнил широкий спектр задач, включая стрельбу боевыми боеприпасами и правоохранительные операции, которые не проводились в регионе десятилетиями. Также использовались беспилотники — они помогали судну держаться выбранного курса, повышая эффективность прохода сквозь лёд.
Ранее стало известно, что в Турции разбился вертолет Военно-воздушных сил (ВВС) республики, выполнявший учебный полет. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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