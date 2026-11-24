24 ноября 2026, 23:18

Первый за почти 30 лет новый ледокол Береговой охраны США вернулся из похода в Арктику

Фото: iStock/ehrlif

Первый за почти 30 лет новый ледокол Береговой охраны США совершил поход в Арктику и вернулся из него. Об этом сообщает Defense News.