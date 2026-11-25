В Тюмени возбудили уголовное дело после сообщения о впавшем в кому младенце
В Тюмени возбудили уголовное дело о халатности после того, как новорождённый впал в кому в перинатальном центре. Об этом сообщили в канале «Следком» на платформе MAX.
Мать ребёнка рассказала в соцсетях, что беременность протекала нормально и младенец родился доношенным. Однако сразу после появления на свет он впал в кому из-за ненадлежащей помощи. Женщина также заявила о нарушениях при заполнении медицинских документов.
«Кроме того, упоминается о других случаях халатности при оказании услуг в данном учреждении», — говорится в сообщении.В настоящий момент ребёнок находится в коме уже два месяца. В связи с инцидентом правоохранительные органы возбудили дело по статье 293 УК РФ. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах случившегося.