25 ноября 2026, 00:59

Фото: iStock/gorodenkoff

В Тюмени возбудили уголовное дело о халатности после того, как новорождённый впал в кому в перинатальном центре. Об этом сообщили в канале «Следком» на платформе MAX.





Мать ребёнка рассказала в соцсетях, что беременность протекала нормально и младенец родился доношенным. Однако сразу после появления на свет он впал в кому из-за ненадлежащей помощи. Женщина также заявила о нарушениях при заполнении медицинских документов.



«Кроме того, упоминается о других случаях халатности при оказании услуг в данном учреждении», — говорится в сообщении.