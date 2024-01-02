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Стали известны главные события в развитии Петербурга в 2023 году

02 января 2024, 20:07
Фото: iStock/encrier

Фото: iStock/encrier

Общественная палата Санкт-Петербурга составила рейтинги основных событий в городе в 2023 году. Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Отмечается, что к главным событиям в развитии города Общественная палата Санкт-Петербурга причислила строительство, реконструкцию и ввод более семидесяти социальных объектов.

«Приоритет социальной сферы – это в Петербурге всегда было главным. Скажем, общественные пространства. Мне особенно нравится Смоленский мост на замену Орловскому тоннелю. Но, в отличие от тоннеля, этот проект точно будет реализован, потому что о нем уже доложили президенту», — приводит «Петербургский дневник» слова заместителя председателя Общественной палаты Санкт-Петербурга Георгия Абелева.

По информации источника, большинство горожан заявляли о том, как много делается именно в этом направлении.

Ранее сообщалось, что число приезжающих в 2023 году в Санкт-Петербург из российских регионов граждан с доходом более 100 тысяч рублей составила почти 12 процентов, что на четыре процента больше, чем в прошлом году.

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#санкт-петербург
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Госдеятель СССР и России Георгий Тер-Газарянц скончался в возрасте 100 лет
Бывший посол СССР в странах Африки Тер-Газарянц умер в возрасте 100 лет в Москве
02 января 2024, 18:49

Фото: iStock/tomertu

В Москве в возрасте 100 лет умер советский дипломат и посол СССР в африканских странах Георгий Тер-Газарянц. Об этом сообщает «МК».
Отмечается, что смерть политика произошла за несколько часов до Нового года. Тело Тер-Газарянца обнаружила его дочь.

По предварительным данным, известный партийный деятель скончался в результате сердечного приступа. Истинная причина будет установлена медицинскими экспертами.

Георгий Тер-Газарянц родился 10 марта 1923 года. Он принимал участие в Великой Отечественной войне. После стал партийным и государственным деятелем.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посмертно наградил званием Героя России генерал-майора Владимира Фролова.

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Власти Нефтеюганска потратили 18 млн рублей на отсутствие в городе украшений
02 января 2024, 18:16

Фото: iStock/tomertu

Городская администрация Нефтеюганска в ХМАО-Югре потратила порядка 18 миллионов рублей из бюджета на украшение улиц и площадей города. Однако украшения, по сути, не было.
Местные жители отправили огромное количество жалоб в адрес мэра и чиновников, сообщает телеграм-канал Mash. Власти попытались исправить ситуацию, но получилось не слишком удачно. Вместо горок, ледяных замков и скульптур в городе повсеместно можно было заметить только невнятное нечто. Или ничто, тут уж кому как нравится.

Чиновники администрации свалили всё на компанию «Промжилсервис», с которой был заключён контракт на украшение города, и тёплую погоду. Такое объяснение выглядит несколько странным, как и выбор подрядчика. Фирма специализируется на ремонте сантехники, а температура в Нефтеюганске и окрестностях уже давно варьируется в диапазоне от минус 18 до минус 35 градусов. Горожане с иронией говорят, что деньги на праздник где-то «примёрзли».







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Мигранты будут обязаны уведомлять МВД о начале работы в России с 7 января
МВД утвердило форму, которую с 7 января 2024 года должны заполнять иностранцы
02 января 2024, 18:12

Фото: iStock/Dzurag

МВД утвердило форму уведомления, которую с 7 января 2024 года должны будут заполнять все иностранцы и лица без гражданства при получении патента или при трудоустройстве в России. Об этом говорится в соответствующем документе.
Отмечается, что заполнять форму уведомления можно несколькими способами: от руки либо с помощью компьютера. Примечательно, что заполнять необходимо на русском языке.

В документе также говорится, что к заполненному заявлению надо приложить копию трудового договора или договора на осуществление работ. После чего данное уведомление необходимо отнести в территориальный отдел МВД в распечатанном виде с помощью личной подачи или можно отправить по почте.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ должна иметь это в виду и не допустить такого развития событий, при которых будут появляться отдельные опасные районы мигрантов.

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Ольга Бузова и Gayazovs Brothers выступят на Рождественской сказке Федерации бокса России
02 января 2024, 18:03

Фото: пресс-служба губернатора МО

С 29 декабря 2023 года по 8 января 2024 года Федерация бокса России при поддержке Правительства Московской области проводят благотворительную сказочную Новогоднюю ёлку под названием «Рождественская сказка Федерации бокса России».
В этом году Рождественская сказка Федерации бокса России будет проходить на уникальной площадке Пляж на Оке «Серпуховские Мальдивы» в Серпухове.

На празднике всех гостей ждут развлечения по мотивам русских народных сказок, современные аттракционы, зоны активного отдыха, праздничные выступления, конкурсы, сувениры, большое количество бесплатных активностей и мастер-классы от именитых боксёров.

В течение всех дней будет работать каток, ледяные горки, рождественские мастер-классы, театральные постановки, батуты, полоса препятствий, надувной ринг, поездки на лошадях и оленях, а также упряжках с хаски, русские забавы, тематические фотозоны, дом Деда Мороза, избушка Бабы Яги и другие развлечения. Каждый ребёнок сможет получить подарок со сладостями и увидеть настоящего Деда Мороза.

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Психолог Якуба дала советы, как максимально эффективно отдохнуть в праздники
02 января 2024, 16:43

Фото: iStock/fizkes

Психолог «СберЗдоровья» Дарья Якуба рассказала, как провести новогодние праздники с пользой, как качественно отдохнуть и вернуться в прежний ритм. Об этом сообщает RT.
Психолог посоветовала соблюдать установленный режим сна, а также необходимо следить за состоянием своего здоровья: вовремя подмечать усталость и эмоциональную перегрузку.

«Например, если после шумного застолья у вас нет сил на новогоднюю ярмарку, вы можете устроить себе расслабленный день с книгой, любимым фильмом или хобби. К сожалению, многие сейчас предпочитают «отдыхать» с помощью гаджетов, листания социальных сетей и просмотра видеороликов без смысловой нагрузки. Такой вид досуга — не только зря потраченное время, которое можно было провести с пользой, он может привести или усугубить проблемы со здоровьем», — цитирует Якубу RT.
Специалист порекомендовала планировать и посещать интересные мероприятия для поднятия настроения и разнообразия отдыха, к тому же, не нужно критиковать себя, если сразу после отдыха вернуться в рабочий режим будет трудно.

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#праздник
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Кинологи рассказали, как вести себя с собаками во время запуска фейерверков
02 января 2024, 16:26

Фото: iStock/Md Amirul Islam

Ветеринар, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский и инструктор-дрессировщик Ирина Швец рассказали, как себя вести с собаками, которые боятся фейерверков, а также дали советы, что необходимо предпринять, чтобы обезопасить животное. Об этом сообщает RT.
Уражевский отметил, что праздничные дни являются одним из самых проблемных периодов, так как из-за салютов множество собак теряются.

«Животное нужно социализировать, ходить с ним в клуб, на площадки, с щенячьего возраста приучать к громким звукам. При наступлении праздников животных ни в коем случае нельзя брать на улицы, где пускаются петарды — овчарка, например, подбегает, воспринимает ситуацию как сигнал к выполнению команды «апорт» и бежит с петардой, это ужасно», — приводит слова эксперта RT.

Уражевский добавил, что во время выгула в период Нового года собака обязательно должна быть на поводке, также ей следует закрепить бирку с номером телефона ее хозяина на случай, если животное все-таки убежит.

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Уезжающим на праздники дали советы по защите квартиры

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Уезжающим на праздники дали советы по защите квартиры
02 января 2024, 15:41

Фото: iStock/audioundwerbung

Опрошенные RT эксперты рассказали, как обезопасить квартиру, если вы уезжаете на новогодние праздники.
Заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков порекомендовал договориться с соседями о том, чтобы они доставали почту и убирали брошюры, которые могут появляться на двери квартиры. По словам эксперта, следует попросить близких или знакомых о том, чтобы они посещали квартиру хотя бы один раз в два-три дня.

«В доме или квартире установите систему защиты от протечек: управляемые краны и датчики протечки. Их также можно собрать самому, закупив необходимые компоненты в интернете. Поставьте, если ещё не стоит, пожарную сигнализацию», — приводит слова Пермякова RT.
Директор регионального инжинирингового центра SafeNet («Сейфнет») Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков сообщил о необходимости отсутствия публикации какой-либо информации об отпуске в социальных сетях, так как это отличный источник данных о статусе владельца дома.

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Синоптик Шувалов сделал неожиданный прогноз погоды в праздничную неделю
Синоптик Шувалов: первая пятидневка в Москве и Подмосковье будет крайне холодной
02 января 2024, 15:32

Фото: iStock/Leonid Ikan

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в столице в праздничную неделю. Об этом сообщает RT.
Шувалов отметил, что россиян ждет усиление морозной погоды. Эксперт также не исключил высокого атмосферного давления, которое продлится вплоть до 4 января.

«Циклон, который скользит к югу, убежит дальше на восток, и погода станет более малооблачной. Естественно, морозы начнут усиливаться, особенно в ночные часы. Температура будет уже приближаться от -20 к -30 °С», — цитирует синоптика RT.
Шувалов добавил, что эта неделя является очень холодной для Москвы и Московской области. На крайнем юге Подмосковья ожидается небольшой снег.

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Перед Крымским мостом образовалась очередь из автомобилей
02 января 2024, 14:05

Фото: istockphoto / MaYcaL

У Крымского моста скопились в очереди более 400 машин в обоих направлениях.
Очередь автомобилей на автоподходах к Крымскому мосту для проезда на полуостров выросла до 148 машин, со стороны Крыма в очереди стоят более 264 автомобилей, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на Крымском мосту.

Такие данные приводятся на 13:00 во вторник 1 января текущего года.

Ранее писали, что транспортное движение временно приостановлено через контрольно-пропускной пункт «Шегини» на границе с Польшей. Информацию об этом передают сотрудники патрульной полиции Львовской области.

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