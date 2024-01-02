Стали известны главные события в развитии Петербурга в 2023 году

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Общественная палата Санкт-Петербурга составила рейтинги основных событий в городе в 2023 году. Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Отмечается, что к главным событиям в развитии города Общественная палата Санкт-Петербурга причислила строительство, реконструкцию и ввод более семидесяти социальных объектов.
По информации источника, большинство горожан заявляли о том, как много делается именно в этом направлении.
Ранее сообщалось, что число приезжающих в 2023 году в Санкт-Петербург из российских регионов граждан с доходом более 100 тысяч рублей составила почти 12 процентов, что на четыре процента больше, чем в прошлом году.
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«Приоритет социальной сферы – это в Петербурге всегда было главным. Скажем, общественные пространства. Мне особенно нравится Смоленский мост на замену Орловскому тоннелю. Но, в отличие от тоннеля, этот проект точно будет реализован, потому что о нем уже доложили президенту», — приводит «Петербургский дневник» слова заместителя председателя Общественной палаты Санкт-Петербурга Георгия Абелева.
Ранее сообщалось, что число приезжающих в 2023 году в Санкт-Петербург из российских регионов граждан с доходом более 100 тысяч рублей составила почти 12 процентов, что на четыре процента больше, чем в прошлом году.
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Екатерина Коршунова