Российский консул прокомментировал сообщения о взрывах в Нью-Йорке

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Генеральный консул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров сообщил в беседе с РИА Новости, что сообщения о якобы взрывах на острове Рузвельт в Нью-Йорке, возможно, связаны с неполадками в электросети и на подстанциях.
По словам консула, произошедшее является техногенным инцидентом. Именно по этой причине прекратили подачу электроэнергии.
Ранее сообщалось, что серия мощных взрывов неизвестного происхождения сотрясла Нью-Йорк. Со слов очевидцев, разрывы были такой силы, что десятки домов на острове Рузвельта в проливе Ист-Ривер шатались, словно во время землетрясения.
По информации источника, взрывы напоминали подземные толчки необычайной силы. Точное количество пострадавших на данный момент уточняется.
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Ранее сообщалось, что серия мощных взрывов неизвестного происхождения сотрясла Нью-Йорк. Со слов очевидцев, разрывы были такой силы, что десятки домов на острове Рузвельта в проливе Ист-Ривер шатались, словно во время землетрясения.
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Екатерина Коршунова