Школьница в Москве отдала онлайн-гадалке 3,8 млн рублей за снятие порчи от провала на ЕГЭ

Фото: iStock/Oleg Elkov
В Москве 16-летняя школьница отдала онлайн-гадалке 3,8 миллиона рублей за снятие порчи от провала на ЕГЭ. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Эти средства родители девушки откладывали ей на первый взнос за квартиру. Согласно данным Telegram-канала, денег семья недосчиталась на днях, когда планировала покупать недвижимость.
Школьница сразу же во всем призналась. По ее словам, в декабре в интернете ей попалась гадалка, которая предложила погадать на поступление в вуз. Во время расклада за 500 рублей мошенница сообщила, что видит страшную порчу, из-за которой девушка не сможет поступить.
Затем последовали платные ритуалы и переводы денег на карту злоумышленницы. Девушка отдала все накопления родителей. Когда все закончилось, гадалка просто удалила переписку для двоих. Родители пострадавшей уже обратились в правоохранительные органы.
Читайте также:
В Красноярском крае преступная группа похищала девушек и заставляла их заниматься проституцией
Двух учительниц христианской школы задержали за секс с одним учеником
Месть за издевательства: житель Омска изготовил яд и взрывчатку для убийства бывших одноклассников и учителя
Школьница сразу же во всем призналась. По ее словам, в декабре в интернете ей попалась гадалка, которая предложила погадать на поступление в вуз. Во время расклада за 500 рублей мошенница сообщила, что видит страшную порчу, из-за которой девушка не сможет поступить.
Затем последовали платные ритуалы и переводы денег на карту злоумышленницы. Девушка отдала все накопления родителей. Когда все закончилось, гадалка просто удалила переписку для двоих. Родители пострадавшей уже обратились в правоохранительные органы.
Читайте также:
В Красноярском крае преступная группа похищала девушек и заставляла их заниматься проституцией
Двух учительниц христианской школы задержали за секс с одним учеником
Месть за издевательства: житель Омска изготовил яд и взрывчатку для убийства бывших одноклассников и учителя
Екатерина Коршунова