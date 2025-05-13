Студенты колледжа «Подмосковье» посетили экскурсию по производству воды

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Студенты колледжа «Подмосковье» провели учебную практику на предприятии «Королевская вода» в деревне Ложки Солнечногорского городского округа. Экскурсия позволила им изучить производственный процесс и условия труда одного из крупнейших производителей природной питьевой воды в России, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В ходе экскурсии студенты изучили производственные линии, оборудование и лаборатории компании. Они узнали о технологиях розлива пресной воды, методах добычи из артезианских скважин глубиной более 200 метров и современных способах контроля качества продукции. Весь процесс осуществляется с соблюдением строгих стандартов безопасности и экологической ответственности, что подтверждается наличием аккредитованной лаборатории, контролирующей чистоту и полезные свойства воды.
Компания «Королевская вода» работает в Солнечногорске более 30 лет и является одним из ведущих производителей бутилированной воды в России. На предприятии работает более ста человек, большинство из которых — жители округа.
Экскурсия на предприятие стала образовательным мероприятием и важным шагом в формировании профессиональных ориентиров у будущих специалистов, а также в укреплении доверия к производству природной питьевой воды в регионе.
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Компания «Королевская вода» работает в Солнечногорске более 30 лет и является одним из ведущих производителей бутилированной воды в России. На предприятии работает более ста человек, большинство из которых — жители округа.
Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Экскурсия на предприятие стала образовательным мероприятием и важным шагом в формировании профессиональных ориентиров у будущих специалистов, а также в укреплении доверия к производству природной питьевой воды в регионе.
Экскурсия на предприятие стала значимым событием для будущих специалистов, поскольку помогла им определить профессиональные ориентиры и укрепила доверие к производству природной питьевой воды в регионе.
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Дайана Хусинова