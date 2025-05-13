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Студенты колледжа «Подмосковье» посетили экскурсию по производству воды

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

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Студенты колледжа «Подмосковье» провели учебную практику на предприятии «Королевская вода» в деревне Ложки Солнечногорского городского округа. Экскурсия позволила им изучить производственный процесс и условия труда одного из крупнейших производителей природной питьевой воды в России, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В ходе экскурсии студенты изучили производственные линии, оборудование и лаборатории компании. Они узнали о технологиях розлива пресной воды, методах добычи из артезианских скважин глубиной более 200 метров и современных способах контроля качества продукции. Весь процесс осуществляется с соблюдением строгих стандартов безопасности и экологической ответственности, что подтверждается наличием аккредитованной лаборатории, контролирующей чистоту и полезные свойства воды.

Компания «Королевская вода» работает в Солнечногорске более 30 лет и является одним из ведущих производителей бутилированной воды в России. На предприятии работает более ста человек, большинство из которых — жители округа.

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Экскурсия на предприятие стала образовательным мероприятием и важным шагом в формировании профессиональных ориентиров у будущих специалистов, а также в укреплении доверия к производству природной питьевой воды в регионе.

Экскурсия на предприятие стала значимым событием для будущих специалистов, поскольку помогла им определить профессиональные ориентиры и укрепила доверие к производству природной питьевой воды в регионе.

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В Подмосковье оштрафовали около тысячи водителей за незаконную парковку во дворах
13 мая 2025, 10:09

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Около тысячи штрафов выписали автовладельцам в апреле текущего года за нарушение правил парковки во дворах Московской области, общая сумма взысканий составила более 4,7 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«В число самых частых нарушений вошла парковка на газонах. За это было вписано 497 штрафов на общую сумму 990 тысяч рублей. 439 автовладельцев были оштрафованы за парковку, мешающую вывозить мусор с контейнерных площадок. В этой категории сумма штрафов составила 3 миллиона 695 тысяч рублей. Кроме того, трёх автовладельцев оштрафовали в общей сложности на 15 тысяч рублей за парковку на детских и спортплощадках», — говорится в сообщении.
Факты незаконной парковки выявлялись с помощью камер видеонаблюдения системы безопасный регион, кроме того, информацию о нарушителях отправляли на портал «Добродел» неравнодушные граждане.

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#московская область
#подмосковье
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Подмосковных аграриев приглашают на вебинар о перспективах экспорта в Армению
13 мая 2025, 10:03

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Представители агропромышленного комплекса Московской области могут принять участие в онлайн-вебинаре «Экспорт продукции АПК в Армению! Ожидания vs реальность», который пройдет 20 мая в 10:00. Организатором мероприятия выступает Российский экспортный центр (РЭЦ). Прием заявок открыт до 19 мая, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Армения входит в число важных торговых партнёров Подмосковья по аграрному направлению. В рамках вебинара участникам расскажут о наиболее перспективных сегментах армянского рынка, о продукции, наиболее востребованной в импорте, а также о мерах государственной поддержки, доступных для экспортёров.

Отдельное внимание будет уделено ответам на заранее присланные вопросы от представителей агробизнеса.

Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте мероприятия. Там же можно заранее направить интересующий вопрос.

Среди спикеров — представители Министерства сельского хозяйства и Министерства экономического развития России в Армении, а также глава Представительства РЭЦ в Армении.

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В шести деревнях и посёлках округа Подольск сделают пирсы для пожарных машин

Студенты колледжа «Подмосковье» посетили экскурсию по производству воды

Житель Яхромы оборудовал в своей квартире теплицу для конопли
#подмосковье
#мероприятия
#минсельхозпрод мо
#армения
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В шести деревнях и посёлках округа Подольск сделают пирсы для пожарных машин
13 мая 2025, 09:49

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Пирсы для пожарных машин оборудуют в этом году в шести отдалённых населённых пунктах городского округа Подольск — посёлках МИС, Сынково и Быково, а также деревнях Новосёлки, Меньшово и Валищево, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Пирсы обеспечат беспрепятственный подъезд пожарной техники для наполнения резервуаров водой», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что в деревне Хряслово будет установлен пожарный резервуар.

В администрации округа напомнили, что в прошлом году пирсы для пожарных машин оборудовали в деревнях Бережки, Большое Брянцево и Малое Брянцево. Благодаря пирсам пожарным стало удобно набирать воду из открытых водоёмов.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

В приёмке противопожарных сооружений принимают участие представители муниципальных властей, пожарные, спасатели и местные жители.

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#подольск
#пожарные
#пожарная безопасность
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Житель Яхромы оборудовал в своей квартире теплицу для конопли
13 мая 2025, 09:33

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Теплицу для выращивания и больше трёх десятков кустов запрещённого растения обнаружили полицейские в квартире 36-летнего жителя города Яхрома Дмитровского муниципального округа, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Теплица была оборудована в одной из комнат. В ходе осмотра квартиры полицейские изъяли 31 куст конопли, а также контейнер и два пакета с высушенными стеблями и листьями, электронные весы, упаковочный материал и вакууматор», — говорится в сообщении.
Хозяин квартиры признался, что выращивал коноплю в течение нескольких месяцев для дальнейшей продажи. Мужчину арестовали и оставили под стражей до суда.

Эксперты исследовали содержимое контейнера и убедились, что это части конопли общим весом около килограмма. Остальные изъятые материалы будут проверены в ходе ведения следствия.

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#криминал
#мвд московской области
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Подмосковные шахматисты выиграли серебро и бронзу на командном чемпионате России
13 мая 2025, 09:18

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Сборные Московской области показали достойные результаты на командном чемпионате и первенстве России по шахматам, проходившем с 26 апреля по 7 мая в Сочи. В копилке Подмосковья — серебряные и бронзовые медали, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Начало турнира выдалось непростым, однако к финалу турнира подмосковные спортсмены сумели собраться: мужская команда заняла третье место, а девушки стали серебряными призёрами. Лидером женской юниорской сборной стала Татьяна Шиманская, которая показала впечатляющий результат — 7 очков из 9 на второй доске.

Юношеская команда остановилась в шаге от пьедестала, завершив соревнования на четвёртом месте. Особенно ярко выступил Руслан Минхайдаров, набравший 6,5 очков из 8.

Московскую область в чемпионате представляли восемь команд. В Премьер-лиге за мужскую сборную играли: Иван Землянский, Санан Сюгиров, Илья Ильюшенок, Павел Смирнов, Константин Попов, Исаак Парпиев и Святослав Лисенков.

Женскую команду составили Баира Кованова, Екатерина Смирнова, Анастасия Геллер, Ольга Дружинина и Глафира Усачева.

Среди девушек на первенстве выступили: Ульяна Бубнова, Татьяна Шиманская, Александра Морозова, София Гаер и Екатерина Камнева. В юношеской сборной играли: Александр Федосов, Дмитрий Петухов, Руслан Минхайдаров, Олег Русских и Кирилл Миннуллин.

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Также в Высшей лиге участвовали четыре подмосковные команды: два состава гимназии имени Е. Примакова, «Подмосковные вечера» и сборная РАНХиГС.

Все дни турнира команды региона поддерживал сенатор, многократный чемпион мира и президент шахматной федерации Московской области Сергей Карякин.

Соревнования прошли в рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

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