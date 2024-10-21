Стали известны минимальные балы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год

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Министерство просвещения РФ опубликовало минимальные баллы ЕГЭ на 2025 и 2026 учебный год. В проекте приказа, размещенном на портале нормативных правовых актов, установлены пороговые значения для получения аттестата по 11 предметам.
По русскому языку нужно набрать 42 балла, обществознанию — 42, по истории — 35, литературе — 40, географии — 40, по математике — 39, физике — 39, информатике — 44, иностранному языку — 30, по биологии — 39, столько же по химии — 39.
По сравнению с 2024—2025 учебным годом, в следующем году предлагается поднять проходной балл по русскому языку на два пункта: с 40 до 42 баллов. Также Минпросвещения планирует снизить минимальный балл по обществознанию с 45 до 42 баллов.
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