Жители Подмосковья могут стать участниками онлайн-зачёта по финансовой грамотности

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С 8 по 29 октября проходит седьмой ежегодный Всероссийский онлайн-зачёт по финансовой грамотности. В нём могут принять участие все желающие, начиная со школьников младших классов, сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
Онлайн-зачёт организует Центробанк России. Участники могут не только проверить свои знания, но и получить индивидуальные рекомендации от специалистов. В ходе мероприятия можно будет выяснить, насколько хорошо участник ориентируется в финансовых вопросах.
Для детей младшего школьного возраста разработаны увлекательные интерактивные задания, которые в игровой форме знакомят с главными понятиями финансовой грамотности. Прохождение личного зачёта займет не более 20 минут. Количество попыток не ограничено.
Участники, которые успешно справятся с заданиями, получат именной сертификат.
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«Зачёт можно пройти индивидуально или всей семьёй. Задания подготовлены на основе конкретных жизненных ситуаций и помогают отточить навыки принятия рациональных финансовых решений. Количество и сложность заданий зависит от возраста участника. Для тех, кто уверен в своих знаниях, предусмотрен продвинутый уровень сложности», – говорится в сообщении.
Для детей младшего школьного возраста разработаны увлекательные интерактивные задания, которые в игровой форме знакомят с главными понятиями финансовой грамотности. Прохождение личного зачёта займет не более 20 минут. Количество попыток не ограничено.
Участники, которые успешно справятся с заданиями, получат именной сертификат.
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Лора Луганская