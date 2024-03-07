Стали известны наиболее популярные на 8 Марта схемы мошенничества

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Эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин заявил об особой популярности на 8 Марта схем мошенничества, связанных с доставкой подарков и цветов.
В этой связи, предупреждает эксперт, особенно бдительным стоит быть мужчинам.
Он также допустил, что в дальнейшем аферисты всё чаще будут прибегать к использованию ИИ в своих схемах обмана людей.
Ранее сообщалось, что мошенники разработали новую схему обмана россиян — они начали рассылать людям письма о так называемом «налоге на СВО» и предлагают отказаться от его выплаты.
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«Далее может следовать покупка туров на выходные (возможен вариант, когда мошенники располагают данными о предпочтениях пользователя и демонстрируют ему рекламу). Узнать о вкусах человека злоумышленнику не составит труда, существует масса вариантов: установка вирусов на телефон, сбор данных из открытых источников и купленных в даркнете баз», — добавил в беседе с Газета.ру Фомин.
Ранее сообщалось, что мошенники разработали новую схему обмана россиян — они начали рассылать людям письма о так называемом «налоге на СВО» и предлагают отказаться от его выплаты.
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Мелисса Тимофеева