Стали известны новые хозяева Лучика

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Волонтёр Дарья, занимающаяся ранее поисками похищенного школьницами кота Лучика, поделилась дальнейшей судьбой животного.
Она рассказал, что теперь Лучик в надёжных руках – его приютила проверенная семья.
Девушка подчеркнула, что в новой семье коту будет комфортно. Более того, по её словам, сам питомец принял новых хозяев отлично.
Ранее, 12 ноября, кот по кличке Лучик был похищен в Москве из зоомагазина. Лучика вытащили из вольера и забрали с собой школьницы, сбежавшие из дома. Три дня продолжались поиски котика и сегодня появилась информация о том, что Лучик найден.
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«Хозяевами Лучика стала семья, которая пять лет назад взяла приютского котика на нашем проекте «Хочу домой». К сожалению, их котика уже нет — он был уже в возрасте, тяжело болел и ушел. Поэтому теперь их будет радовать Лучик. Отбор происходил не трудно, сначала искали из самых близких и проверенных людей. Чувствует себя котик просто отлично. Лучику там комфортно, его очень-очень любят», — отметила в беседе с Газета.ру Дарья.
Девушка подчеркнула, что в новой семье коту будет комфортно. Более того, по её словам, сам питомец принял новых хозяев отлично.
Ранее, 12 ноября, кот по кличке Лучик был похищен в Москве из зоомагазина. Лучика вытащили из вольера и забрали с собой школьницы, сбежавшие из дома. Три дня продолжались поиски котика и сегодня появилась информация о том, что Лучик найден.
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Мелисса Тимофеева