Подмосковные спасатели с помощью валерианы достали из вентиляции кошку

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники Мособлпожспаса освободили из вентиляции кошку. Инцидент произошел в деревне Ситниково Сергиево-Посадского городского округа, сообщили в пресс-службе ведомства.
Убегая от собаки, кошка юркнула в вентиляционное отверстие в цоколе, предназначенное для вентиляции фундамента дома. Выбраться оттуда домашнему откормленному животному оказалось сложно. Хозяева выманивали питомицу, но безуспешно.
Отмечается, что кошка подалась на зов спасателей, и те помогли ей выбраться из подпола.
Читайте также:
В Мособлпожспасе просят проверять машины на наличие греющихся под капотом кошек
Кот спалил квартиру в Мытищах
В Шатуре пёс запер квартиру и не пустил хозяев домой
«Три недели кошку Тасю кормили и поили через отверстие, надеясь, что она выберется. Однако этого не произошло, и встревоженные хозяева обратились к спасателям. Прибыв на место вызова, работники с помощью перфоратора и шанцевого инструмента расширили вентиляционное отверстие и применили настойку валерианы», – рассказали в ведомстве.
Отмечается, что кошка подалась на зов спасателей, и те помогли ей выбраться из подпола.
Читайте также:
В Мособлпожспасе просят проверять машины на наличие греющихся под капотом кошек
Кот спалил квартиру в Мытищах
В Шатуре пёс запер квартиру и не пустил хозяев домой
Лора Луганская