Похудел и испуган: похищенного подростками-квадроберами кота Лучика нашли волонтеры, подробности

Фото: Социальные сети
12 ноября кот по кличке Лучик был похищен в Москве из зоомагазина. Лучика вытащили из вольера и забрали с собой школьницы, сбежавшие из дома. Три дня продолжались поиски котика и сегодня появилась информация о том, что Лучик найден. Подробнее читайте в материале «Радио 1»
Дети решили путешествовать с котом
Сперва правоохранители нашли детей, сбежавших из дома и укравших животное из магазина. Юных москвичек сотрудники полиции задержали в крымском городе Алушта, почему они там оказались — пока неизвестно. В разговоре с полицейскими девочки рассказали, что кот, которого они забрали с собой в путешествие, сбежал в районе метро Аннино, когда те садились в такси. После того как география поиска кота была определена, волонтеры начали активно искать Лучика в окрестностях Варшавского шоссе. Там его и обнаружили под припаркованной машиной.
«По счастливому стечению обстоятельств нашла его Наташа – сотрудница другого такого магазина на Варшавском шоссе. Сегодня вечером после работы она вышла на стоянку, хотела уже сесть в машину и вдруг увидела рыжего котика, который доверчиво выглядывал из-под другой машины. Она позвала его, а он сразу прибежал. Он же ручной совсем. Наталья рыжика сфотографировала, отправила в общий чат «на опознание», – сообщили корреспонденту KP.RU в Центре защиты животных «ГБР.Зоозащита».
Фото: Социальные сети
Кот похудел и испуган, но главное живНа место, где был найден Лучик, сразу отправилась его куратор Елена, которая когда-то ухаживала за котом после того, как его бросили прежние хозяева.
«Малыш сильно похудел и глазки испуганные. Завтра утром везу его в клинику на обследование. Надеюсь, что у него нет никаких повреждений», – рассказала зоозащитница Елена KP.RU.
После обследования в ветеринарной клинике Лучик, скорее всего, поедет жить в новую семью. Из желающих забрать рыжика выстроилась очередь, – говорят в «ГБР.Зоозащита».
Happy End у кота, а история девочек только начинаетсяПо неподтверждённой информации дети путешествовали не одни, их сопровождал неизвестный мужчина. С ним же они уехали на каршеринге в Крым. Что происходило с детьми в дороге не установлено. Ясно одно, подростков скоро отправят домой и передадут родителям. Выяснением обстоятельств занимаются правоохранительные органы.
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