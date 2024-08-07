Стали известны новые подробности дела генерала Булгакова

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В рамках уголовного дела о мошенничестве с поставками сухпайков для армии всплыли новые детали. На этот раз речь идет о госконтрактах на обеспечение питания для кадетских учебных заведений, сообщает URA.ru.
Как стало известно из источника в правоохранительных органах, в деле фигурируют контракты на поставку продуктов для Краснознаменного училища имени генерала армии Сергея Штеменко в Краснодаре и Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса имени Князя Александра Невского.
«Контракты были заключены на оказание услуг по питанию для нужд министерства обороны», — сообщил источник, передает РИА Новости.
Экс-замминистра обороны РФ, генерал армии Дмитрий Булгаков обвиняется в лоббировании интересов АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК), используя служебное положение. В связи с этим Следственный комитет возбудил уголовное дело против руководства комбината, которое позже было арестовано. Булгаков сотрудничает со следствием, пытаясь доказать свою непричастность к обвинениям.
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«Контракты были заключены на оказание услуг по питанию для нужд министерства обороны», — сообщил источник, передает РИА Новости.
Экс-замминистра обороны РФ, генерал армии Дмитрий Булгаков обвиняется в лоббировании интересов АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК), используя служебное положение. В связи с этим Следственный комитет возбудил уголовное дело против руководства комбината, которое позже было арестовано. Булгаков сотрудничает со следствием, пытаясь доказать свою непричастность к обвинениям.
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Елена Перлова