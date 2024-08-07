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Стали известны новые подробности дела генерала Булгакова

В деле генерала Булгакова фигурируют госконтракты на питание для кадетов
07 августа 2024, 05:59
Фото: istock/Aleksandr Potashev

Фото: istock/Aleksandr Potashev

В рамках уголовного дела о мошенничестве с поставками сухпайков для армии всплыли новые детали. На этот раз речь идет о госконтрактах на обеспечение питания для кадетских учебных заведений, сообщает URA.ru.
Как стало известно из источника в правоохранительных органах, в деле фигурируют контракты на поставку продуктов для Краснознаменного училища имени генерала армии Сергея Штеменко в Краснодаре и Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса имени Князя Александра Невского.

«Контракты были заключены на оказание услуг по питанию для нужд министерства обороны», — сообщил источник, передает РИА Новости.



Экс-замминистра обороны РФ, генерал армии Дмитрий Булгаков обвиняется в лоббировании интересов АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК), используя служебное положение. В связи с этим Следственный комитет возбудил уголовное дело против руководства комбината, которое позже было арестовано. Булгаков сотрудничает со следствием, пытаясь доказать свою непричастность к обвинениям.

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#следственный комитет
#уголовное минобороны рф
Львова-Белова: число пострадавших детей в результате атаки ВСУ увеличилось
Львова-Белова: в результате атаки ВСУ пострадало уже шесть детей
07 августа 2024, 02:57

Фото: istock/gorodenkoff

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила об увеличении числа пострадавших после атаки ВСУ детей. Она раскрыла, в каком состоянии находятся маленькие пациенты.
Львова-Белова сообщила, что число раненых детей в результате недавней атаки ВСУ на Курскую область увеличилось до шести. Об этом сообщает Lenta.ru.

По данным Львовой-Беловой, среди пострадавших трое детей из одной семьи. Трехлетняя девочка была госпитализирована с травмами средней степени тяжести, еt лечением займутся в рамках телемедицицинской консультации с Российской детской клинической больницей.

Двухлетний мальчик с осколочным ранением спины также находится в больнице и будет перевезён в областную детскую больницу. Его мать погибла. Еще двое детей 2015 и 2019 годов рождения получили ранения и были доставлены в больницу, в то время как два других ребенка получают амбулаторное лечение. Мария Львова-Белова подтвердила, что им оказывается вся необходимая помощь.

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#всу
#дети
#атака
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Губернаторы соседних регионов выразили поддержку Курской области на фоне атаки ВСУ
Глава Курской области: шесть губернаторов позвонили с предложением помощи
07 августа 2024, 01:13

Фото: istock/N-sky

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что 6 августа ему поступили звонки от глав нескольких соседних регионов. В частности он назвал шестерых коллег. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Губернаторы выразили поддержку жителям Курской области и предложили помощь в связи с обострившейся ситуацией в приграничных населенных пунктах Курской области.

В своем Telegram-канале Смирнов рассказал, что губернаторы Белгородской, Орловской, Липецкой, Смоленской, Тамбовской и Тульской областей, а также руководитель Общероссийского Народного фронта, выразили свои соболезнования и поддержку. Они предложили помощь и выразили готовность оказать поддержку в сложившейся ситуации.

«Сегодня, на фоне обострения ситуации в приграничье, мне звонили губернаторы указанных областей и руководитель Общероссийского Народного фронта. Они выразили поддержку всем курянам и предложили помощь нашему региону», — отметил Алексей Смирнов в своем личном Telegram-канале.

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#помощь
#губернаторы
#курская область
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Анна Летняя 7 августа: Чего ни в коем случае нельзя делать в день бабушки Христа
7 августа верующие отметят день памяти святой Анны — бабушки Христа
07 августа 2024, 00:00

Фото: istock / diegograndi

7 августа церковь вспоминает о святой Анне — матери Пресвятой Богородицы, бабушке Иисуса Христа. Анну величают особым образом — Богопраматерью (аналогично Богоматери). В народе день прозвали Анна Летняя. В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы приходятся на 7 августа, что можно и нельзя делать в этот день.

Анна Летняя — история

Дочь священника Анна вышла замуж за Иоакима из Назарета. В один день Иоаким отправился в пустыню, где ему явился ангел с доброй новостью о том, что у немолодой пары в скором времени наконец-то родится дочка. Он велел назвать ее Марией.

Иоаким вернулся домой, и в сентябре 15-го или 16-го года до нашей эры Анна родила ребенка. Свое имя девочка получила на 15-й день рождения, согласно иудейскому обычаю.

В народном календаре этот день прозвали Анна Летняя, Холодница или Зимоуказательница, поскольку жара отходит, а ночи становятся холоднее.
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Традиции

7 августа (25 июля по старому стилю) наши предки оценивали погоду и предсказывали, какой будет грядущая зима.

«Какова погода до обеда, такова зима до декабря. Какова погода после обеда, такова зима после декабря», — говорили на Руси.
Ко дню Анны Летней поспевала первая картошка, женщины готовили из нее различные блюда.

Что можно делать 7 августа 2024

Как было сказано выше, 7 августа стоит понаблюдать погодой, чтобы определить характер предстоящей зимы.

Можно готовить блюда из картошки: особенно наши предки любили картофельные оладьи, картофельные ватрушки, фаршированный картофель и картофельные котлеты.
Фото: istock / robert6666

Наши предки в этот день устраивали праздник лошадей. Животных купали в реках, украшали и не отправляли работать.

На Анну Летнюю любили устраивать свадьбы, а рожденные 7 августа дети считались очень счастливыми.

7 августа также станет хорошим днем для похода в лес за грибами.

Что нельзя делать 7 августа 2024

Запрещено плохое обращение с лошадьми.

Родным стоит избегать ссор и перепалок, иначе потом будет трудно помириться. Также не стоит болтать попусту и сплетничать.

Нельзя торговаться и обманывать с ценой — счастья это не принесет.

На Анну Летнюю не нужно бездельничать и злоупотреблять алкоголем, иначе год пройдет в пустую.

Есть мясные блюда не рекомендуется. В приоритете картофельные и грибные блюда.

Приметы на погоду на 7 августа

  • Если с утра было пасмурно, зиму ждали морозной.
  • Светлый и теплый день предрекал холодную зиму, а дождливый — снежную и теплую.
  • Если на рассвете 7 августа на траве или окнах появился иней — морозы начнутся с середины октября;
  • Если к этому дню на дубе оставалось много желудей, считалось, что зима будет теплой.
Фото: istock / RuudMorijn
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В Подмосковье предупредили о миллионных штрафах за сбор краснокнижных грибов
06 августа 2024, 22:55

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

В подмосковном Минэкологии рассказали, какие виды грибов в регионе разрешены для сбора, а какие стоит оставить в лесу. В Подмосковье начался сезон активной «тихой охоты», сообщили в пресс-службе ведомства.
«Ответственность, предусмотренная за такое нарушение, как срывание краснокнижных видов, разнится в зависимости от того, кто, в каком количестве и для каких нужд собрал редкие грибы, а также в какую именно Красную книгу они занесены», – пояснил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Он напомнил, что в Красную книгу Московской области занесено 27 видов грибов, два из которых также находятся в Красной книге России. Это саркосома шаровидная и спарассис курчавый.

Как напомнили в Министерстве, за сбор и уничтожение видов, занесённых в Красную книгу России, предусмотрено административное наказание в виде штрафа. Для граждан он составляет от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей; для должностных лиц – от 15 тыс. до 20 тыс.; для юрлиц – от 500 тыс. до 1 млн рублей.

За сбор и уничтожение редких видов, занесённых в Красную книгу Московской области, предусмотрено административное наказание. Для граждан это штраф в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей; для должностных лиц – от 20 тыс. до 30 тыс. рублей; для юрлиц – от 50 тыс. до 100 тыс.

Повторное совершённое в течение года административное правонарушение влечёт наложение ещё более крупных административных штрафов.

Подробную информацию о видах, включённых в Красную книгу Московской области, можно найти на сайте.

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#штрафы
#минэкологии мо
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье нашли связь между временем года и использованием ремней безопасности
06 августа 2024, 22:37

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Более 143 тыс. случаев с непристёгнутыми ремнями безопасности зафиксировали в июле в Московской области. Это самое большое число с начала года, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«С начала года число случаев с непристёгнутыми ремнями составило больше 470 тыс. Согласно статистике, чаще не пристёгиваются с началом потепления. Почти в шесть раз выросло количество подобных случаев в период с апреля по июль по сравнению с январём – мартом. Если в январь – марте отмечено свыше 70 тыс. случаев, то в апреле – июне – порядка 400 тыс.», – рассказали в ведомстве.
Там напомнили, что на дорогах Подмосковья работают порядка 2 тыс. комплексов фотовидеофиксации. 600 из них имеют техническую возможность распознавать отсутствие ремня безопасности. Нейросеть обучена «видеть» ту зону ремня безопасности, где он крепится к корпусу автомобиля за плечом водителя.

По данным Минтранса Подмосковья, использование ремня безопасности на 45-50% снижает вероятность гибели водителей и пассажиров на передних сиденьях и на 25% – пассажиров на задних сиденьях машин. Штраф за данное нарушение ПДД составляет 1 тыс. рублей.

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#транспорт
#минтранс мо
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#безопасность
#камера фиксации
#подмосковье
#московская область
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В Крыму восстановлено движение ж/д транспорта и машин
Крючков: между Джанкоем и Симферополем вновь ходят поезда
06 августа 2024, 22:23

Фото: istockphoto/Mikhail Strogalev

В Крыму восстановили движение поездов между Джанкоем и Симферополем. Это заняло четыре часа, проинформировал советник регионального главы Олег Крючков.
«Восстановлено движение по перегону железной дороги Джанкой — Симферополь», — говорится в сообщении.

Кроме того, по словам Крючкова, сняты ограничения на участке автодороги Симферополь — Армянск.

Ранее сообщалось, что в указанных районах ограничения связаны с «техническими причинами». Изначально речь шла про два часа, но меру пришлось продлить.

Перед этим была информация, что на автодороге Р-217 Кавказ на Кубани произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса, легковушки и грузового автомобиля. Уточнялось, что есть пострадавшие и погибшие.

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#россия
#крым
#новости
#движение
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На учёте в службе занятости стоят 6,7 тыс. жителей Московской области
06 августа 2024, 21:33

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Для жителей Московской области доступно около 70 тыс. вакансий. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, отметив положительную динамику на рынке труда региона.
«Новые предприятия регулярно открываются в Подмосковье благодаря развитию основных секторов экономики. Это позволяет обеспечить наших жителей рабочими местами. В регионе доступно порядка 70 тыс. вакансий в разных отраслях. Уровень регистрируемой безработицы в Московской области составляет 0,14%. На учёте в службе занятости стоят 6,7 тыс. человек», – привёл данные Брынцалов.
Как отметили в пресс-службе Мособлдумы, первое, куда нужно обратиться при поиске работы – это центр занятости. Специалисты помогут с профессиональной ориентацией, открытием своего дела, переобучением и даже с психологической поддержкой.

Подобрать вакансию с учётом пожеланий, опыта и квалификации жители Подмосковья могут на портале «Работа России».

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#московская область
#игорь брынцалов
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Бастрыкин приказал возбудить дело по факту нападения ВСУ на Курскую область
06 августа 2024, 21:01

Фото: сайт СК РФ

Глава Следкома Александр Бастрыкин приказал открыть уголовное дело в связи с нападением боевиков ВСУ на Курскую область. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Там подчеркнули, что противник обстреливал гражданскую инфраструктуру. Кроме того, атака унесла жизни мирных граждан.
«Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений», — сказано в публикации в Telegram-канале.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявлял, что ситуацию на границе рядом с Курской областью нельзя назвать критической. Генерал-майор подчеркивал, что ВС РФ дают украинским радикалам жесткий отпор. Противник попытался прорвать оборону утром, 6 августа.

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Политолог Светов раскрыл, с чем могут быть связаны протесты в Великобритании
Политолог Светов: Британцы выступают за возвращение традиционных ценностей
06 августа 2024, 19:59

Фото: iStock/STILLFX

Политолог Юрий Светов предположил, что массовые протесты в Великобритании могут быть связаны с желанием людей вернуть традиционные ценности.
«В британских городах есть районы, куда боится входить полиция, где действуют законы шариата, распоряжаются руководители диаспор. Мэрами многих английских городов являются не коренные англичане, в частности мэры Лондона и Манчестера. Люди понимают, что они поддерживают другие ценности», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Светов.

Напомним, протесты в Великобритании вспыхнули после поножовщины в Саутпорте. 29 июля там молодой человек набросился с ножом на участников занятия для детей по танцам и йоге. В результате погибли три ребёнка, ещё несколько детей и взрослых ранены.

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