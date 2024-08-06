В деле генерала Булгакова появились новые улики

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К делу о коррупции, в котором фигурирует бывший заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, приобщены новые улики. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы, к делу добавлено содержимое шести банковских ячеек, которые ранее принадлежали фигурантам расследования.
В июле этого года ФСБ и Следственный комитет сообщили о задержании Булгакова по делу о коррупции, связанном с поставками сухих пайков для российской армии. Генерал, который занимал должность заместителя министра обороны с 27 июля 2010 года, был освобожден от должности в сентябре 2022 года.
По данным следствия, Булгаков использовал свое служебное положение для лоббирования интересов АО «Грязинский пищевой комбинат». Это стало основанием для возбуждения уголовного дела против руководства компании. Топ-менеджеры ГПК были арестованы 20 апреля.
Источник агентства отметил, что арестованное имущество из банковских ячеек теперь будет исследовано в рамках дела о присвоении чужого имущества в особо крупном размере. На данный момент продолжается проверка и сбор дополнительных доказательств.
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По данным следствия, Булгаков использовал свое служебное положение для лоббирования интересов АО «Грязинский пищевой комбинат». Это стало основанием для возбуждения уголовного дела против руководства компании. Топ-менеджеры ГПК были арестованы 20 апреля.
Источник агентства отметил, что арестованное имущество из банковских ячеек теперь будет исследовано в рамках дела о присвоении чужого имущества в особо крупном размере. На данный момент продолжается проверка и сбор дополнительных доказательств.
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Елена Перлова