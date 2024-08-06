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В деле генерала Булгакова появились новые улики

Содержимое банковских ячеек генерала Булгакова приобщили к материалам дела
06 августа 2024, 06:39
Фото: istockphoto.com/Alina Rosanova

Фото: istockphoto.com/Alina Rosanova

К делу о коррупции, в котором фигурирует бывший заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, приобщены новые улики. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы, к делу добавлено содержимое шести банковских ячеек, которые ранее принадлежали фигурантам расследования.
В июле этого года ФСБ и Следственный комитет сообщили о задержании Булгакова по делу о коррупции, связанном с поставками сухих пайков для российской армии. Генерал, который занимал должность заместителя министра обороны с 27 июля 2010 года, был освобожден от должности в сентябре 2022 года.

По данным следствия, Булгаков использовал свое служебное положение для лоббирования интересов АО «Грязинский пищевой комбинат». Это стало основанием для возбуждения уголовного дела против руководства компании. Топ-менеджеры ГПК были арестованы 20 апреля.



Источник агентства отметил, что арестованное имущество из банковских ячеек теперь будет исследовано в рамках дела о присвоении чужого имущества в особо крупном размере. На данный момент продолжается проверка и сбор дополнительных доказательств.

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#следственный комитет
#имущество
#фсб
Трагедия в Башкирии: взрыв на заводе, есть погибшие
Взрыв на заводе в Башкирии унес жизни трех человек
06 августа 2024, 06:30

Фото: istockphoto.com/abadonian

В Башкирии, в городе Стерлитамак, на территории завода «Авангард» произошел взрыв, в результате которого погибли три человека. Инцидент случился 5 августа, сообщает «РБК Уфа» со ссылкой на «Ростех».
По информации издания, взрыв произошел в цехе, где сотрудники подрядной организации «Рустех» занимались демонтажем старого трубопровода при помощи безогневой резки. Погибли все члены бригады, которые проводили работы. Цех, в котором произошел инцидент, был подготовлен к сносу, что также отмечает «РБК Уфа».

Следственное управление по Башкирии уточнило, что причиной взрыва стала воспламенившаяся газовоздушная смесь. Все погибшие получили термические ожоги, от которых скончались на месте происшествия.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 217 Уголовного кодекса России — нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть двух и более лиц по неосторожности. На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета, МВД, МЧС и других экстренных служб. Причины возгорания в данный момент устанавливаются.

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#цех
#мчс
#пожар
#уголовное погибшие
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СК: еще трое человек задержанных по делу об избиении чемпиона Двали
Задержаны еще трое обвиняемых по делу боксера
06 августа 2024, 04:00

Фото: riamediabank.ru/Алексей Филиппов

Еще троих фигурантов дела об избиении чемпиона России по боксу Дмитрия Двали задержали. В отношении некоторых избрана новая мера пресечения.
Следственное управление Следственного комитета (СК) России по Крыму сообщило о новых арестах обвиняемых в деле об избиении чемпиона России по боксу Дмитрия Двали. Об этом сообщают «Известия». В пресс-релизе ведомства указано, что 6 августа были арестованы еще трое участников массовой драки на набережной Феодосии, в результате которой боксер получил серьезные увечья.

«Арестованы еще трое участников массовой драки на набережной Феодосии. В отношении двоих из них суд пересмотрел ранее избранную меру пресечения в виде домашнего ареста», — проинформировало ведомство в своем Telegram-канале.
Ранее в следственном управлении сообщили об аресте шести человек. Таким образом, все девять обвиняемых в покушении на убийство спортсмена остаются под стражей до 29 сентября включительно.

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#суд
#прокуратура
#ск рф
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Бывшие топ-менеджеры «Почты России» отправлены за решетку за миллиардные махинации
Бывшие топ-менеджеры «Почты России» приговорены к заключению за превышение полномочий
06 августа 2024, 02:00

Фото: istockphoto.com/JessAerons

В Москве осудили бывших топ-менеджеров «Почты России». Об этом сообщают «Ведомости». Ближайшее время недобросовестные руководители проведут за решеткой, а в будущем к ним будут применены дополнительные ограничивающие меры.
Московский суд приговорил бывших топ-менеджеров «Почты России» Сергея Емельченкова и Андрея Синичкина к лишению свободы за превышение полномочий. Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы, Емельченков приговорен к 3,5 годам в исправительной колонии общего режима, а Синичкин — к трем годам.

Суд также лишил обоих обвиняемых права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных предприятиях: Емельченкову — на два с половиной года, Синичкину — на два года. В зале суда их взяли под стражу.

По данным «Коммерсанта», с февраля по октябрь 2018 года Емельченков и Синичкин незаконно изменяли системы штрафных санкций для четырех IT-компаний, являющихся подрядчиками «Почты России». Эти действия нанесли компании ущерб на сумму 1,58 млрд рублей.

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#суд
#it
#ущерб
#почта россии
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СК РФ опубликовал видео задержания подозреваемых в нападении на Двали
Оперативники захватили всех фигурантов дела о нападении на Дмитрия Двали
05 августа 2024, 23:56

Фото: riamediabank.ru/Алексей Филиппов

Оперативники задержали напавших на российского боксера. Об этом сообщил Взгляд.ru. В telegram-канале Следственного комитета опубликовано видео с подробностями.
Следственный комитет России разместил в своем Telegram-канале видео задержания всех девяти подозреваемых в нападении на чемпиона России по боксу Дмитрия Двали в Феодосии. Запись длительностью 1 минуту 17 секунд демонстрирует оперативные мероприятия по задержанию фигурантов дела.

На видео запечатлены моменты задержания подозреваемых, когда они покидали свои транспортные средства, а также задержания по месту их жительства и в развлекательных заведениях.

Ранее ведомство сообщило, что всем участникам массовой драки в Феодосии, в ходе которой пострадал чемпион России по боксу, предъявлены обвинения в покушении на убийство. В результате драки боксер Двали, лишился глаза. Сообщается, что он пытался защитить подростка от нападения.

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#следственный комитет
#видео
#нападение
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В Башкирии три человека погибли при возгорании газовоздушной смеси
05 августа 2024, 22:10

Фото: iStock/sarawutk

Три человека погибли в результате возгорания газовоздушной смеси на одном из предприятий в Башкирии. Об этом управление Следственного комитета России по региону написало в своём Telegram-канале.
Отмечается, что 5 августа на одной из предприятий в Стерлитамаке во время демонтажа старого трубопровода произошло возгорание газовоздушной смеси. В результате трое сотрудников получили сильные термические ожоги, от которых скончались на месте.

СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй Уголовного кодекса о нарушении требований безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц.

На место происшествия направились руководитель и следователи главка СК по региону, сотрудники МЧС и МВД, а также представители иных экстренных служб.

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#мчс
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В Британии задержали порядка 380 человек после начала беспорядков
NPCC: около 380 человек задержали в Британии после начала массовых беспорядков
05 августа 2024, 20:27

Фото: iStock/TheaDesign

Порядка 380 человек задержаны в Великобритании с начала массовых беспорядков, которые вспыхнули после нападения с ножом на детей в Саутпорте. Об этом заявил глава Национального совета начальников полиции (NPCC) Гэвин Стивенс.
Отмечается, что было задержано 378 человек. Ожидается, что число задержаний будет расти каждый день. В настоящее время полицейские работают в круглосуточном режиме, чтобы привлечь к ответственности всех причастных.

Напомним, что 29 июля неизвестный напал с ножом на детей в Саутпорте. В результате погибли трое детей, ещё несколько детей и взрослых оказались в больнице. После этого по стране прошлась волна протестов.

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#акции
#полиция
#задержание
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Вынес на берег и начал рыдать: родители отправили сына на море в долг, а вернули им его тело
Утонувшего в море в Сочи 12-летнего школьника из Перми похоронят 6 августа
05 августа 2024, 19:10

Фото: iStock/TomasSkopal

Поездка 12-летнего мальчика из Перми на море закончилась трагедией. Об этом сообщает издание «КП-Пермь».
Ребёнок учился в пермской школе №47. Одна из учительниц решила организовать летнюю поездку на море и собрала компанию из 15 ребят разного возраста. Группа приехала в пригород Сочи, где поселилась в гостевом доме в посёлке Вардан.

Пятилетний ребёнок утонул в бассейне на базе отдыха в Краснодарском крае
Пятилетний ребёнок утонул в бассейне на базе отдыха в Краснодарском крае
Вечером 1 августа дети вместе с учительницей отправились купаться. Однако в какой-то момент женщина заметила пропажу одного ребёнка. Она не сразу поняла, что произошло, и поспешила попросить помощи у спасателей. В это время другие посетители пляжа присоединились к поискам, многие надели маски и отправились искать ребёнка в воде. Вскоре один из мужчин вынес тело мальчика на берег. Он сел, держа его на руках, и заплакал – мальчик был уже мёртв.

Прибывшие на место происшествия медики не смогли запустить сердце мальчика. Родителям сразу же сообщили о случившейся трагедии.

В Дагестане двухлетний ребёнок захлебнулся в надувном бассейне
В Дагестане двухлетний ребёнок захлебнулся в надувном бассейне
Тётя подростка рассказала, что он учился в пятом классе, был очень добрым, общительным и отзывчивым ребёнком. Недавно он смог самостоятельно накопить деньги на велосипед, о котором давно мечтал. Но, к сожалению, исполнить свою мечту он так и не успел.

Родители 12-летнего ребёнка очень хотели, чтобы их сын поехал на море и отдохнул на летних каникулах. У семьи не было на это денег, поэтому пришлось занимать у знакомых. Мама мальчика сейчас не работает, поскольку находится в декрете, а папа подрабатывает водителем.

Неравнодушные россияне буквально на несколько дней собрали сумму, необходимую для транспортировки тела мальчика в Пермь. Похороны состоятся 6 августа.

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В Харькове разгорелся мощный пожар на предприятии «Турбоатом»
05 августа 2024, 19:02

Фото: iStock/Elena Pantiukhina

В Харькове крупный пожар произошел на территории предприятия по производству турбин для атомных, тепло- и гидроэлектростанций «Турбоатом». Об этом сообщает агентство РБК-Украина.
«В Харькове пожар на территории "Турбоатома". Это одно из крупнейших в мире турбостроительных предприятий», — говорится в сообщении украинского издания.

При этом уточняется, что загорелось устройство для охлаждения воды в деревянном помещении, которое не используется уже более 20 лет.
Уточняется, что возгорание было оперативно локализовано.

При этом сообщений о прилетах в Харькове не было, предполагается, что пожар возник из-за технической неисправности.

Ранее «Турбоатом» входил в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

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#пожар
#небо
#возгорание
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Перечислено многомиллионное имущество проходящего по делу парка «Патриот» генерала
Генерал Шестеров и его жена владеют квартирами, участками, машинами и мотоциклом
05 августа 2024, 18:49

Фото: iStock/Rawf8

Заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестерова и его супруга владеют тремя земельными участками, двумя квартирами, четырьмя автомобилями и мотоциклом. На это указал Telegram-канал Mash.
Отмечается, что у семьи имеется участок площадью 1,5 тысячи квадратных метров под Рузой в Московской области, а также участок такого же размера в закрытом посёлке на территории дома отдыха «Лужки».

Также они владеют двухэтажным домом в дачном посёлке Царское Село и двумя квартирами в том же Рузском районе.

На Шестерова записаны четыре автомобиля: Skoda Karoq, Skoda Yeti, Volkswagen Touareg и минивэн Mercedes-Benz V250 4Matic, а также мотоцикл Harley-Davidson.

Ранее в этот день сообщалось, что в рамках уголовного дела о мошенничестве у Шестерова арестовали все активы. Сам генерал в настоящее время задержан, с ним проводят следственные мероприятия.

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#имущество
#уголовное дело
#следственный комитет
#парк патриот
#активы
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