Арестованный экс-замглавы МО РФ Булгаков сотрудничает со следствием

Фото: РИА Новости/Алексей Ерешко
Бывший заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, арестованный за коррупцию, сразу стал сотрудничать со следствием после задержания и не признает вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«С момента задержания генерал армии Булгаков сотрудничает с органами предварительного следствия, по уголовному делу дает показания, пытаясь доказать свою непричастность к инкриминируемым ему преступлениям коррупционной направленности», — говорится в сообщении.
При этом Булгаков не признает свою вину в коррупционных преступлениях.
Напомним, задержанный по делу о коррупции Дмитрий Булгаков заключён под стражу в пятницу, 26 июля. В Минобороны он отвечал за материально-техническое обеспечение ВС РФ.
Читайте также:
У арестованного генерала Булгакова нашли картины с Шойгу в образах чекиста и Кутузова
Ущерб от действий бывшего замминистра обороны Булгакова составил 1,3 млрд рублей
Активы и счета задержанного генерала Булгакова арестованы по делу о коррупции
Элина Позднякова