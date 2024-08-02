Арестованный экс-замглавы МО РФ Булгаков сотрудничает со следствием

О преступлениях Александра Артёмова мало информации, в сети даже не найти фотографию убийцы. Историю преступника смогла воссоздать блогер Саша Сулим на YouTube-канале с помощью двух уникальных специалистов — полковника милиции в отставке и бывшего оперативника уголовного розыска, чей талант художника позволил раскрыть не одно дело.