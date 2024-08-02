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Арестованный экс-замглавы МО РФ Булгаков сотрудничает со следствием

02 августа 2024, 07:55
Фото: РИА Новости/Алексей Ерешко

Фото: РИА Новости/Алексей Ерешко

Бывший заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, арестованный за коррупцию, сразу стал сотрудничать со следствием после задержания и не признает вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«С момента задержания генерал армии Булгаков сотрудничает с органами предварительного следствия, по уголовному делу дает показания, пытаясь доказать свою непричастность к инкриминируемым ему преступлениям коррупционной направленности», — говорится в сообщении.

При этом Булгаков не признает свою вину в коррупционных преступлениях.



Напомним, задержанный по делу о коррупции Дмитрий Булгаков заключён под стражу в пятницу, 26 июля. В Минобороны он отвечал за материально-техническое обеспечение ВС РФ.

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#картины
#вс рф
#минобороны
#шойгу
В Севастополе часть ракеты ATACMS пробила крышу
Развожаев: в Севастополе часть ракеты ATACMS пробила крышу
02 августа 2024, 06:40

Фото: iStock/PavelRodimov

Фугасная часть ракеты ATACMS вошла в крышу девятиэтажного дома на улице Симомка в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
Она застряла на техническом этаже. В результате инцидента пострадавшие отсутствуют.

«На время работ пиротехников по уборке сбитой ракеты принято решение об эвакуации людей в место временного размещения», – отмечается в сообщении.

Ранее губернатор сообщил, что боеприпас от сбитой в субботу ракеты ATACMS упал на улице Острякова. Часть улицы была оцеплена. Глава города сообщил, что специалисты решат, можно ли будет извлечь часть ракеты и вывезти ее на склад для утилизации.

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#севастополь
#ракета
#утилизация
#губернатор
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ВСУ атаковали гражданских во время эвакуации из ДНР
ВСУ атаковали гражданских дронами-камикадзе во время эвакуации из ДНР
02 августа 2024, 06:03

Фото: istockphoto / Irina Piskova

Украинские военные использовали беспилотники-камикадзе для атаки мирных жителей, эвакуировавшихся из Раздоловки в Донецкой народной республики (ДНР) на подконтрольные России территории, информирует РИА Новости.
По словам беженца, которому удалось спастись, при выходе из деревни жителям сказали следовать за беспилотником, который их выведет. На тот момент они не знали, что в деревню вошли российские войска. Когда они покинули населенный пункт, беспилотник начал преследовать жителей, а затем ударил рядом с ними.

«Они знали, по сути, что мы – гражданские. Мы не были в форме, ничего, просто гражданские вещи. Почему они это решили сделать? Ну, может, от того, что мы не пошли на ту сторону», – поделился размышлениями один из участников эвакуировавшейся группы.

Ранее российские следователи сообщили о начале расследования новых преступлений, совершенных Вооруженными силами Украины (ВСУ). С таким заявлением выступил Следственный комитет России (СКР).

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#днр
#украина
#эвакуация
#россия
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В Севастополе часть суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS упала на проспект
Развожаев: в Севастополе из-за частей сбитой ракеты ATACMS оцепили проспект
02 августа 2024, 04:51

Фото: iStock/e-crow

Суббоеприпасы ракеты ATACMS, сбитой в Севастополе,на проспекте Генерала Острякова, дорога частично оцеплена в районе дома 242, корпус 2, передает губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
«Сейчас оперативные службы оцепили часть проспекта, на дороге много суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS», – предупредил глава города.

Мэр сообщил, что специалисты определяют, можно ли будет снять часть ракет и вывезти их на полигон для утилизации. На месте работают сотрудники МЧС, пиротехники и оперативный штаб.

Ранее Развожаев сообщил, что российские войска отразили крупную атаку на Севастополь и поразили более четырех воздушных целей. В городе была объявлена баллистическая угроза.

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#севастополь
#ракета
#мчс
#тревога
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Сотрудники МЧС извлекли тело четвертого погибшего из-под завалов дома в Нижнем Тагиле
МЧС: и-под завалов дома в Нижнем Тагиле извлекли тело четвертого погибшего
02 августа 2024, 04:27

Фото: istockphoto / Motortion

Под завалами дома, разрушенного взрывом газа в Нижнем Тагиле, найдено тело четвертой жертвы, передает МЧС России.
«Спасатели МЧС России из-под завалов извлекли еще одного погибшего. Поисково-спасательные работы продолжаются», – уточнили в ведомстве.

Из-под завалов также был извлечен мужчина. Ранее власти спасли женщину, которой удалось выжить, несмотря на обрушение.

В четверг в результате взрыва бытового газа обрушилась часть жилого дома между первым и вторым подъездами. По данным сотрудников МЧС, возгорания после взрыва не последовало.

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#мчс
#поиски
#взрыв бытового газа
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Число погибших в результате взрыва газа в доме в Нижнем Тагиле возросло
МЧС: число погибших в результате взрыва газа в доме в Нижнем Тагиле выросло до 3
02 августа 2024, 03:26

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Спасатели вызволили из-под завалов еще одного пострадавшего в Нижнем Тагиле. Об этом сообщило МЧС России в официальном Telegram-канале.
В ведомстве отметили, что число погибших при взрыве газа в доме в Нижнем Тагиле возросло до трех человек.

«Поисково-спасательные работы продолжаются», – подчеркивается в сообщении.

В министерстве признали, что три человека могли оказаться под завалами. Работы на месте обрушения будут продолжаться всю ночь. По данным источников, пострадали 13 человек, в том числе семеро детей.

В четверг в результате взрыва бытового газа обрушилась часть жилого дома между первым и вторым подъездами. По данным сотрудников МЧС, возгорания после взрыва не последовало.

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#газ
#взрыв бытового газа
#мчс
#подъезд
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В российском городе объявили о баллистической угрозе
Губернатор Развожаев сообщил о баллистической угрозе в Севастополе
02 августа 2024, 02:09

Фото: iStock/NiseriN

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в Telegram-канале, что в городе объявлена баллистическая угроза.
«Внимание всем. Баллистика! Принять меры безопасности!» — заявил губернатор российского города.

Ранее российские системы ПВО за ночь сбили семь украинских беспилотников над Курской областью и один украинский беспилотник над Белгородской областью. Украинские военные предприняли попытку террористической атаки с воздуха с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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#губернатор
#севастополь
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Безразлично, кого убивать: как маньяк Артемов охотился на 11-летних блондинок и был вычислен художником
02 августа 2024, 02:00

Фото: istock / Elwood

О преступлениях Александра Артёмова мало информации, в сети даже не найти фотографию убийцы. Историю преступника смогла воссоздать блогер Саша Сулим на YouTube-канале с помощью двух уникальных специалистов — полковника милиции в отставке и бывшего оперативника уголовного розыска, чей талант художника позволил раскрыть не одно дело.

Убивал разными руками

Весной 1998 году в Приморском районе Санкт-Петербурга обнаружили тело девочки со следами изнасилования и 30-ю ножевыми ранениями. Рядом с местом преступления аккуратно лежало сложенное красное пальто школьницы и остальная одежда. Расследование возглавил полковник милиции Андрей Кубарев, который заподозрил серийного убийцу. Следователи, которым поручили это дело, выяснили, что в этом же районе в 1997 году были найдены тела еще двух девочек такого же возраста. Все убийства были совершены аналогичным образом, поэтому следователи сразу выдвинули версию, что это серия.

На месте убийств преступник не оставил отпечатков пальцев или биологического материала. У преступника обнаружилась еще одна особенность: он одинаково хорошо владел обеими руками, убивая жертв то левой, то правой, что сначала сбило правоохранителей с толку.
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Оперская удача

После долгих обходов домов все же удалось найти свидетеля, который видел убийцу. В день преступления мужчина ехал со своим другом по лесной дороге, где было найдено тело ребенка. Свидетель рассказал, что заметил красное пальто девочки и убийцу, который был повёрнут спиной к дороге. Оглядываясь на проезжающий автомобиль, преступник показал лицо, но на скорости было тяжело разглядеть маньяка. В полиции пытались составить фоторобот, но безуспешно.

Тогда для дела привлекли оперативника с 20-летним стажем и художника Алексея Хасанова. Благодаря упорной работе правоохранителя со свидетелем и его пассажиром, удалось воссоздать картину того дня и получить объективный портрет убийцы. Маньяка по рисунку узнал другой оперуполномоченный. Он достал фото преступника, по которому его удалось узнать из-за невероятного сходства с рисунком. Оказалось, что убийцей был местный бездомный.

Александра Артёмова арестовали в лесном шалаше. Убийцу долго допрашивали, свою вину он не признавал. Мужчина был спокоен и рассудителен, отрицал причастность к преступлениям до последнего. Он также отличался особым хладнокровием и никогда не демонстрировал гнев.
Фото: istock / Gerasimov174

Задушил собственного ребёнка

Александр Артёмов родился в 1972 году в Пензенской области в Сурске в благополучной семье. В школе учился нормально, не хулиганил, учителя давали ему положительную характеристику. После 10 класса уехал на учёбу в Петербург, окончил ПТУ по специальности «электрогазосварщик», после чего отправился на срочную службу. Через 2 года женился и стал контрактником. Брак не заладился, а со службы Артёмов был уволен за пьянство.

Позже Александр встретил женщину, у них родился ребёнок. В ходе допросов, видимо, чтобы заслужить доверие полицейских, рассказал историю, как задушил своего ребенка подушкой. Прибывшие медики заключили, что младенец захлебнулся рвотными массами, в связи с чем Артёмов не подвергся уголовному преследованию. Достоверность этой истории впоследствии установить не удалось.

После всего случившегося он стал бродяжничать.
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Озлобленность на женщин

Спустя время, не выдержав психологического давления, преступник детально рассказал обо всех 3 убийствах. Судебно-психиатрическая экспертиза признала Александра Артёмова вменяемым, все убийства доказали в суде.

В ходе допросов убийца не смог пояснить, когда у него возникло желание к насилию и убийствам. Предположительно, это произошло из-за недостатка женского внимания и давней озлобленности на женщин. Маньяк рассказывал, что сцены с сексуальным насилием над несовершеннолетней он увидел в юном возрасте на кассете с порнографией.

Повзрослевший Артёмов, вероятно, под действием некачественного алкоголя, принял решений перейти от фантазий к действиям. Мужчина следил за потенциальным жертвами и утверждал, что ему якобы безразлично, кого убивать. Однако все его жертвы были похожи, и, скорее всего, у убийцы был определенный типаж. Все убитые девочки были худощавыми блондинками в возрасте 11—13 лет.
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Мать отреклась от сына

В 2000 году Санкт-Петербургский городской суд приговорил Артёмова к пожизненному заключению. Его мать явилась на суд и публично отреклась от сына.

Отбывать срок его отправили в Соль-Илецк Оренбургской области в колонию особого режима «Чёрный дельфин». В тюремной характеристике мужчины описали так: склонен к побегу, нападению, посягательству на личную свободу и половую неприкосновенность

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#петербург
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«Хезболла» ударила ракетами по Израилю
02 августа 2024, 00:46

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выпустила десятки ракет по Израилю, передает РИА Новости.
«Ливанское движение группировка "Хезболла" запустило ракетный залп в сторону позиций ЦАХАЛ у южной границы Ливана», – сообщил заявил источник агентства.

Ракетный удар стал ответом на ликвидацию командира «Хезболлы» Фуада Шукра, ответственного за гибель мирных жителей в Мадждаль-Шамсе.

Позже движение сообщило, что Шукр действительно находился в здании, по которому был нанесен израильский авиаудар, но пока неизвестно, выжил ли он.

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#израиль
#ракетный удар
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Две толпы туристов устроили поножовщину из-за громкой музыки в отеле
NL Times: две толпы туристов устроили драку с ножами из-за музыки в Португалии
01 августа 2024, 20:48

Фото: iStock/Shutter2U

Две толпы иностранных туристов в городе Албуфейра в Португалии устроили драку с поножовщиной из-за громкой музыки в гостинице. Об этом сообщает издание NL Times.
Отмечается, что в первой толпе были туристы из Голландии, а во второй – из Ирландии. Последние пожаловались на слишком громкую музыку из соседнего номера. Они отправились к соседям и строили словесную перепалку. Когда решить конфликт словами не удалось, они устроили поножовщину.

В результате пострадали четверо голландцев и один ирландец в возрасте об 17 до 21 года. Им потребовалась госпитализация.

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