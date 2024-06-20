Стали известны новые подробности о замученной до смерти знакомыми российской школьнице

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Сосед девочки, которую до смерти замучили в российском регионе знакомые её матери, рассказал о школьнице. Об этом пишет «Комсомольская правда».
По его словам, он был уверен, что девочка находится в детском лагере. Мужчина рассказал, что школьница была «шебутная и шустрая».
Мужчина заявил, что семейная пара ему сразу не понравилась. Он отметил, что они ходили в странных балахонах. У их дочки юбка была в пол, вся закрытая. Хотя она молодая девочка, пояснил Владимир. Он отметил, что если бы услышал хотя бы писк, то пошел бы и разобрался с ними. По его словам, мать ребенка была нормальной.
Ранее сообщалось, что семейная пара из Новосибирска совершила ужасное преступление: супруги до смерти забили и заморили голодом десятилетнюю дочь своей знакомой, за которой они присматривали. Женщина оставила 10-летнюю девочку у знакомых и уехала в командировку. Спустя несколько дней ребенок умер в больнице. По информации издания «Царьград Новосибирск», мужчина и женщина пытались изгнать из неё дьявола.
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«Как только увидит меня на улице, кричит: «Привет, дядя Вова. Такая светлая девочка», — сказал сосед.
Мужчина заявил, что семейная пара ему сразу не понравилась. Он отметил, что они ходили в странных балахонах. У их дочки юбка была в пол, вся закрытая. Хотя она молодая девочка, пояснил Владимир. Он отметил, что если бы услышал хотя бы писк, то пошел бы и разобрался с ними. По его словам, мать ребенка была нормальной.
«Нормальной была, только благовония жгла. Постоянно дома эти вонючие палочки», — добавил мужчина.
Ранее сообщалось, что семейная пара из Новосибирска совершила ужасное преступление: супруги до смерти забили и заморили голодом десятилетнюю дочь своей знакомой, за которой они присматривали. Женщина оставила 10-летнюю девочку у знакомых и уехала в командировку. Спустя несколько дней ребенок умер в больнице. По информации издания «Царьград Новосибирск», мужчина и женщина пытались изгнать из неё дьявола.
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Дарья Осипова