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Стали известны новые подробности о замученной до смерти знакомыми российской школьнице

Сосед назвал замученную до смерти в Новосибирской области школьницу светлой
20 июня 2024, 15:00
Фото: istock / Edgar

Фото: istock / Edgar

Сосед девочки, которую до смерти замучили в российском регионе знакомые её матери, рассказал о школьнице. Об этом пишет «Комсомольская правда».
По его словам, он был уверен, что девочка находится в детском лагере. Мужчина рассказал, что школьница была «шебутная и шустрая».

«Как только увидит меня на улице, кричит: «Привет, дядя Вова. Такая светлая девочка», — сказал сосед.



Мужчина заявил, что семейная пара ему сразу не понравилась. Он отметил, что они ходили в странных балахонах. У их дочки юбка была в пол, вся закрытая. Хотя она молодая девочка, пояснил Владимир. Он отметил, что если бы услышал хотя бы писк, то пошел бы и разобрался с ними. По его словам, мать ребенка была нормальной.

«Нормальной была, только благовония жгла. Постоянно дома эти вонючие палочки», — добавил мужчина.

Ранее сообщалось, что семейная пара из Новосибирска совершила ужасное преступление: супруги до смерти забили и заморили голодом десятилетнюю дочь своей знакомой, за которой они присматривали. Женщина оставила 10-летнюю девочку у знакомых и уехала в командировку. Спустя несколько дней ребенок умер в больнице. По информации издания «Царьград Новосибирск», мужчина и женщина пытались изгнать из неё дьявола.

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Последствия непогоды на дорогах Подмосковья устраняют более 200 бригад
20 июня 2024, 15:09

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 200 аварийных дорожных бригад Московской области ликвидируют последствия урагана «Эдгар», обрушившегося на столичный регион в четверг, 20 июня, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Прямо сейчас убирают поваленные деревья, бетонные и металлические конструкции, а также устраняют подтопления более 200 аварийных бригад — это около 700 дорожных рабочих и 300 единиц спецтехники», — рассказал глава областного Минтранса Алексей Гержик.
В министерстве отметили, что последствия буйства стихии устраняют в Одинцовском округе, Лобне, Красногорске, Наро-Фоминском округе, Балашихе, Истре, Химках, Дмитрове, Мытищах и в других округах.

Ранее сообщалось, что из-за упавших на проезжую часть деревьев автобусы нескольких маршрутов следуют с увеличенным интервалом.

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Более тысячи лифтов запустили в Подмосковье после ремонта
20 июня 2024, 14:45

Фото: Минчистоты МО

В Московской области отремонтировали и запустили в работу более 1 тыс. лифтов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
«Лифт – сложное техническое устройство, бесперебойная работа которого необходима для удобства и безопасности всех жильцов многоэтажки. Чтобы гарантировать его надёжное функционирование, важно вовремя проводить техобслуживание и замену оборудования», – говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что после ввода в эксплуатацию ответственность за исправное состояние оборудования и диспетчерский контроль берёт на себя управляющая компания.

Если лифт работает неисправно, жителям следует обратиться в свою управляющую организацию. Можно также оставить заявку на портале.

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#московская область
#минчистоты
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Юных жителей Подмосковья приглашают приять участие в творческих конкурсах по ПДД
20 июня 2024, 14:35

Фото: iStock/ANNA SUNGATULINA

Конкурс рисунков «Со светофоровой наукой по летним дорогам детства», а также конкурсы презентаций, видеороликов и фотографий «Российские семьи с рождения za мирное дорожное движение» и «Дорожная грамматика летних дорог детства» проводит этим летом благотворительный фонд поддержки детей, попавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной, сообщает пресс-служба фонда.
«VII Всероссийский конкурс рисунков «Со светофоровой наукой по летним дорогам детства» проводится с 17 июня по 17 июля, принять в нём участие могут дети в возрасте от трёх до 14 лет», — говорится в сообщении.
V Всероссийский конкурсе «Дорожная грамматика летних дорог детства» стартовал 18 июня и продлится до 18 августа. На конкурс принимаются фотографии и видеоролики, посвящённые безопасности на дрогах. Возраст участников — от шести до 16 лет.

II Всероссийский конкурс презентаций и видеороликов по теме ПДД «Российские семьи с рождения za мирное дорожное движение», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности, проходит с 19 июня по 19 июля. Участвовать в конкурсе можно всей семьёй, возрастных ограничений нет.

Подробная информация о конкурсах размещена на официальном сайте фонда.

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В Подмосковных лесах теперь можно послушать стрекотание цикад
20 июня 2024, 14:30

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

В Московской области настала пора лёта цикад. Это лучшее время для наблюдения за этими насекомыми, когда в лесах Подмосковья можно послушать их стрекотание, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования региона.
«Цикады – не слишком привычные для жителя средней полосы России насекомые. Обычно их мы видим или слышим на отдыхе где-нибудь в южных странах. Но и у нас в регионе можно наблюдать за этими интересными равнокрылыми. В области обитает несколько видов цикад, два из которых занесены в Красную книгу Московской области. Это цикада горная и цикада лесостепная», – рассказал глава подмосковного Минэкологии Тихон Фирсов.
По данным министерства, в Московской области горных цикад отмечали в городских округах Истра, Наро-Фоминский, Одинцовский, Подольск, Каширский, Серпухов, Серебряные Пруды, Егорьевск и Коломна, а лесостепных – только в Серебряных Прудах.

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#московская область
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В Подмосковье отремонтируют более 4 тысяч многоэтажек за 58 млрд рублей
20 июня 2024, 14:15

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Московской области в этом году планируют отремонтировать более 4 тысяч многоквартирных домов. На это выделено порядка 58 млрд. рублей, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
По его словам, на заседании фракции единороссов в Мособлдуме детально обсудили ход капремонта многоквартирных домов и подъездов.
«В планах на этот год – отремонтировать свыше 4 тысяч МКД. На это выделено более 58 млрд. рублей. Около половины уже отремонтировано. Сейчас выполняются работы на 1228 объектах. Речь идёт о ремонте кровли, фасадов, инженерных систем, газового оборудования и замене лифтов», – пояснил спикер.
Что касается подъездов, то с 2016 года их отремонтировали уже более 103 тысяч. В плане на этот год – 2 668 подъездов, добавил Брынцалов. Адресные перечни согласованы с Ассоциацией председателей советов МКД и утверждены главами городских округов.

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#мособлдума
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Автобусы до Москвы задерживаются из-за упавших на дорогу деревьев
20 июня 2024, 14:05

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Автобусы на трёх маршрутах от Подмосковья до Москвы курсируют с увеличенным интервалом из-за деревьев, поваленных ветром на проезжую часть, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В частности, с увеличенным интервалом ездят автобусы маршрута №597 (ЖК «Западное Кунцево — метро «Молодёжная»), так как часть дерева упала на проспект Революции. Сложности с проездом есть и для автобусов маршрута №541 (Николо-Урюпино — метро «Тушинская») из-за дерева, упавшего на дорогу в районе Липовой аллеи», — говорится в сообщении.
Кроме того, есть задержки на маршруте №121 (Лесные Дали — метро «Молодёжная»): здесь движению мешает дерево, упавшее на дорогу у остановки «Горки-2».

Пассажиров просят учитывать эту информацию при планировании поездок и соблюдать осторожность на улице из-за неблагоприятных погодных условий.

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#подмосковье
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Подмосковная молодёжь может принять участие в военно-исторической экспедиции
20 июня 2024, 14:03

Фото: istockphoto / molchanovdmitry

На территории деревни Цветовки Барятинского района Калужской области запланировано проведение II второго этапа Международной военно-исторической экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе». Об этом сообщила пресс-служба Роспатриота.
В экспедиции смогут принять участие более 540 граждан России. Среди них будут руководители и активисты «Поискового движения России», представители государственных структур и общественных организаций, связанных с поисковой деятельностью и патриотическим воспитанием молодёжи.

«Экспедиция включена в план подготовки и проведения экспедиций по поиску останков воинов, погибших при защите Отечества. Она будет организована Министерством обороны Российской Федерации в 2024 году. В рамках экспедиции планируется провести для молодых поисковиков просветительскую программу «Школа поисковика». В её рамках будут организованы обучающие полевые выезды, лекции по военной археологии и другие мероприятия», — поделились в пресс-службе.

Регистрация для участия в экспедиции доступна в личном кабинете пользователя на сайте «Молодежь России». Срок регистрации — с 10 июня по 19 июля 2024 года. Регистрация заканчивается в 12:00 по московскому времени.

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Подмосковные УК будут наказывать за неверное информирование о работах в многоэтажках
20 июня 2024, 14:00

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Подмосковье за некорректное информирование о проводимых в многоквартирных домах работах может быть установлена административная ответственность в отношении управляющих компаний. Изменения в подмосковный КоАП Мособлдума одобрила в первом чтении.
Сейчас УК взаимодействуют с органами исполнительной власти и гражданами через государственные информационные системы – АИС ГЖИ, ЕИАС ЖКХ, «Проверки Подмосковья», «Добродел», Единая диспетчерская служба Московской области и другие.
Как отметил председатель комитета по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев, размещение недостоверных или неполных сведений, либо их отсутствие приводит к дополнительной нагрузке на надзорные органы, увеличению количества осмотров многоквартирных домов.
«Но главное, это становится поводом для недовольства наших жителей. Планируется, что нововведения позволят не допускать такие случаи», – сказал парламентарий.
Как отметили в пресс-службе Мособлдумы, после доработки закон будет принят в целом.

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«От ботулизма не спасет»: Эксперт рассказал, как будут внепланово проверять магазины в РФ
Эксперт Павлов: После вспышки ботулизма проверят все торговые сети в РФ
20 июня 2024, 13:54

Фото: Istockphoto/Jezabel Nuarte

Внеплановые проверки всех производителей и продавцов готовой еды могут провести в России. Компании хотят проверить на соблюдение санитарных норм и правила хранения продуктов питания. С такой просьбой в Генпрокуратуру после массовых отравлений и заражений ботулизмом обратился зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.
Председатель общественной организации «Общественная потребительская инициатива», заместитель председателя Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов в беседе с «Радио 1» сказал, что проверять могут все торговые сети и службы доставки.
«Здесь особое внимание должно быть ко всем предприятиям, которые реализуют готовую еду, то есть предназначенную для непосредственного употребления без термической обработки и прочего. Это салаты и другие блюда, которые употребляются в том виде, в котором продаются. Поскольку таких предприятий много, в них теоретически могут попасть и все торговые сети, все службы доставки — перечень широк», — сказал эксперт.

Специалист учтонил, что конкретно будут проверять на предприятиях.

«А внимание будут обращать при проверках не только на магазины, но и на места производства этих блюд, и там уже должны проверять все: условия хранения, полное наличие всех документов на сырье, наличие медицинских книжек у персонала, соблюдение всех температурных режимов. Контролю должны подлежать все эти элементы», — отметил собеседник.

По словам Олега Павлова, наказание для предприятия может быть в виде штрафа от нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч рублей, в виде изъятия продукции, а в некоторых случаях возможно оперативное прекращение деятельности.

Эксперт объяснил, на что потребителям следует обращать внимание при покупке продуктов.

«Продукция с ботулотоксинами попала в очень широкий спектр блюд, она продавалась в различных канала: в рознице, сетях, службах доставки, в известных агрегаторах доставки, поэтому потребитель в текущих условиях, к сожалению, не застрахован. Нужно смотреть, чтобы продукты хранились в холодильнике, чтобы холодильник имел стеклянные дверцы и плотно закрывался, чтобы сроки годности были нормальные, чтобы внешних следов плесени или чего-то еще не было», — порекомендовал специалист.

Он добавил, что от употребления продукта стоит отказаться, если не понравился запах и присутствуют внешние признаки испорченности.

«Но от ботулизма это не спасет, потому что ботулотоксины, даже если они есть в продукте, могут себя никак не проявлять. Пока не будет наведен порядок в сфере полноценного контроля в производстве пищевых продуктов и готовых блюд, то, к сожалению, потребители будут оставаться в зоне риска», — сказал специалист.

В завершении беседы Олег Павлов напомнил, что потребитель, заметивший истекшие сроки годности или внешние признаки испорченности продукта, должен незамедлительно обратиться к сотрудникам магазина, а у Роспотребнадзора сейчас нет права по обращению потребителей проводить проверки и привлекать нарушителей к ответственности.

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